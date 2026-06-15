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Giriş Tarihi: 15.06.2026 16:21

TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ İLÇELERİ 2026: Ankara TOKİ başvurusu nasıl yapılır, konut fiyatları ne kadar?

TOKİ'nin açık satış kapsamında sunduğu konutlar için başvuru süreci başladı. Kura şartı olmadan ev sahibi olma fırsatı sunan projeler arasında Ankara'daki konutlar da yer alırken, satış yapılacak ilçeler ve ödeme seçenekleri yoğun ilgi görüyor. Başvuru koşullarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Ankara'da hangi ilçelerde konut satışı yapılacağını araştırıyor. Peki, TOKİ açık satış Ankara'da hangi ilçelerde var, ödeme planı nasıl? İşte merak edilen ayrıntılar...

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TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ İLÇELERİ 2026: Ankara TOKİ başvurusu nasıl yapılır, konut fiyatları ne kadar?

TOKİ'nin açık satış yöntemiyle satışa çıkardığı konutlar için başvurular alınmaya başladı. Kampanya kapsamında gelir düzeyi ve ikamet şartı aranmazken, başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış bulunması ve adına kayıtlı bir konutunun bulunmaması gerekiyor. Ankara'da satışa sunulan konutların bulunduğu ilçeler ile başvuru takvimi ve ödeme koşulları da ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor.

TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ İLÇELERİ 2026: Ankara TOKİ başvurusu nasıl yapılır, konut fiyatları ne kadar?

TOKİ ANKARA SATIŞ BAŞVURUSU BAŞLADI!

Kampanya kapsamında başvurular 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Satışlar kura yöntemiyle değil, doğrudan banka şubeleri üzerinden "başvuru önceliği" esasına göre yapılacağı için ilk günlerde yoğunluk yaşanması bekleniyor.

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TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ İLÇELERİ 2026: Ankara TOKİ başvurusu nasıl yapılır, konut fiyatları ne kadar?

Başvurular doğrudan yetkili bankalar olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden doğrudan gerçekleştirilecek. Vatandaşlar seçtikleri dairenin peşinatını ilgili bankaya yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklar. Konutların bir kısmı hemen teslim edilirken, inşaatı sürenler en geç 48 ay içinde teslim edilecek.

TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ İLÇELERİ 2026: Ankara TOKİ başvurusu nasıl yapılır, konut fiyatları ne kadar?

ANKARA TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Ankara genelinde toplam 2 bin 62 konut kurasız satışa sunulacak.

Projelerin yer aldığı ilçeler şunlardır:

Mamak

Sincan (Özellikle Saraycık bölgesi öne çıkıyor)

Çubuk

Ayaş

Kızılcahamam

Haymana

Güdül

Çamlıdere

TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ İLÇELERİ 2026: Ankara TOKİ başvurusu nasıl yapılır, konut fiyatları ne kadar?

TOKİ ANKARA KONUTLARI SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Kampanyadaki 2+1 ve 3+1 daire tiplerine göre fiyatlar ve başlangıç taksit tutarları şu şekildedir:

  • Türkiye genelinde fiyatlar 2,1 milyon TL'den, taksitler ise 18 bin TL'den başlıyor.
  • Ankara 2+1 Konut Fiyatları: 3 milyon 100 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 21 bin 400 TL taksit seçenekleri sunuluyor.
  • Ankara 3+1 Konut Fiyatları: 3 milyon 300 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Konut bedelleri ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak güncellenecektir.

TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ İLÇELERİ 2026: Ankara TOKİ başvurusu nasıl yapılır, konut fiyatları ne kadar?

TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANLARI

Vatandaşların bütçelerine göre seçebileceği 3 farklı ödeme modeli sunuluyor:

1. Model: Tam Peşin %100 Peşin Vade Yok %25 İndirim

2. Model: Yarı Peşin %50 Peşinat72 Ay Vade %8 İndirim

3. Model: Vadeli Ödeme %50 Peşinat (Yarısı sözleşmede, yarısı 12 ay sonra) 60 Ay Vade İndirimsiz Sabit Plan

TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ İLÇELERİ 2026: Ankara TOKİ başvurusu nasıl yapılır, konut fiyatları ne kadar?
TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ İLÇELERİ 2026: Ankara TOKİ başvurusu nasıl yapılır, konut fiyatları ne kadar?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TOKİ #ANKARA

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