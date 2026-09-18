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Giriş Tarihi: 18.09.2026 14:55

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de dev mücadele!

Süper Lig'in 6. haftasında gözler kritik karşılaşmaya çevrildi. Trabzonspor-Galatasaray maçı, iki takımın da haftaya damga vurabilecek karşılaşmalarından biri olacak. Bordo-mavili ekip sahasında avantaj ararken, sarı-kırmızılılar deplasmandan kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de dev mücadele!

Süper Lig'de haftanın öne çıkan karşılaşmalarından birinde Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanıyor. İki takımın da önemli bir mücadeleye çıkacağı Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri ve programı netleşti.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de dev mücadele!

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçı 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak.

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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de dev mücadele!

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Futbol tutkunları mücadeleyi maç başlama saatinden itibaren izleyebilecek.

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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de dev mücadele!

TRABZONSPOR VE GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Süper Lig'de geride kalan 5 haftanın ardından Galatasaray 13 puanla lider durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Trabzonspor ise 5 maçta topladığı 7 puanla 9. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de dev mücadele!

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ KİM?

Trabzonspor'un ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek.

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