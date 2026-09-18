Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de dev mücadele!

Süper Lig'de haftanın öne çıkan karşılaşmalarından birinde Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanıyor. İki takımın da önemli bir mücadeleye çıkacağı Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri ve programı netleşti.