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TOKİ 15 BİN SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 18.09.2026 15:17
TOKİ 15 BİN SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
İstanbul'da dar gelirli ailelere yönelik hayata geçirilen TOKİ 15 bin sosyal kiralık konut başvurusu için süreç devam ediyor. İlk etapta hak sahiplerinin kura ile belirleneceği projede e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular için belirli şartların karşılanması gerekiyor. Peki, TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte, ayrıntılar…