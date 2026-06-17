TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER BELLİ OLDU! TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde yapılacak?

AĞRI TOKİ PROJE LİSTESİ

Ağrı'da TOKİ kapsamında satışa sunulacak konutlar Diyadin ve Tutak ilçelerinde bulunuyor. Diyadin ilçesinde 53, Tutak ilçesinde ise 65 konut satışa çıkarılacak. Böylece Ağrı genelinde toplam 118 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

AKSARAY TOKİ PROJE LİSTESİ

Aksaray'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Ağaçören, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Ağaçören'de 47, Güzelyurt'ta 36, Ortaköy'de 61, Sarıyahşi'nde 52 ve Sultanhanı'nda 23 konut satışa çıkarılacak. Böylece Aksaray genelinde toplam 219 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna sunulacak.

AMASYA TOKİ PROJE LİSTESİ

Amasya'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Hamamözü ve Suluova ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Hamamözü ilçesinde 50, Suluova ilçesinde ise 18 konut satışa çıkarılacak. Böylece Amasya genelinde toplam 68 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.