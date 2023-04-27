TOKİ Tekirdağ arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Tekirdağ arsa kura sonuçları sorgulama Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Saray isim listesi

İlk Evim Arsa etabı Nisan ayında yapılacak çekilişlerle son bulacak. Güncellenen kura takvimine göre, 27 Nisan 2023 Perşembe bugün Tekirdağ'da arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube aracılığıyla takip edilecek. Tekirdağ'ın Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Saray ilçelerinde 1340 müstakil arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ Tekirdağ arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Başvuru yapanlar TOKİ Tekirdağ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Tekirdağ arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…