TOKİ ANKARA AÇIK SATIŞ İLÇELERİ 2026: Ankara TOKİ başvurusu nasıl yapılır, konut fiyatları ne kadar?

TOKİ'nin açık satış yöntemiyle satışa çıkardığı konutlar için başvurular alınmaya başladı. Kampanya kapsamında gelir düzeyi ve ikamet şartı aranmazken, başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış bulunması ve adına kayıtlı bir konutunun bulunmaması gerekiyor. Ankara'da satışa sunulan konutların bulunduğu ilçeler ile başvuru takvimi ve ödeme koşulları da ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor.