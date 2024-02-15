TORBA YASA MADDELERİNDE SON DURUM: Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi? Kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge…

Giriş Tarihi: 15.02.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
07:19
2024 yılı torba yasa maddelerinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Yoğun mesaiye başlayan TBMM Genel Kurulunda İşsizlik Sigortası ve bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilirken, gözler de kademeli emeklilik ve 3600 ek göstergeye çevrildi. Son olarak emekli maaşlarına yönelik düzenleme içeren teklif Meclis'ten geçerek yasalaşmıştı. Bu kapsamlı kanun teklifi ve maddeleri için Meclis görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. Peki, Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge son durum