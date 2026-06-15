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Giriş Tarihi: 15.06.2026 16:51

TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ'nin 64 ilde hayata geçirdiği kurasız konut satış kampanyası kapsamında Bursa'daki projeler de ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Açık satış yöntemiyle sunulan konutlar, kura çekimi olmadan belirlenen şartları sağlayan başvuru sahiplerine veriliyor. Dar ve orta gelirli ailelere yönelik hazırlanan projelerde uygun peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri dikkat çekiyor. Bursa'daki satışlara ilişkin detaylar ise merakla takip ediliyor. Başvuruların başladığı kampanyaya yoğun ilgi gösteriliyor.

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TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

Bursa'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar için başvuru süreci başladı. Kurasız satış modeli kapsamında vatandaşlar, çekiliş beklemeden belirlenen şartları sağlamaları halinde ev sahibi olma fırsatı yakalıyor. Projelerde yer alan 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri ile ödeme planına ilişkin koşullar da netleşti. Bursa'daki satış takvimi, ilçe bazlı kontenjanlar ve aylık taksit tutarlarına ilişkin ayrıntılar ise merakla takip ediliyor.

TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI BAŞVURULARI BAŞLADI!

TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor. Başvurular, 15 Haziran'da başladı, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Satışlar Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak.
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TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

BURSA TOKİ AÇIK SATIŞ KARACABEY PROJELERİ

Karakoca Mahallesi 2. Etap: 370 konut

Karakoca Mahallesi 3. Etap: 316 konut

Karakoca Mahallesi 1. Etap: 303 konut

Taşlık Mahallesi 2. Etap: 213 konut

Taşlık Mahallesi 1. Etap: 181 konut

TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ AÇIK SATIŞ NİLÜFER, İNEGÖL VE DİĞER İLÇELER

Nilüfer

Yolçatı 1. Etap: 143 konut

Yolçatı 2. Etap: 120 konut

Gökçeköy: 57 konut

İnegöl ve Gürsu

İnegöl Karalar Mahallesi: 125 konut

Gürsu: 96 konut

TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

Diğer ilçeler

Mustafakemalpaşa (Yalıntaş): 64 konut

Orhaneli: 52 konut

Büyükorhan: 45 konut

Yenişehir: 40 konut

Gemlik: 37 konut

Harmancık: 23 konut

Mustafakemalpaşa (Lalaşahin): 15 konut

TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ BURSA KONUT FİYATLARI VE ÖDEME SEÇENEKLERİ

TOKİ'nin yeni kampanyasında vatandaşlara üç farklı ödeme modeli sunuluyor. Peşin ödeme yapmak isteyenler yüzde 25 indirim avantajından yararlanabilecek.

Diğer seçeneklerde ise yüzde 50 peşinatla 60 ve 72 ay vadeli ödeme planları uygulanacak. Bursa projelerinde aylık taksitler yaklaşık 18 bin TL seviyesinden başlarken, konut fiyatları da proje ve daire tipine göre değişiklik gösteriyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TOKİ #BURSA

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