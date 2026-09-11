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TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.09.2026 07:37
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ İstanbul kiralık konutlar nereye yapılacak, kirası ne kadar?
TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut projesinde merak edilen detaylar netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru şartlarını, kira bedellerini ve konutların yer alacağı ilçeleri açıkladı. Projede 1+1 konutlar 10 bin TL'den başlayan kira bedeliyle sunulacak.