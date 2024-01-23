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Haberler Fotohaber TORBA YASA’DA SON GELİŞME || 2024 2.torba yasa çıktı mı, tüm maddeleri Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 10:52

TORBA YASA’DA SON GELİŞME || 2024 2.torba yasa çıktı mı, tüm maddeleri Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

2024 yılı torba yasa maddelerinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Vatandaşlar emeklilik, sigorta primi teşviki, emekliye ek zam, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge olmak üzere ekonomi ağırlıklı çalışmalara odaklanmış durumda. 2024 yılı mesaisine başlayan TBMM ile torba yasa hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamlı kanun teklifi ve maddeleri için Meclis görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. 2.torba yasa çıktı mı, tüm maddeleri Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler?

TORBA YASA’DA SON GELİŞME || 2024 2.torba yasa çıktı mı, tüm maddeleri Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

Torba yasa maddeleri hakkında araştırmalar devam ediyor. Özellikle emeklilik, ikramiye, ek gösterge gibi konular araştırılan konuların başında yer alıyor. Verilen ara öncesinde Meclis'te görüşülüp ilk 42 maddesi kabul edilen teklifin diğer maddeleri de kabul edilmeye başlıyor. Peki, 2024 torba yasa ne zaman çıkacak, son durum nedir?

TORBA YASA’DA SON GELİŞME || 2024 2.torba yasa çıktı mı, tüm maddeleri Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

TORBA YASA ÇIKTI MI, SON DURUM NEDİR?

Yeni torba yasanın 42 maddelik ilk bölümü Genel Kurulda görüşülerek onaylanmıştı. Yılbaşı'na girmeden TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini de içeren torba yasa teklifi de onaylandı. Torba yasa teklifiyle vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatılıyor. 86 maddelik torba yasanın ikinci bölümü için bütçe görüşmelerinin tamamlanması bekleniyordu. Görüşmelerin son bulması ardından TBMM çalışmalarına ara verdi.

Meclis 16 Ocak günü açıldı. Torba yasa görüşmelerinin kaldığı yerden devam ediyor.

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TORBA YASA’DA SON GELİŞME || 2024 2.torba yasa çıktı mı, tüm maddeleri Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

BEKLENEN TORBA YASA MADDELERİ

Torba kanunda dikkat çeken başlıklar şöyle:

Fahiş fiyata katlamalı ceza: Deprem bölgesindeki illerde fahiş fiyat artışlarına katlamalı ceza uygulanacak.

İlk konut hariç: Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi konut kredileri istisnası sadece ilk konut için geçerli olacak. Diğer konutlardan BSMV alınacak.

Sosyal medya fenomenleri: Sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesi yeniden düzenleniyor.

TORBA YASA’DA SON GELİŞME || 2024 2.torba yasa çıktı mı, tüm maddeleri Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

KKM'de süre uzatılıyor: KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılıyor.

Ceza ödemeden çıkış yok: Yurtdışında yaşayan Türkler trafik cezalarını ödemeden çıkış yapamayacak.

Bu konu başlıklarına ek olarak ev hanımlarına emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim gün sayısı eşitleme gibi konularda vatandaşın araştırması bulunuyor. Ancak çalışmaların yasa içinde yer alıp almadığı henüz belli olmadı.

TORBA YASA’DA SON GELİŞME || 2024 2.torba yasa çıktı mı, tüm maddeleri Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

BAĞKUR PRİM EŞİTLEMESİ

Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma uzun süredir gündemde yer alıyor.

Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak.

Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

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