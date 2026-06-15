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TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ İLÇELERİ 2026: Ankara TOKİ başvurusu nasıl yapılır, konut fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 16:21
TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ İLÇELERİ 2026: Ankara TOKİ başvurusu nasıl yapılır, konut fiyatları ne kadar?
TOKİ'nin açık satış kapsamında sunduğu konutlar için başvuru süreci başladı. Kura şartı olmadan ev sahibi olma fırsatı sunan projeler arasında Ankara'daki konutlar da yer alırken, satış yapılacak ilçeler ve ödeme seçenekleri yoğun ilgi görüyor. Başvuru koşullarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Ankara'da hangi ilçelerde konut satışı yapılacağını araştırıyor. Peki, TOKİ açık satış Ankara'da hangi ilçelerde var, ödeme planı nasıl? İşte merak edilen ayrıntılar...