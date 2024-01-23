TORBA YASA’DA SON GELİŞME || 2024 2.torba yasa çıktı mı, tüm maddeleri Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

BAĞKUR PRİM EŞİTLEMESİ

Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma uzun süredir gündemde yer alıyor.

Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak.

Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.