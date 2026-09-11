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Giriş Tarihi: 11.09.2026 07:37

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut projesinde merak edilen detaylar netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru şartlarını, kira bedellerini ve konutların yer alacağı ilçeleri açıkladı. Projede 1+1 konutlar 10 bin TL'den başlayan kira bedeliyle sunulacak.

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TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?

İstanbul'daki kiralık sosyal konutlar için başvuru şartları ve kira bedelleri merak ediliyor. Konutların 12 ilçede yapılacağı açıklanırken, projeye ilişkin diğer detaylar da araştırılıyor.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları 14 Eylül 2026'da başlayacak.

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TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Sosyal kiralık konutlar için başvurulardan herhangi bir ücret alınmayacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

İlk etapta İstanbul'un 12 ilçesinde 1.071 konut kiraya verilecek. Kura çekimi ve konutların teslimatları ise ekim ayında başlayacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?

SOSYAL KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Kiralık konut tahsis edilecek ilçeler dört gruba ayrıldı.

Buna göre bölgeler şöyle:

1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar

2. Grup: Maltepe, Tuzla, Kartal

3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören

4. Grup: Arnavutköy

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?

KİRA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İşte konutların kira fiyatları:

1+1 konut: 10 bin TL

2+1 konut için 12 bin TL

3+1 konut için 15 bin TL

4+1 konut için 18 bin TL

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?

3 YILLIĞINA KİRALANACAK

Sosyal kiralık konutlar üç yıllığına kiralanacak. Konutlar teslim edildikten sonra kira ve aidat ödeme durumları takip edilecek. Üç yıl sonra kiracılar tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni ev sahiplerine kiralanacak. Üç yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek. TOKİ, kiralanan konutların denetimini sağlayacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?

KAÇ KONUT KİRALANACAK?

İstanbul'da toplam 15 bin kiralık sosyal konut olacak. İlk etapta Ekim ayı itibarıyla yapımı tamamlanan ilk 1.071 konut için başvurular alınacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?

BAŞVURU VE TESLİMAT NE ZAMAN?

Başvurular 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • TC vatandaşı olmak,
  • Evli olmak,
  • Aylık hane gelirinin 100 bin TL'den az olması,
  • En az 1 yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olması,
  • Üzerine kayıtlı konut bulunmaması.
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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