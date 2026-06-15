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TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 16:51
TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
TOKİ'nin 64 ilde hayata geçirdiği kurasız konut satış kampanyası kapsamında Bursa'daki projeler de ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Açık satış yöntemiyle sunulan konutlar, kura çekimi olmadan belirlenen şartları sağlayan başvuru sahiplerine veriliyor. Dar ve orta gelirli ailelere yönelik hazırlanan projelerde uygun peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri dikkat çekiyor. Bursa'daki satışlara ilişkin detaylar ise merakla takip ediliyor. Başvuruların başladığı kampanyaya yoğun ilgi gösteriliyor.