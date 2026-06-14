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Giriş Tarihi: 14.06.2026 20:01

TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başlıyor! TOKİ 20 bin konut başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine ilişkin detaylar netleşmeye devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik hazırlanan çalışma kapsamında 20 bin konut için başvuruları başlıyor.Başvuru şartları, ödeme planı ve konutların hangi illerde yer alacağı ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ, kura çekilişi olmaksızın 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu açık satışa sunuyor. İşte detaylar...

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TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başlıyor! TOKİ 20 bin konut başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ tarafından hayata geçirilmesi planlanan yeni sosyal konut projesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Başvuruların başlamasına kısa süre kala, uygun koşullarla sunulacak konutlara ilişkin katılım şartları ve başvuru süreci merak ediliyor.

TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başlıyor! TOKİ 20 bin konut başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ 20 BİN KURASIZ KONUT SATIŞI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ başvuruları, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

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TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başlıyor! TOKİ 20 bin konut başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ 20 BİN KURASIZ AÇIK KONUT SATIŞI KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.
TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başlıyor! TOKİ 20 bin konut başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ 20 BİN KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Bakan Kurum'un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak.

En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) satışa sunulacak.

TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başlıyor! TOKİ 20 bin konut başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ 20 BİN KONUT ÖDEME PLANI NASIL?

TOKİ'den yapılan açıklamada, kampanyanın uygun ödeme koşulları ve cazip indirimlerle orta gelir grubundaki vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.

1. Peşin Alımlarda %25 İndirim

Nakit ödeme yapan vatandaşlar konut bedeli üzerinden %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.

2. %50 Peşinat + 72 Ay Vade

%50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve %8 indirim imkanı sağlanıyor.

3. %50 Peşinat (Yarısı 12 Ay Sonra) + 60 Ay Vade

Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği de mevcut.

TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başlıyor! TOKİ 20 bin konut başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ KİRALIK KONUTLARDA TESLİM TARİHİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre, 15 bin konutluk projede ilk teslimlerin 2026 yılının eylül ayında yapılması planlanıyor. Projede dar gelirli aileler, sosyal destek alan vatandaşlar, kentsel dönüşüm nedeniyle konut ihtiyacı yaşayanlar ve emekliler için özel kontenjanlar ayrılacak. Konutlar, piyasa koşullarının altında kira bedelleriyle sunulacak ve hak sahipleri belirlenen süre boyunca bu evlerden yararlanabilecek.

TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başlıyor! TOKİ 20 bin konut başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TOKİ

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