TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?

3 YILLIĞINA KİRALANACAK

Sosyal kiralık konutlar üç yıllığına kiralanacak. Konutlar teslim edildikten sonra kira ve aidat ödeme durumları takip edilecek. Üç yıl sonra kiracılar tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni ev sahiplerine kiralanacak. Üç yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek. TOKİ, kiralanan konutların denetimini sağlayacak.