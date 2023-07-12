TOKİ KONUT AÇIK ARTIRMA TARİHİ 2023 SON DAKİKA: Tam 42 ilde 182 ev satılacak! TOKİ konut açık artırma ne zaman yapılacak, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları ne kadar, kaç TL?

Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlere güzel haber geldi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), açık artırma yöntemiyle konut satışı yapacağını duyurdu. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere toplam 42 ilin bulunduğu proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler satışa sunulacak. Müzayedeye katılmak isteyenler ''TOKİ konut açık artırma ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, evlerin satış fiyatı 568.263 TL ile 4.500.000 TL arasında değişiyor. Peki, TOKİ konut açık artırma ne zaman, şartları neler, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları ne kadar? İşte, TOKİ konut açık artırma tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler…