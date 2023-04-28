İlk Evim TOKİ Kocaeli arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Kocaeli Kandıra, Körfez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ Kocaeli arsa kura sonuçları sorgulama işlemleri için e-devlet ekranı araştırmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı İlk Evim Arsa kura takvimine göre çekilişler bugün tamamlanacak. 28 Nisan 2023 Cuma bugün Kocaeli'nin Kandıra, Körfez ilçelerinde toplam 1500 arsanın kurası çekilecek. Müstakil ve müşterek TOKİ Kocaeli arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Çekiliş ardından kura sonucu sorgulama işlemleri başlayacak. Peki, 2023 TOKİ Kocaeli arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, isim listesi ve tüm detaylar…