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Haberler Fotohaber TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 21:39

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 2026 yılı için duyurduğu kurasız açık satış konut listesinde iller ve ilçeler belli oldu. Türkiye genelinde birçok şehirde hayata geçirilecek projelerde konutlar, sabit fiyat üzerinden ve kuraya gerek kalmadan satışa sunulacak.Dar ve orta gelir grubuna yönelik hazırlanan projelerde başvuru süreci ve satış takvimi de netleşirken, konutlara ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

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TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 2026 kurasız açık satış konut programında il ve ilçe bazlı detaylar netleşti. Türkiye'nin birçok şehrinde farklı büyüklüklerde konutlar, belirlenen ödeme planları ve uzun vadeli taksit seçenekleriyle satışa sunulacak.Başvuru tarihleri ve ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılar da şekillenirken, vatandaşlar kendi bölgelerindeki projeleri yakından takip ediyor. TOKİ'nin yeni konut hamlesi, geniş kapsamlı bir satış planı olarak dikkat çekiyor.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

TOKİ SATILIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ kurasız açık satış kampanyası kapsamında başvurular 15 Haziran – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

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TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

TOKİ AÇIK SATIŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu kampanya kapsamında satışa sunulacak konutlar için gelir sınırı veya ikametgah şartı aranmayacak. Başvuru yapabilmek için adayların şu kriterleri karşılaması yeterli kabul ediliyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı bir evin bulunmaması.
TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

TOKİ AÇIK SATIŞ KONUT ÖDEMELERİ NASIL, KAÇ AY VADE YAPILIYOR?

Kampanyada konut fiyatları illere ve dairelerin büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Yüzde 25 peşin indirimli fiyatlar 2,1 milyon TL'den başlarken, taksitli seçeneklerde aylık ödemeler 18 bin TL'den başlıyor. Vatandaşlara bütçelerine uygun 3 farklı ödeme alternatifi sunuluyor:

BİRİNCİ ALTERNATİF (PEŞİN ÖDEME): Konut bedelini tamamen peşin ödeyen vatandaşlara net yüzde 25 indirim uygulanıyor.

İKİNCİ ALTERNATİF (%50 PEŞİNAT): Ev bedelinin yüzde 50'sini peşin ödeyenlere yüzde 8 indirim yapılıyor ve kalan tutar için 72 ay vade imkanı tanınıyor.

ÜÇÜNCÜ ALTERNATİF (KADEMELİ PEŞİNAT): Yüzde 50 peşinatın yarısını sözleşme anında, kalan yarısını ise 12 ay sonra ödeme kolaylığı sunuluyor. Kalan konut bedeli için ise 60 ay vade planı uygulanıyor.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

İLLERE GÖRE TOKİ 2+1 VE 3+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Kampanya kapsamında öne çıkan bazı illerdeki 2+1 ve 3+1 konutların başlangıç fiyatları ve taksit tutarları şu şekildedir:

ANKARA: 2+1 konutlar 3,1 milyon TL'den başlayan fiyatlarla ve 21.400 TL'den başlayan taksitlerle; 3+1 konutlar ise 3,3 milyon TL'den başlayan fiyatlarla ve 23.400 TL'den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor.

BURSA: 2+1 konut fiyatları 3,3 milyon TL'den ve taksitleri 23.000 TL'den başlarken; 3+1 konutlar 3,9 milyon TL'den başlayan fiyatlar ve 27.600 TL'den başlayan taksit tutarları ile listeleniyor.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

HATAY: 2+1 konutların başlangıç fiyatı 3,2 milyon TL, taksitleri ise 27.300 TL olarak belirlendi. 3+1 konut fiyatları ise 3,9 milyon TL'den başlayarak aylık 29.000 TL taksit imkanıyla sunuluyor.

