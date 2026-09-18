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Haberler Fotohaber Yaşam TOKİ 15 BİN SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 18.09.2026 15:17

TOKİ 15 BİN SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

İstanbul'da dar gelirli ailelere yönelik hayata geçirilen TOKİ 15 bin sosyal kiralık konut başvurusu için süreç devam ediyor. İlk etapta hak sahiplerinin kura ile belirleneceği projede e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular için belirli şartların karşılanması gerekiyor. Peki, TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte, ayrıntılar…

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TOKİ 15 BİN SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesinde başvurular sürüyor. 15 bin sosyal kiralık konut hedefiyle yürütülen çalışmada, vatandaşların başvuru öncesinde gelir ve ikamet başta olmak üzere belirlenen şartları taşıması gerekiyor.

TOKİ 15 BİN SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ'nin 15 bin sosyal kiralık konut projesine başvurmak isteyenler için süre daralıyor. 14 Eylül'de başlayan başvurular 25 Eylül 2026'da sona erecek. Başvurusunu henüz tamamlamayan vatandaşlar, işlemlerini bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

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TOKİ 15 BİN SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ 15 bin sosyal kiralık konut projesinde başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınıyor. İşlemler yalnızca e-Devlet üzerinden, TOKİ'nin "Konut / İş Yeri Başvurusu" hizmeti kullanılarak gerçekleştirilecek. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

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TOKİ 15 BİN SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

TOKİ 15 BİN SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • TOKİ'nin sosyal kiralık konut projesine başvuracak vatandaşların şu şartları taşıması gerekiyor:
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Bir hane adına yalnızca bir başvuru yapmak
  • İstanbul'da en az 1 yıldır kesintisiz ikamet ediyor olmak
  • Başvuru sahibinin veya eşinin üzerine kayıtlı bağımsız bir konut bulunmaması
  • Son 5 yıl içinde bağımsız konut alım veya satımı yapmamış olmak
  • Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak
  • Sosyal konut ya da İlk Evim Arsa projelerinde aktif asil veya yedek hak sahibi olmamak
  • Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması
  • Evli olmak; 65 yaşını dolduran başvuru sahipleri için evlilik şartı aranmıyor
  • Başvuru yapılan kategoriye ilişkin özel şartları taşımak ve belgelemek
TOKİ 15 BİN SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

İLK ETAPTA KAÇ TOKİ KİRALIK KONUT VERİLECEK?

Toplamda 15 bin sosyal kiralık konutun vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor. Yapımı tamamlanan 1.071 konut için hak sahipleri belirlenecek ve teslimlerin Ekim 2026'da başlaması planlanıyor.

Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de yer alıyor.

TOKİ 15 BİN SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?

  • 1+1 konutlar 10 bin TL
  • 2+1 konutlar 12 bin TL'den
  • 3+1 konutlar 15 bin TL'den
  • 4+1 konutlar ise 18 bin TL'den başlayan bedellerle kiralanacak.
TOKİ 15 BİN SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

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