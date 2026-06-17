TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER BELLİ OLDU! TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde yapılacak?

HAKKARİ TOKİ PROJE LİSTESİ
Hakkari'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Yüksekova ilçesinde yer alıyor. Yüksekova ilçesindeki projede toplam 86 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
HATAY TOKİ PROJE LİSTESİ
Hatay'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Arsuz, İskenderun ve Payas ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Arsuz ilçesinde 192 konut satışa çıkarılacak. İskenderun ilçesindeki iki ayrı projede toplam 916 konut vatandaşların başvurusuna açılırken, Payas ilçesindeki iki projede toplam 132 konut satışa sunulacak. Böylece Hatay genelinde toplam 1.240 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
ISPARTA TOKİ PROJE LİSTESİ
Isparta'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Aksu, Gelendost, Merkez ve Yalvaç ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Aksu ilçesinde 52, Gelendost ilçesinde 16, Merkez ilçede 16 ve Yalvaç ilçesinde 92 konut satışa çıkarılacak. Böylece Isparta genelinde toplam 176 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
İZMİR TOKİ PROJE LİSTESİ
İzmir'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde yer alıyor. Bayraklı ilçesindeki beş ayrı projede toplam 225 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Selçuk ilçesinde ise three farklı etapta toplam 81 konut satışa sunulacak. Böylece İzmir genelinde toplam 306 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.