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Haberler Fotohaber Trabzon Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Trabzon Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar
Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:59

Trabzon Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Trabzon Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte üniversite adaylarının araştırmaları hız kazanıyor. Trabzon Üniversitesi 2026 taban puanları ile başarı sıralamaları, tercih yapacak öğrencilerin yakından takip ettiği veriler arasında yer alıyor. YÖK Atlas'ta yer alan güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanan 2 yıllık ve 4 yıllık bölüm puanları, adayların tercih listesini oluştururken önemli bir kaynak oluşturuyor.

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Trabzon Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Trabzon Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

YKS'nin tamamlanmasının ardından adaylar, tercih döneminde üniversitelerin güncel puan ve sıralama bilgilerini araştırıyor. Trabzon Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, YÖK Atlas verilerini inceleyerek bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve eğitim seçeneklerini değerlendiriyor. Bu bilgiler, adayların kendilerine uygun ön lisans ve lisans programlarını belirlemelerine yardımcı oluyor.

Trabzon Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Trabzon Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

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Trabzon Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Trabzon Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 484,36424
473,82758
490,97091
487,33489		 19.571
23.094
24.554
26.218
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Yapay Zeka Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40

 41
41

 379,18354
372,97776

 126.164
114.115
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40


 41


 365,50973


 146.654
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 348,20238
344,02641
407,76045
416,71291		 177.824
158.310
101.302
87.994
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
50
50
50		 26
20
52
52		 307,04567
Dolmadı
398,16017
403,96416		 283.975
Dolmadı
112.972
101.684
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Dijital Oyun Tasarımı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 303,12047


 297.530
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet )		 Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 32
32
32
 260,38516
245,96863
254,56972
 513.107
567.788
574.330
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
45
40
40
3
41
41		 Dolmadı
Dolmadı
312,02634
309,17704		 Dolmadı
Dolmadı
285.434
266.673
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Yapay Zeka Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2


Dolmadı


 Dolmadı
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
90
90		 52
52
93
93		 400,48591
430,10392
412,26131
403,73554		 7.884
8.904
12.657
19.584
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 379,8122
412,99539
399,49801
396,61808		 19.243
19.103
21.751
25.761
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 360,98502
398,16255
386,30309
384,29092		 39.537
34.132
35.651
39.939
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 327,48497
366,97858
359,33350
356,48615		 117.348
90.831
84.740
92.903
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 286,86516
294,26292

 331.602
438.175
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 42
74
74
72		 286,61426
289,43244
285,33478
287,42200		 333.491
476.310
461.986
449.883
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40

 42
42

 285,25973
308,49961

 343.619
337.702
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 17
15
17
17		 17
16
18
17		 280,98425
295,33697
282,77629
276,98264		 376.414
430.046
483.923
518.892
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
 32
32
42
 278,12978
299,28591
272,38394
 399.292
400.892
578.588
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 42
74
74
72		 272,30463
275,20256
269,64870
273,66026		 448.721
602.286
605.224
571.667
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 148
150
153
153		 156
158
161
157		 268,94656
302,77956
298,38224
316,04650		 478.418
375.949
360.479
252.165
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 120
220
220
220		 123
226
226
226		 399,91996
385,51989
402,14201
402,94739		 30.069
53.211
42.043
52.503
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 47
52
52
52		 362,84885
357,33966
372,15612
368,80393		 92.516
107.189
99.536
123.614
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 357,24113
354,44007

 106.019
114.432
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
70
70		 41
52
72
72		 347,79472
347,45380
358,53254
358,14108		 131.727
133.315
135.038
152.159
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
 42
42
32
 344,07573
336,45246
340,02205
 142.992
167.855
197.369
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
 54
54
42
 288,40009
271,37516
270,82731
 431.170
587.837
658.217
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
50
40
 37
54
42
 282,0559
258,98790
257,10453
 483.154
722.088
803.374
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 32
32
32
 258,53502
257,89372
251,77319
 711.312
734.847
864.576
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 252,20076


 781.714
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 409,98488
412,86184
412,98984
408,77349		 17.837
19.592
23.068
20.822
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 31
31
32
 396,54389
393,13042
377,54297
 22.984
27.385
37.830
Trabzon Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Trabzon Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 30
30
30
 342,8092
329,24706
318,91692
 446.231
567.151
676.589
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
50
50
51		 342,34206
331,37889
331,50301
328,22067		 449.632
548.773
562.689
539.733
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 30
30
30
 330,92093
319,60444
307,162
 537.491
658.450
799.874
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
52
52
52		 319,53856
313,19867
306,39097
305,01058		 639.690
726.031
808.540
747.705
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Evde Hasta Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 302,97898
302,19911
279,30263
260,41174		 816.127
854.720
1.154.388
1.332.695
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Şalpazarı Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
40
41
41		 299,93933
289,52611
281,84578
278,54498		 852.178
1.023.842
1.118.352
1.061.725
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Şalpazarı Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 299,76055
298,92101
292,97821
286,30921		 854.314
896.536
969.416
960.113
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 291,06733
287,50628
261,68696
251,44635		 962.177
1.052.473
1.420.039
1.486.436
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
70
70
70		 26
72
72
72		 290,8485
265,32063
259,18121
253,46804		 965.031
1.394.203
1.460.765
1.450.559
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Şalpazarı Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Mahkeme Büro Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 288,14091
275,34913

 1.000.320
1.234.284
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Bilgisayar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
30
30		 52
52
31
31		 281,34677
279,52829
279,08285
270,50978		 1.091.554
1.169.922
1.157.511
1.175.605
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
80
80
80		 41
82
82
82		 279,93712
254,01479
237,00043
230,66032		 1.111.067
1.583.611
1.846.535
1.905.912
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
90
90
90		 30
93
93
93		 278,56466
253,20013
244,03603
242,54248		 1.130.056
1.597.433
1.718.629
1.654.815
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 31
72
72
72		 269,02341
251,70761
243,94005
237,31026		 1.265.184
1.623.032
1.720.315
1.761.278
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 268,01101
242,75726
233,42634
227,57267		 1.279.929
1.780.086
1.913.244
1.977.137
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
 52
52
41
 264,90857
263,29163
260,09003
 1.324.521
1.427.101
1.445.873
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
61
62		 264,60748
242,51742
230,94372
224,29713		 1.328.960
1.784.295
1.960.202
2.054.821
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
55
54		 61
62
57
56		 259,6503
250,52634
242,21264
237,17968		 1.401.417
1.643.417
1.751.165
1.763.959
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 259,56848
245,45493
234,26886
223,79687		 1.402.633
1.732.269
1.897.280
2.066.736
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Maliye
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
90
90
89		 52
93
92
92		 258,67644
237,06065
226,82424
219,64925		 1.415.669
1.882.378
2.039.592
2.168.483
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 İnternet ve Ağ Teknolojileri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
 52
52
41
 257,88451
253,73476
247,35466
 1.427.221
1.588.347
1.660.136
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
80
80
80		 41
82
82
82		 254,85011
241,29814
229,20843
223,19011		 1.471.653
1.806.146
1.993.469
2.081.491
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
45
46		 31
57
47
48		 254,8182
238,42327
229,4431
222,17008		 1.472.134
1.857.788
1.988.950
2.106.205
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
75
76		 82
82
77
78		 248,65301
238,52612
227,78971
221,91768		 1.562.592
1.855.930
2.020.906
2.112.233
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 31
31
26
26		 247,28599
239,30849
229,1338
224,48644		 1.582.644
1.841.878
1.994.886
2.050.415
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Şalpazarı Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1

 0
0

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
Trabzon Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Trabzon Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

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