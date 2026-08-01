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Giriş Tarihi: 01.08.2026 10:39

TRABZONSPOR-UDINESE HAZIRLIK MAÇI: Trabzonspor-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile karşılaşacak. Avusturya kampındaki son maçına çıkacak bordo-mavililerin mücadelesine ilişkin tarih, saat ve yayın bilgileri açıklandı. Peki, Trabzonspor-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TRABZONSPOR-UDINESE HAZIRLIK MAÇI: Trabzonspor-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt ve Al-Sadd karşılaşmalarını geride bırakan Trabzonspor, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Udinese ile sahaya çıkacak. Bordo-mavili ekip, kamp programını bu mücadelenin ardından tamamlayacak.

TRABZONSPOR-UDINESE HAZIRLIK MAÇI: Trabzonspor-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Udinese hazırlık maçı, 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Avusturya'nın Landskron bölgesinde düzenlenecek karşılaşma, Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak. Mücadele, her iki takımın da Avusturya kampındaki son hazırlık karşılaşması olacak.

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TRABZONSPOR-UDINESE HAZIRLIK MAÇI: Trabzonspor-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Udinese arasındaki hazırlık karşılaşması HT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

TRABZONSPOR-UDINESE HAZIRLIK MAÇI: Trabzonspor-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR'UN HAZIRLIK MAÇLARI

Bordo-mavili ekip, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Trabzonspor bu mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. İkinci hazırlık karşılaşmasında Katar ekibi Al-Sadd ile kozlarını paylaşan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Udinese mücadelesi, bordo-mavililerin Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçı olacak.

Trabzonspor'un kamp programı şöyle:

  • Trabzonspor 0-3 Eintracht Frankfurt
  • Trabzonspor 0-1 Al-Sadd
  • 2 Ağustos 2026: Trabzonspor-Udinese
TRABZONSPOR-UDINESE HAZIRLIK MAÇI: Trabzonspor-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR KAMP PROGRAMINI TAMAMLAYACAK

Udinese karşılaşmasıyla Avusturya kampını tamamlayacak Trabzonspor'da teknik heyet, oyuncuların fiziksel durumunu ve takımın oyun düzenini değerlendirecek. Bordo-mavililer, mücadelenin ardından çalışmalarını yeni sezon programı doğrultusunda sürdürecek.

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