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Haberler Fotohaber İlk Evim TOKİ Kocaeli arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Kocaeli Kandıra, Körfez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:20

İlk Evim TOKİ Kocaeli arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Kocaeli Kandıra, Körfez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı bugün yapılacak çekilişle sona eriyor. Kura takvimine göre, 28 Nisan 2023 Cuma bugün Kocaeli'de arsalar hak sahiplerini bulacak. Proje kapsamında Kocaeli'nin Kandıra, Körfez ilçelerinde 1500 müstakil ve müşterek arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube aracılığıyla takip edilecek. Başvuru sahipleri TOKİ Kocaeli arsa kura çekimi için ekran başına geçti. Hak sahibi olup olmadıklarını merak edenler TOKİ Kocaeli arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Kocaeli arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ Kocaeli arsa kura çekilişi canlı izle 2023: Müstakil ve müşterek TOKİ Kocaeli arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ Kocaeli arsa kura sonuçları sorgulama işlemleri için e-devlet ekranı araştırmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı İlk Evim Arsa kura takvimine göre çekilişler bugün tamamlanacak. 28 Nisan 2023 Cuma bugün Kocaeli'nin Kandıra, Körfez ilçelerinde toplam 1500 arsanın kurası çekilecek. Müstakil ve müşterek TOKİ Kocaeli arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Çekiliş ardından kura sonucu sorgulama işlemleri başlayacak. Peki, 2023 TOKİ Kocaeli arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, isim listesi ve tüm detaylar…

TOKİ Kocaeli arsa kura çekilişi canlı izle 2023: Müstakil ve müşterek TOKİ Kocaeli arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN SONA ERİYOR!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ''İlk Evim Arsa'' kuraları tamamlanıyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılmıştı.

Buna göre ''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10 Nisan'da başladı ve 28 Nisan'da sona erecek.

28 Nisan bugün Kocaeli arsa isim listesi noter huzurunda belirleniyor.

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TOKİ Kocaeli arsa kura çekilişi canlı izle 2023: Müstakil ve müşterek TOKİ Kocaeli arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ KOCAELİ MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Kocaeli'nin Kandıra, Körfez ilçelerinde 1500 müstakil ve müşterek arsa kura çekimi 28 Nisan 2023 Cuma bugün gerçekleşecek.

Kocaeli arsa kuraları saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

TOKİ Kocaeli arsa kura çekilişi canlı izle 2023: Müstakil ve müşterek TOKİ Kocaeli arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ KOCAELİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Sonuçlar sistemde yer almadan öncede hak sahiplerinin isim listesi canlı yayında açıklanacak.

TOKİ KOCAELİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Kocaeli arsa kura çekilişi canlı izle 2023: Müstakil ve müşterek TOKİ Kocaeli arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ İLE 39 BİN 380 ARSANIN HAK SAHİBİ BELİRLENDİ!

28 Nisan bugün Kocaeli müstakil ve müşterek arsa kura çekimi yapılacak.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahiplerini bulmuş olacak.

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