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Haberler Fotohaber TOKİ KONUT AÇIK ARTIRMA TARİHİ 2023 SON DAKİKA: Tam 42 ilde 182 ev satılacak! TOKİ konut açık artırma ne zaman yapılacak, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.07.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 17:23

TOKİ KONUT AÇIK ARTIRMA TARİHİ 2023 SON DAKİKA: Tam 42 ilde 182 ev satılacak! TOKİ konut açık artırma ne zaman yapılacak, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları ne kadar, kaç TL?

Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlere güzel haber geldi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), açık artırma yöntemiyle konut satışı yapacağını duyurdu. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere toplam 42 ilin bulunduğu proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler satışa sunulacak. Müzayedeye katılmak isteyenler ''TOKİ konut açık artırma ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, evlerin satış fiyatı 568.263 TL ile 4.500.000 TL arasında değişiyor. Peki, TOKİ konut açık artırma ne zaman, şartları neler, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları ne kadar? İşte, TOKİ konut açık artırma tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler…

TOKİ konut açık artırma ne zaman yapılacak? 42 ilde uygun fiyatlı daire satışı başlıyor! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut açık artırma tarihi belli oldu!

TOKİ açık artırma tarihi 2023 son dakika duyuruldu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), uygun fiyata ev satın almak isteyenler için bir kampanya daha hayata geçirdi. Buna göre TOKİ İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere toplam 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekli 182 konutu açık artırma usulü ile satışa çıkarıyor. Bu son dakika gelişmesi ardından detayları öğrenmek isteyenler ''TOKİ konut açık artırma ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?'' sorularını gündeme taşıdı. Müzayede tarihi ve konutların fiyatları da belli oldu. Peki, TOKİ konut açık artırma ne zaman, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları ne kadar? İşte, başvuru ekranı, müzayede tarihi, saati ve merak edilen tüm detaylar…

TOKİ konut açık artırma ne zaman yapılacak? 42 ilde uygun fiyatlı daire satışı başlıyor! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut açık artırma tarihi belli oldu!

TOKİ'DEN YENİ KAMPANYA: 42 İLDE 182 KONUT SATIŞA ÇIKIYOR!

TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için açık artırma yöntemiyle konut satışı yapacağını açıkladı. Müzayedede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 182 konut satışa çıkarılacak.

TOKİ konutlarının satış fiyatları da belli oldu. Fiyatlar konutların konumları, katları, büyüklüğü gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Buna göre fiyatlar, 568.263 TL ve 4.500.000 TL arasında olacak.

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TOKİ konut açık artırma ne zaman yapılacak? 42 ilde uygun fiyatlı daire satışı başlıyor! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut açık artırma tarihi belli oldu!

TOKİ AÇIK ARTIRMA TARİHİ 2023: TOKİ MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutun açık artırması, 1 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

TOKİ konut açık artırma ne zaman yapılacak? 42 ilde uygun fiyatlı daire satışı başlıyor! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut açık artırma tarihi belli oldu!

KONUTLAR HANGİ İLLERDE?

Konutlar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulacak.

TOKİ konut açık artırma ne zaman yapılacak? 42 ilde uygun fiyatlı daire satışı başlıyor! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut açık artırma tarihi belli oldu!

YÜZDE 25 PEŞİNAT, 120 AY VADE İMKANI

Alılcılar 42 ildeki konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.

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