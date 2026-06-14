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TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başlıyor! TOKİ 20 bin konut başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 20:01
TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başlıyor! TOKİ 20 bin konut başvuruları ne zaman, ödeme planı nasıl?
TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine ilişkin detaylar netleşmeye devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik hazırlanan çalışma kapsamında 20 bin konut için başvuruları başlıyor.Başvuru şartları, ödeme planı ve konutların hangi illerde yer alacağı ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ, kura çekilişi olmaksızın 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu açık satışa sunuyor. İşte detaylar...