Giriş Tarihi: 20.05.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
08:04
TORBA YASA 2024 MADDELERİ SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?
Torba yasa 2024 maddeleri ve içeriği gündemdeki yerini koruyor. 86 maddelik torba kanunun 56 maddesi Meclis'ten geçmişti. Kalan maddelerin ne olduğu ve ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği gibi pek çok ekonomik çalışmayla ilgili gözler TBMM ve Bakan Vedat Işıkhan'a dönmüş durumda. Peki; Torba yasa ne zaman çıkacak, son durum nedir? İşte, ayrıntılar...