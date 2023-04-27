Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TOKİ Tekirdağ arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Tekirdağ arsa kura sonuçları sorgulama Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Saray isim listesi
Giriş Tarihi: 27.04.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 06:58

TOKİ Tekirdağ arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Tekirdağ arsa kura sonuçları sorgulama Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Saray isim listesi

İlk Evim Arsa etabı Nisan ayında yapılacak çekilişlerle son bulacak. Güncellenen kura takvimine göre, 27 Nisan 2023 Perşembe bugün Tekirdağ'da arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube aracılığıyla takip edilecek. Tekirdağ'ın Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Saray ilçelerinde 1340 müstakil arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ Tekirdağ arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Başvuru yapanlar TOKİ Tekirdağ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Tekirdağ arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ Tekirdağ arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Tekirdağ arsa kura sonuçları sorgulama Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Saray isim listesi

TOKİ Tekirdağ arsa kura sonuçları sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden başladı. Nisan sonuna kadar devam edecek İlk Evim Arsa kura takvimine göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Saray ilçelerinde toplam 1340 arsanın kurası çekilecek. Müstakil TOKİ Tekirdağ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Çekiliş ardından kura sonucu sorgulama işlemleri başlayacak. Peki, 27 Nisan Perşembe TOKİ Tekirdağ arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, isim listesi ve tüm detaylar…

TOKİ Tekirdağ arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Tekirdağ arsa kura sonuçları sorgulama Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Saray isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ''İlk Evim Arsa'' kuraları devam ediyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılmıştı.

Buna göre ''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10 Nisan'da başladı ve 28 Nisan'da sona erecek.

27 Nisan bugün Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce arsa isim listesi noter huzurunda belirleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Tekirdağ arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Tekirdağ arsa kura sonuçları sorgulama Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Saray isim listesi

TOKİ TEKİRDAĞ MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Saray ilçelerinde 1340 müstakil arsa kura çekimi 27 Nisan 2023 Perşembe bugün gerçekleşecek.

Tekirdağ arsa kuraları saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

TOKİ Tekirdağ arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Tekirdağ arsa kura sonuçları sorgulama Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Saray isim listesi

TOKİ TEKİRDAĞ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Sonuçlar sistemde yer almadan öncede hak sahiplerinin isim listesi canlı yayında açıklanacak.

TOKİ TEKİRDAĞ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Tekirdağ arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Tekirdağ arsa kura sonuçları sorgulama Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Saray isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ YAYINDA!

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahipleri ile buluşacak.

İşte il il TOKİ arsa çekiliş takvimi:

SON DAKİKA