KONYA: 2+1 konutlar 2,9 milyon TL'den başlayan fiyatlar ve aylık 20.000 TL taksit tutarı ile satılırken; 3+1 konut tipi ise 3,5 milyon TL'den başlayan fiyatlar ve aylık 24.000 TL'den başlayan taksitlerle alıcı bekliyor.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

TOKİ KURASIZ SATILIK KONUTLAR HANGİ İL VE İLÇELERDE YAPILACAK?

AFYONKARAHİSAR TOKİ PROJE LİSTESİ

Afyonkarahisar'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Başmakçı, Bolvadin, Çay, Dazkırı, Emirdağ, Hocalar, Merkez, Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Başmakçı'da 9, Bolvadin'de 29, Çay'da 38, Dazkırı'da 7, Emirdağ'da 105, Hocalar'da 19, Merkez ilçede 48, Sandıklı'da 99 ve Sinanpaşa'da 42 konut satışa çıkarılacak. Böylece Afyonkarahisar genelinde toplam 396 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

AĞRI TOKİ PROJE LİSTESİ

Ağrı'da TOKİ kapsamında satışa sunulacak konutlar Diyadin ve Tutak ilçelerinde bulunuyor. Diyadin ilçesinde 53, Tutak ilçesinde ise 65 konut satışa çıkarılacak. Böylece Ağrı genelinde toplam 118 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

AKSARAY TOKİ PROJE LİSTESİ

Aksaray'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Ağaçören, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Ağaçören'de 47, Güzelyurt'ta 36, Ortaköy'de 61, Sarıyahşi'nde 52 ve Sultanhanı'nda 23 konut satışa çıkarılacak. Böylece Aksaray genelinde toplam 219 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna sunulacak.

AMASYA TOKİ PROJE LİSTESİ

Amasya'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Hamamözü ve Suluova ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Hamamözü ilçesinde 50, Suluova ilçesinde ise 18 konut satışa çıkarılacak. Böylece Amasya genelinde toplam 68 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

ANKARA TOKİ PROJE LİSTESİ

Ankara'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Ayaş'ta 86, Çamlıdere'de 36, Çubuk'ta 40, Güdül'de 3, Haymana'da 4 ve Kızılcahamam'da 19 konut satışa çıkarılacak. Başkentin en fazla konut ayrılan ilçeleri arasında ise Mamak ve Sincan öne çıkıyor. Mamak ilçesindeki farklı etaplarda toplam 1.330 konut satışa sunulurken, Sincan ilçesindeki projelerde toplam 574 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Ankara genelinde toplam 2.062 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa çıkarılacak.

ANTALYA TOKİ PROJE LİSTESİ

Antalya'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Akseki ve Serik ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Akseki ilçesinde 14 konut satışa çıkarılacak. Serik ilçesinde ise farklı projeler kapsamında 21 ve 11 olmak üzere toplam 32 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Antalya genelinde toplam 46 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

ARDAHAN TOKİ PROJE LİSTESİ

Ardahan'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Göle ilçesinde yer alıyor. Göle ilçesindeki projede toplam 13 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

ARTVİN TOKİ PROJE LİSTESİ

Artvin'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Merkez ilçede yer alıyor. Merkez ilçedeki projede toplam 30 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

AYDIN TOKİ PROJE LİSTESİ

Aydın'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Efeler ve Söke ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Efeler ilçesinde 300, Söke ilçesinde ise 10 konut satışa çıkarılacak. Böylece Aydın genelinde toplam 310 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

BALIKESİR TOKİ PROJE LİSTESİ

Balıkesir'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Altıeylül, Bigadiç ve Susurluk ilçelerinde yer alıyor. Altıeylül ilçesindeki farklı projelerde toplam 129 konut satışa çıkarılacak. Bigadiç ilçesinde iki ayrı etapta toplam 48 konut vatandaşların başvurusuna açılırken, Susurluk ilçesinde ise 36 konut satışa sunulacak. Böylece Balıkesir genelinde toplam 213 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa çıkarılacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

BATMAN TOKİ PROJE LİSTESİ

Batman'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Beşiri, Gercüş ve Merkez ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Beşiri ilçesinde 78, Gercüş ilçesinde 80 ve Merkez ilçede 430 konut satışa çıkarılacak. Böylece Batman genelinde toplam 588 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

