TOKİ Kırklareli ve Edirne arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Kırklareli ve Edirne arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi kura takvimine göre, 27 Nisan 2023 Perşembe bugün Kırklareli ve Edirne'de arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 720, Edirne'nin Enez, Keşan ilçelerinde 360 müstakil arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ Kırklareli ve Edirne arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Başvuru yapanlar TOKİ Kırklareli ve Edirne arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Kırklareli ve Edirne arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…