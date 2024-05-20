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Haberler Fotohaber TORBA YASA 2024 MADDELERİ SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 08:04

TORBA YASA 2024 MADDELERİ SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?

Torba yasa 2024 maddeleri ve içeriği gündemdeki yerini koruyor. 86 maddelik torba kanunun 56 maddesi Meclis'ten geçmişti. Kalan maddelerin ne olduğu ve ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği gibi pek çok ekonomik çalışmayla ilgili gözler TBMM ve Bakan Vedat Işıkhan'a dönmüş durumda. Peki; Torba yasa ne zaman çıkacak, son durum nedir? İşte, ayrıntılar...

TORBA YASA 2024 MADDELERİ SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

Torba yasa 2024 maddeleri arasında pek çok ekonomik düzenlemenin yer alması bekleniyor. Konuyla ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurularında. 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitleme 7200 günden emeklilik gibi pek çok çalışmayı bekleyenler gözlerini Meclis gündeminde çevirmiş durumda. Peki; torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

TORBA YASA 2024 MADDELERİ SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

2024 TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalara göre 2024 yılının emekliler yılı olması nedeniyle erken emeklilik reformu noktasında birçok adım atılıyor. Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge gibi çalışmalar bu noktada en çok araştırılanlar arasında.

Peki, torba yasada kademeli emeklilik var mı?

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TORBA YASA 2024 MADDELERİ SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

Torba yasa çalışmalarının Meclis gündemine gelmesi ardından kademeli emeklilik de araştırılanlar arasında yerini almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA 2024 MADDELERİ SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

TORBA YASADA NELER VAR?

Maddeler netleşmemekle birlikte beklenen çalışmalara dair Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler şöyle:

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA 2024 MADDELERİ SON DURUM: Emeklilik, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

BAĞKUR 7200 SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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