BAYBURT TOKİ PROJE LİSTESİ

Bayburt'ta TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Merkez ilçede yer alıyor. Merkez ilçedeki projede toplam 172 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

BİLECİK TOKİ PROJE LİSTESİ

Bilecik'te TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar İnhisar, Merkez, Osmaneli, Pazaryeri ve Söğüt ilçelerinde yer alıyor. Buna göre İnhisar ilçesinde 74, Merkez ilçede 57, Osmaneli ilçesinde 28, Pazaryeri ilçesinde 17 ve Söğüt ilçesinde 30 konut satışa çıkarılacak. Böylece Bilecik genelinde toplam 206 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

BİNGÖL TOKİ PROJE LİSTESİ

Bingöl'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Merkez ilçede yer alıyor. Merkez ilçedeki projede toplam 88 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

BİTLİS TOKİ PROJE LİSTESİ

Bitlis'te TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Adilcevaz, Merkez ve Tatvan ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Adilcevaz ilçesinde 22, Merkez ilçede 76 ve Tatvan ilçesinde 164 konut satışa çıkarılacak. Böylece Bitlis genelinde toplam 262 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

BURDUR TOKİ PROJE LİSTESİ

Burdur'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Altınyayla, Bucak, Çavdır, Gölhisar ve Tefenni ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Altınyayla ilçesinde 29, Bucak ilçesinde 32, Çavdır ilçesinde 135 ve Tefenni ilçesinde 15 konut satışa çıkarılacak. Gölhisar ilçesindeki iki ayrı projede ise toplam 58 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Burdur genelinde toplam 269 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

BURSA TOKİ PROJE LİSTESİ

Bursa'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Büyükorhan'da 45, Gemlik'te 37, Gürsu'da 96, Harmancık'ta 23 ve İnegöl'de 125 konut satışa çıkarılacak. Karacabey ilçesi ise farklı etaplarda hayata geçirilen projelerle dikkat çekiyor. İlçedeki beş ayrı projede toplam 1.383 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Mustafakemalpaşa ilçesindeki iki projede toplam 79 konut satışa sunulurken, Nilüfer ilçesindeki üç ayrı projede toplam 320 konut yer alıyor. Ayrıca Orhaneli ilçesinde 52, Yenişehir ilçesinde ise 40 konut satışa çıkarılacak. Böylece Bursa genelinde toplam 2.200 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

ÇANAKKALE TOKİ PROJE LİSTESİ

Çanakkale'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Ayvacık, Gelibolu, Karacaören ve Merkez ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Ayvacık ilçesinde 68, Gelibolu ilçesinde 16, Karacaören bölgesinde 9 ve Merkez ilçede 15 konut satışa çıkarılacak. Böylece Çanakkale genelinde toplam 108 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

ÇANKIRI TOKİ PROJE LİSTESİ

Çankırı'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Kızılırmak, Merkez, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Kızılırmak ilçesinde 19, Şabanözü ilçesinde 23 ve Yapraklı ilçesinde 9 konut satışa çıkarılacak. Merkez ilçedeki iki ayrı projede ise toplam 32 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Çankırı genelinde toplam 83 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.

ÇORUM TOKİ PROJE LİSTESİ

Çorum'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Bayat, İskilip, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Bayat ilçesinde 44, İskilip ilçesinde 50, Osmancık ilçesinde 41 ve Sungurlu ilçesinde 22 konut satışa çıkarılacak. Böylece Çorum genelinde toplam 157 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

DENİZLİ TOKİ PROJE LİSTESİ

Denizli'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Acıpayam, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt ve Pamukkale ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Acıpayam ilçesinde 108, Bekilli ilçesinde 98, Beyağaç ilçesinde 56 ve Bozkurt ilçesinde 19 konut satışa çıkarılacak. Pamukkale ilçesindeki üç ayrı projede ise toplam 38 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Denizli genelinde toplam 319 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.

