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Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:11

Torba Yasa çıkacak mı, ne zaman ve Meclis'ten geçti mi? Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle araştırılıyor!

TBMM'de görüşülmesi beklenen torba yasa teklifine ilişkin son gelişmeler kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Ekonomi, vergi, sosyal güvenlik ve çalışma hayatına yönelik çeşitli düzenlemeleri kapsaması öngörülen teklifin yasama süreci devam ederken, gözler Meclis'ten yapılacak açıklamalara çevrildi. Torba yasaya ilişkin güncel gelişmeler ve son durum

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Torba Yasa çıkacak mı, ne zaman ve Meclis’ten geçti mi? Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle araştırılıyor!

Torba yasa teklifine ilişkin süreç yakından takip ediliyor. TBMM gündeminde yer alması beklenen düzenlemeye dair çalışmalar sürerken, teklifin içeriği ve yasalaşma takvimi merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle kademeli emeklilikle ilgili beklentiler gündemdeki yerini korurken, torba yasa kapsamındaki son gelişmeler araştırılıyor.

Torba Yasa çıkacak mı, ne zaman ve Meclis’ten geçti mi? Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle araştırılıyor!

TORBA YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ, SÜREÇ HANGİ AŞAMADA?

Torba yasa teklifine ilişkin Meclis süreci devam ediyor. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için önce komisyonlarda değerlendirilmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor. Teklifin yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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Torba Yasa çıkacak mı, ne zaman ve Meclis’ten geçti mi? Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle araştırılıyor!

ÜRETİM VE ZİRAİ FAALİYETLERE KURUMLAR VERGİSİ DESTEĞİ

TBMM'de görüşülen Torba Yasa Teklifi'nde kurumlar vergisi düzenlemesi değişti. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeye göre, üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Düzenleme, üretim ve tarım sektörlerine vergi desteği sağlamayı amaçlıyor.

Torba Yasa çıkacak mı, ne zaman ve Meclis’ten geçti mi? Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle araştırılıyor!

VERGİ İNDİRİMİ SAĞLAYACAK

Üretimi artırmak, Türkiye'ye döviz girişi ile yatırımı teşvik etmek amacıyla hazırlanan, "Yatırım teşvik paketi" olarak isimlendirilen kanun teklifi, ihracat ve imalatçı şirketlere vergi indirimleri sağlayacak. Ortadoğu'daki ABD-İsrail-İran arasında yaşanan savaş ve bu çerçevede yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgeden ayrılan uluslararası firmalar için Türkiye'yi bölgesel merkez, İstanbul Finans Merkezi'ni küresel ölçekli bir yapı haline getirmek amacıyla hazırlanan kanun teklifinde, İstanbul Finans Merkezi'nde yürütülen transit ticaret ve yurtdışında gerçekleşen mal alım‑satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda vergi indirimi yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılacak.

Torba Yasa çıkacak mı, ne zaman ve Meclis’ten geçti mi? Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle araştırılıyor!

SGK BORÇLARINDA TAKSİT VADESİ ARTACAK

TBMM'de bu hafta, SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda 36 ay olan tecil taksitlendirme süresi 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkarılacak. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm firmalar ve yurttaşlar yararlanabilecek.

Konuyla ilgili A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, Meclis'e gelecek teklifin içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve vergi borcu olan vatandaşlara avantaj sağlayacak bazı düzenlemelerin yer aldığını hatırlatarak "Burada 36 ay taksit imkânı vardı, bu iki katına çıkarıldı. Böylelikle 72 aya borçlar yapılandırılabilecek" dedi.

Düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu, vergi borcu, trafik cezası borcu, motorlu taşıtlar vergisi borcu gibi kalemleri kapsadığı hatırlatan Erdem, "Teminatsız sınır 300 bin liraydı. Bu 1 milyon liraya kadar çıkarıldı. 1 milyon liraya kadar olan borçlar artık teminatsız olarak 72 aya bölünebilecek. Küçük taksitlerle bu borçlardan vatandaş kurtulmuş olacak" açıklamasında bulundu.

Torba Yasa çıkacak mı, ne zaman ve Meclis’ten geçti mi? Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle araştırılıyor!

KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASADA YER ALIYOR MU?

8 Eylül 1999 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili bu Torba Yasada bir çalışma yer almıyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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