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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de dev mücadele!
Giriş Tarihi: 18.09.2026 14:55
Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de dev mücadele!
Süper Lig'in 6. haftasında gözler kritik karşılaşmaya çevrildi. Trabzonspor-Galatasaray maçı, iki takımın da haftaya damga vurabilecek karşılaşmalarından biri olacak. Bordo-mavili ekip sahasında avantaj ararken, sarı-kırmızılılar deplasmandan kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?