DÜZCE TOKİ PROJE LİSTESİ

Düzce'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Çilimli, Gölyaka, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Çilimli ilçesinde 20, Gölyaka ilçesinde 43, Gümüşova ilçesinde 48 ve Kaynaşlı ilçesinde 19 konut satışa çıkarılacak. Böylece Düzce genelinde toplam 130 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

EDİRNE TOKİ PROJE LİSTESİ

Edirne'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Enez, Merkez, Süloğlu ve Uzunköprü ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Enez ilçesinde 29, Merkez ilçede 41, Süloğlu ilçesinde 34 ve Uzunköprü ilçesinde 23 konut satışa çıkarılacak. Böylece Edirne genelinde toplam 127 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

ELAZIĞ TOKİ PROJE LİSTESİ

Elazığ'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Ağın, Arıcak ve Baskil ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Ağın ilçesinde 11, Arıcak ilçesinde 9 ve Baskil ilçesinde 11 konut satışa çıkarılacak. Böylece Elazığ genelinde toplam 31 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

ERZİNCAN TOKİ PROJE LİSTESİ

Erzincan'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Çayırlı ve İliç ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Çayırlı ilçesinde 6 konut satışa çıkarılacak. İliç ilçesindeki iki ayrı projede ise toplam 31 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Erzincan genelinde toplam 37 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

ERZURUM TOKİ PROJE LİSTESİ

Erzurum'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Oltu ve Pasinler ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Oltu ilçesinde 9, Pasinler ilçesinde ise 12 konut satışa çıkarılacak. Böylece Erzurum genelinde toplam 21 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

ESKİŞEHİR TOKİ PROJE LİSTESİ

Eskişehir'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Günyüzü ve Odunpazarı ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Günyüzü ilçesinde 66 konut satışa çıkarılacak. Odunpazarı ilçesindeki iki ayrı projede ise toplam 499 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Eskişehir genelinde toplam 565 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

GAZİANTEP TOKİ PROJE LİSTESİ

Gaziantep'te TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Araban ilçesinde yer alıyor. Araban ilçesindeki projede toplam 7 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

GİRESUN TOKİ PROJE LİSTESİ

Giresun'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Bulancak ilçesinde yer alıyor. Bulancak ilçesindeki projede toplam 38 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

GÜMÜŞHANE TOKİ PROJE LİSTESİ

Gümüşhane'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Merkez ilçede yer alıyor. Merkez ilçedeki projede toplam 44 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

HAKKARİ TOKİ PROJE LİSTESİ

Hakkari'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Yüksekova ilçesinde yer alıyor. Yüksekova ilçesindeki projede toplam 86 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

HATAY TOKİ PROJE LİSTESİ

Hatay'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Arsuz, İskenderun ve Payas ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Arsuz ilçesinde 192 konut satışa çıkarılacak. İskenderun ilçesindeki iki ayrı projede toplam 916 konut vatandaşların başvurusuna açılırken, Payas ilçesindeki iki projede toplam 132 konut satışa sunulacak. Böylece Hatay genelinde toplam 1.240 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

ISPARTA TOKİ PROJE LİSTESİ

Isparta'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Aksu, Gelendost, Merkez ve Yalvaç ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Aksu ilçesinde 52, Gelendost ilçesinde 16, Merkez ilçede 16 ve Yalvaç ilçesinde 92 konut satışa çıkarılacak. Böylece Isparta genelinde toplam 176 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

İZMİR TOKİ PROJE LİSTESİ

İzmir'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde yer alıyor. Bayraklı ilçesindeki beş ayrı projede toplam 225 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Selçuk ilçesinde ise three farklı etapta toplam 81 konut satışa sunulacak. Böylece İzmir genelinde toplam 306 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

