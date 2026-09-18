TOKİ 15 BİN SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

TOKİ'nin 15 bin sosyal kiralık konut projesine başvurmak isteyenler için süre daralıyor. 14 Eylül'de başlayan başvurular 25 Eylül 2026'da sona erecek. Başvurusunu henüz tamamlamayan vatandaşlar, işlemlerini bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.