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TRABZONSPOR-UDINESE HAZIRLIK MAÇI: Trabzonspor-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 01.08.2026 10:39
TRABZONSPOR-UDINESE HAZIRLIK MAÇI: Trabzonspor-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile karşılaşacak. Avusturya kampındaki son maçına çıkacak bordo-mavililerin mücadelesine ilişkin tarih, saat ve yayın bilgileri açıklandı. Peki, Trabzonspor-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?