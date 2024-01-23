Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
10:52
TORBA YASA’DA SON GELİŞME || 2024 2.torba yasa çıktı mı, tüm maddeleri Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?
2024 yılı torba yasa maddelerinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Vatandaşlar emeklilik, sigorta primi teşviki, emekliye ek zam, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge olmak üzere ekonomi ağırlıklı çalışmalara odaklanmış durumda. 2024 yılı mesaisine başlayan TBMM ile torba yasa hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamlı kanun teklifi ve maddeleri için Meclis görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. 2.torba yasa çıktı mı, tüm maddeleri Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler?