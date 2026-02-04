Trabzon Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Trabzon Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|484,36424
473,82758
490,97091
487,33489
|19.571
23.094
24.554
26.218
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Yapay Zeka Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
—
—
|41
41
—
—
|379,18354
372,97776
—
—
|126.164
114.115
—
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|41
—
—
—
|365,50973
—
—
—
|146.654
…
—
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|348,20238
344,02641
407,76045
416,71291
|177.824
158.310
101.302
87.994
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
50
50
50
|26
20
52
52
|307,04567
Dolmadı
398,16017
403,96416
|283.975
Dolmadı
112.972
101.684
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Dijital Oyun Tasarımı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|303,12047
—
—
—
|297.530
…
—
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet )
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
—
|32
32
32
—
|260,38516
245,96863
254,56972
—
|513.107
567.788
574.330
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
45
40
40
|—
3
41
41
|Dolmadı
Dolmadı
312,02634
309,17704
|Dolmadı
Dolmadı
285.434
266.673
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Yapay Zeka Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
90
90
|52
52
93
93
|400,48591
430,10392
412,26131
403,73554
|7.884
8.904
12.657
19.584
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|379,8122
412,99539
399,49801
396,61808
|19.243
19.103
21.751
25.761
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|360,98502
398,16255
386,30309
384,29092
|39.537
34.132
35.651
39.939
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|327,48497
366,97858
359,33350
356,48615
|117.348
90.831
84.740
92.903
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|286,86516
294,26292
—
—
|331.602
438.175
—
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|42
74
74
72
|286,61426
289,43244
285,33478
287,42200
|333.491
476.310
461.986
449.883
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
—
—
|42
42
—
—
|285,25973
308,49961
—
—
|343.619
337.702
—
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|17
15
17
17
|17
16
18
17
|280,98425
295,33697
282,77629
276,98264
|376.414
430.046
483.923
518.892
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
—
|32
32
42
—
|278,12978
299,28591
272,38394
—
|399.292
400.892
578.588
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|42
74
74
72
|272,30463
275,20256
269,64870
273,66026
|448.721
602.286
605.224
571.667
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|148
150
153
153
|156
158
161
157
|268,94656
302,77956
298,38224
316,04650
|478.418
375.949
360.479
252.165
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|120
220
220
220
|123
226
226
226
|399,91996
385,51989
402,14201
402,94739
|30.069
53.211
42.043
52.503
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|47
52
52
52
|362,84885
357,33966
372,15612
368,80393
|92.516
107.189
99.536
123.614
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|357,24113
354,44007
—
—
|106.019
114.432
—
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
70
70
|41
52
72
72
|347,79472
347,45380
358,53254
358,14108
|131.727
133.315
135.038
152.159
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
—
|42
42
32
—
|344,07573
336,45246
340,02205
—
|142.992
167.855
197.369
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
—
|54
54
42
—
|288,40009
271,37516
270,82731
—
|431.170
587.837
658.217
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
50
40
—
|37
54
42
—
|282,0559
258,98790
257,10453
—
|483.154
722.088
803.374
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
—
|32
32
32
—
|258,53502
257,89372
251,77319
—
|711.312
734.847
864.576
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|252,20076
—
—
—
|781.714
…
—
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|409,98488
412,86184
412,98984
408,77349
|17.837
19.592
23.068
20.822
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
—
|31
31
32
—
|396,54389
393,13042
377,54297
—
|22.984
27.385
37.830
—
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
—
|30
30
30
—
|342,8092
329,24706
318,91692
—
|446.231
567.151
676.589
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
50
50
51
|342,34206
331,37889
331,50301
328,22067
|449.632
548.773
562.689
539.733
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
—
|30
30
30
—
|330,92093
319,60444
307,162
—
|537.491
658.450
799.874
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
52
52
52
|319,53856
313,19867
306,39097
305,01058
|639.690
726.031
808.540
747.705
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Evde Hasta Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|302,97898
302,19911
279,30263
260,41174
|816.127
854.720
1.154.388
1.332.695
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Şalpazarı Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
40
41
41
|299,93933
289,52611
281,84578
278,54498
|852.178
1.023.842
1.118.352
1.061.725
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Şalpazarı Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|299,76055
298,92101
292,97821
286,30921
|854.314
896.536
969.416
960.113
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|291,06733
287,50628
261,68696
251,44635
|962.177
1.052.473
1.420.039
1.486.436
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
70
70
70
|26
72
72
72
|290,8485
265,32063
259,18121
253,46804
|965.031
1.394.203
1.460.765
1.450.559
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Şalpazarı Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Mahkeme Büro Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|288,14091
275,34913
—
—
|1.000.320
1.234.284
—
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Bilgisayar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
30
30
|52
52
31
31
|281,34677
279,52829
279,08285
270,50978
|1.091.554
1.169.922
1.157.511
1.175.605
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
80
80
80
|41
82
82
82
|279,93712
254,01479
237,00043
230,66032
|1.111.067
1.583.611
1.846.535
1.905.912
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
90
90
90
|30
93
93
93
|278,56466
253,20013
244,03603
242,54248
|1.130.056
1.597.433
1.718.629
1.654.815
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|31
72
72
72
|269,02341
251,70761
243,94005
237,31026
|1.265.184
1.623.032
1.720.315
1.761.278
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|268,01101
242,75726
233,42634
227,57267
|1.279.929
1.780.086
1.913.244
1.977.137
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
—
|52
52
41
—
|264,90857
263,29163
260,09003
—
|1.324.521
1.427.101
1.445.873
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
61
62
|264,60748
242,51742
230,94372
224,29713
|1.328.960
1.784.295
1.960.202
2.054.821
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
55
54
|61
62
57
56
|259,6503
250,52634
242,21264
237,17968
|1.401.417
1.643.417
1.751.165
1.763.959
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|259,56848
245,45493
234,26886
223,79687
|1.402.633
1.732.269
1.897.280
2.066.736
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Maliye
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
90
90
89
|52
93
92
92
|258,67644
237,06065
226,82424
219,64925
|1.415.669
1.882.378
2.039.592
2.168.483
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|İnternet ve Ağ Teknolojileri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
—
|52
52
41
—
|257,88451
253,73476
247,35466
—
|1.427.221
1.588.347
1.660.136
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
80
80
80
|41
82
82
82
|254,85011
241,29814
229,20843
223,19011
|1.471.653
1.806.146
1.993.469
2.081.491
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
45
46
|31
57
47
48
|254,8182
238,42327
229,4431
222,17008
|1.472.134
1.857.788
1.988.950
2.106.205
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
75
76
|82
82
77
78
|248,65301
238,52612
227,78971
221,91768
|1.562.592
1.855.930
2.020.906
2.112.233
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|31
31
26
26
|247,28599
239,30849
229,1338
224,48644
|1.582.644
1.841.878
1.994.886
2.050.415
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Şalpazarı Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|0
0
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—