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Torba Yasa çıkacak mı, ne zaman ve Meclis'ten geçti mi? Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle araştırılıyor!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:11
Torba Yasa çıkacak mı, ne zaman ve Meclis'ten geçti mi? Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle araştırılıyor!
TBMM'de görüşülmesi beklenen torba yasa teklifine ilişkin son gelişmeler kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Ekonomi, vergi, sosyal güvenlik ve çalışma hayatına yönelik çeşitli düzenlemeleri kapsaması öngörülen teklifin yasama süreci devam ederken, gözler Meclis'ten yapılacak açıklamalara çevrildi. Torba yasaya ilişkin güncel gelişmeler ve son durum