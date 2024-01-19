Giriş Tarihi: 19.01.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
08:47
TORBA YASA MADDELERİ 2024 | Yeni torba yasada neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Torba Yasa son dakika gelişmeleri ile milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. 27 Aralık 2023 tarihinde tatile giren Meclis, 16 Ocak 2024 tarihi itibarıyla çalışmalarına başladı. Hatırlanacağı üzere 84 maddelik yasanın ilk 46 maddesi onaylanmıştı. Şimdi ise tüm gözler kalan maddelerin görüşüleceği tarihe çevrildi. Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur prim düzenlemesi gibi birçok maddenin yer aldığı torba kanun için resmi açıklamalar takip ediliyor. Peki; Yeni Torba Yasa'da neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte, detaylar!