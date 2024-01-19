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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ 2024 | Yeni torba yasada neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 08:47

TORBA YASA MADDELERİ 2024 | Yeni torba yasada neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba Yasa son dakika gelişmeleri ile milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. 27 Aralık 2023 tarihinde tatile giren Meclis, 16 Ocak 2024 tarihi itibarıyla çalışmalarına başladı. Hatırlanacağı üzere 84 maddelik yasanın ilk 46 maddesi onaylanmıştı. Şimdi ise tüm gözler kalan maddelerin görüşüleceği tarihe çevrildi. Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur prim düzenlemesi gibi birçok maddenin yer aldığı torba kanun için resmi açıklamalar takip ediliyor. Peki; Yeni Torba Yasa'da neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte, detaylar!

TORBA YASA MADDELERİ 2024 | Yeni torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Yeni Torba Yasa ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi soruları gündemdeki yerini koruyor. 84 maddelik torba kanun için süreç işliyor. İlk 46 maddenin onaylanmasının ardından kalan maddeler için gözler Meclis görüşmelerine çevrilmiş durumda. 3600 ek gösterge, Bağkur primleri gibi önemli konuları içeren yasa, TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte detaylar.

TORBA YASA MADDELERİ 2024 | Yeni torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE?

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ederken TBMM Genel Kurulu, yeni yıl tatiline tatile girmişti.

Meclis 16 Ocak Salı günü itibarıyla çalışmalara başladı. Torba yasa görüşmeleri de kaldığı yerden devam edecek.

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TORBA YASA MADDELERİ 2024 | Yeni torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun torba yasa ile görüşülmesi bekleniyor.

TORBA YASA MADDELERİ 2024 | Yeni torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU

İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nu kullanarak pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini arttırmak istediklerini belirterek, sigortalı çalışan vatandaşların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senede gereken asgari prim ödeme gün sayısının 600'den 450 güne indirileceğini açıkladı. Teşvik sürelerinin uzatılabileceğini söyleyen Bakan Işıkhan, 31 Aralık 2025 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek olan ve 54 aya kadar faydalanılabilecek teşvik süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile 31 Aralık 2026'ya uzatılabileceğini belirtti. Bakan Işıkhan ayrıca, Asgari Ücret Desteği'nin bu sene itibarıyla 700 liraya çıkarıldığını kaydetti.

TORBA YASA MADDELERİ 2024 | Yeni torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ

➡Teklifin en önemli başlıklarından bir tanesini fahiş fiyatla mücadele oluşturuyor.

➡Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.

➡Torba Teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.

➡Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 93'e çıkarılacak.

➡Teklifte, Kur Koruma Mevduat Hesaplarına ilişkin de bir düzenleme yapıldı.

➡Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.

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