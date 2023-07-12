TOKİ KONUT AÇIK ARTIRMA TARİHİ 2023 SON DAKİKA: Tam 42 ilde 182 ev satılacak! TOKİ konut açık artırma ne zaman yapılacak, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları ne kadar, kaç TL?

TOKİ'DEN YENİ KAMPANYA: 42 İLDE 182 KONUT SATIŞA ÇIKIYOR!

TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için açık artırma yöntemiyle konut satışı yapacağını açıkladı. Müzayedede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 182 konut satışa çıkarılacak.

TOKİ konutlarının satış fiyatları da belli oldu. Fiyatlar konutların konumları, katları, büyüklüğü gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Buna göre fiyatlar, 568.263 TL ve 4.500.000 TL arasında olacak.