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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİNDE SON DURUM: Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge…
Giriş Tarihi: 15.02.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 07:19

TORBA YASA MADDELERİNDE SON DURUM: Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge

2024 yılı torba yasa maddelerinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Yoğun mesaiye başlayan TBMM Genel Kurulunda İşsizlik Sigortası ve bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilirken, gözler de kademeli emeklilik ve 3600 ek göstergeye çevrildi. Son olarak emekli maaşlarına yönelik düzenleme içeren teklif Meclis'ten geçerek yasalaşmıştı. Bu kapsamlı kanun teklifi ve maddeleri için Meclis görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. Peki, Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge son durum

TORBA YASA MADDELERİNDE SON DURUM: Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi? Kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge…

2024 Torba Yasa maddeleriyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Görüşmelerine 2023 kasım ayında başlanan ekonomik düzenlemeleri de içeren Torba Yasa'da sona gelindi. Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur primleri gibi pek çok konu, torba yasa ile görüşülen hususlar arasında yer buluyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak?

TORBA YASA MADDELERİNDE SON DURUM: Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi? Kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge…

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE?

25 Ocak tarihinde TBMM Genel Kurulunda İşsizlik Sigortası ve bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından teklif kabul edilerek yasalaştı.

Son dakika haberine göre İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayınlandı.

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TORBA YASA MADDELERİNDE SON DURUM: Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi? Kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge…

Teklifle, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da ekleniyor ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

TORBA YASA MADDELERİNDE SON DURUM: Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi? Kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge…

EMEKLİ EK ZAMMI TBMM'DE KABUL EDİLDİ

En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. İşverene asgari ücret desteği 2024'te aylık 700 lira olarak uygulanacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 49.25 olacak.

Ekonomiye yönelik çalışmalar Meclis'te görüşülecek. Torba yasa TBMM'den geçtiği zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

TORBA YASA MADDELERİNDE SON DURUM: Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi? Kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge…

EV KADINLARINA AYLIK DESTEK

Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.

Burada yapılacak desteğin Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanması bekleniyor. Yeni asgari ücret ile en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.

Torba Yasa'nın mecliste görüşmelerine devam ediliyor.

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