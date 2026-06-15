TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

Bursa'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar için başvuru süreci başladı. Kurasız satış modeli kapsamında vatandaşlar, çekiliş beklemeden belirlenen şartları sağlamaları halinde ev sahibi olma fırsatı yakalıyor. Projelerde yer alan 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri ile ödeme planına ilişkin koşullar da netleşti. Bursa'daki satış takvimi, ilçe bazlı kontenjanlar ve aylık taksit tutarlarına ilişkin ayrıntılar ise merakla takip ediliyor.