KAHRAMANMARAŞ TOKİ PROJE LİSTESİ

Kahramanmaraş'ta TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Afşin ve Elbistan ilçelerinde yer alıyor. Afşin ilçesindeki projede toplam 265 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Elbistan ilçesinde ise farklı etaplarda hayata geçirilen sekiz ayrı projede toplam 808 konut satışa sunulacak. Böylece Kahramanmaraş genelinde toplam 1.073 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

KARABÜK TOKİ PROJE LİSTESİ

Karabük'te TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Eskipazar ve Safranbolu ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Eskipazar ilçesinde 90, Safranbolu ilçesinde ise 37 konut satışa çıkarılacak. Böylece Karabük genelinde toplam 127 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

KARAMAN TOKİ PROJE LİSTESİ

Karaman'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Merkez ilçede yer alıyor. Merkez ilçesindeki Akçaşehir beldesinde bulunan projede toplam 120 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

KARS TOKİ PROJE LİSTESİ

Kars'ta TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Merkez ilçede yer alıyor. Merkez ilçesindeki Karacaören Mahallesi'nde bulunan iki ayrı projede toplam 48 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Kars genelinde toplam 48 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.

KASTAMONU TOKİ PROJE LİSTESİ

Kastamonu'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Ağlı ilçesinde yer alıyor. Ağlı ilçesindeki projede toplam 28 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

KAYSERİ TOKİ PROJE LİSTESİ

Kayseri'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Akkışla, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Akkışla ilçesinde 27, Develi ilçesinde 39, Yahyalı ilçesinde 28 ve Yeşilhisar ilçesinde 10 konut satışa çıkarılacak. Böylece Kayseri genelinde toplam 104 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

KIRIKKALE TOKİ PROJE LİSTESİ

Kırıkkale'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Bahşılı, Çelebi ve Delice ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Bahşılı ilçesinde 5, Çelebi ilçesinde 14 ve Delice ilçesinde 66 konut satışa çıkarılacak. Böylece Kırıkkale genelinde toplam 85 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

KIRKLARELİ TOKİ PROJE LİSTESİ

Kırklareli'nde TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Kofçaz, Lüleburgaz ve Pınarhisar ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Kofçaz ilçesinde 50, Pınarhisar ilçesinde 14 konut satışa çıkarılacak. Lüleburgaz ilçesindeki iki ayrı projede ise toplam 75 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Kırklareli genelinde toplam 139 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.

KIRŞEHİR TOKİ PROJE LİSTESİ

Kırşehir'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Kaman ve Merkez ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Kaman ilçesinde 45 konut satışa çıkarılacak. Merkez ilçedeki Özbağ beldesinde bulunan projede ise 175 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Kırşehir genelinde toplam 220 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İL VE İLÇELER LİSTESİ: TOKİ satılık konutlar hangi il ve ilçelerde olacak?

KOCAELİ TOKİ PROJE LİSTESİ

Kocaeli'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Derince, Gebze ve İzmit ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Derince ilçesinde 51, Gebze ilçesinde 69 konut satışa çıkarılacak. İzmit ilçesindeki üç ayrı projede ise toplam 303 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Kocaeli genelinde toplam 423 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.

KONYA TOKİ PROJE LİSTESİ

Konya'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Akşehir, Beyşehir, Çumra, Doğanhisar, Ereğli, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Selçuklu, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Akşehir'de 62, Beyşehir'de 16, Çumra'da 50, Doğanhisar'da 27 ve Ereğli'de 80 konut satışa çıkarılacak. Hüyük ilçesindeki iki ayrı projede toplam 115 konut vatandaşların başvurusuna açılırken, Kadınhanı'nda 23 konut satışa sunulacak. Karapınar ilçesindeki üç farklı projede ise toplam 158 konut yer alıyor. Kulu ilçesinde 98, Selçuklu ilçesinde 205 konut satışa çıkarılacak. Taşkent ilçesindeki iki ayrı projede toplam 124 konut vatandaşların başvurusuna açılırken, Yalıhüyük'te 24 ve Yunak'ta 16 konut satışa sunulacak. Böylece Konya genelinde toplam 998 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

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