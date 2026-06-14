TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başlıyor! TOKİ 20 bin konut başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ KİRALIK KONUTLARDA TESLİM TARİHİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre, 15 bin konutluk projede ilk teslimlerin 2026 yılının eylül ayında yapılması planlanıyor. Projede dar gelirli aileler, sosyal destek alan vatandaşlar, kentsel dönüşüm nedeniyle konut ihtiyacı yaşayanlar ve emekliler için özel kontenjanlar ayrılacak. Konutlar, piyasa koşullarının altında kira bedelleriyle sunulacak ve hak sahipleri belirlenen süre boyunca bu evlerden yararlanabilecek.