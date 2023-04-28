İlk Evim TOKİ Kocaeli arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Kocaeli Kandıra, Körfez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı bugün yapılacak çekilişle sona eriyor. Kura takvimine göre, 28 Nisan 2023 Cuma bugün Kocaeli'de arsalar hak sahiplerini bulacak. Proje kapsamında Kocaeli'nin Kandıra, Körfez ilçelerinde 1500 müstakil ve müşterek arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube aracılığıyla takip edilecek. Başvuru sahipleri TOKİ Kocaeli arsa kura çekimi için ekran başına geçti. Hak sahibi olup olmadıklarını merak edenler TOKİ Kocaeli arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Kocaeli arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…