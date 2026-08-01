TRABZONSPOR-UDINESE HAZIRLIK MAÇI: Trabzonspor-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR'UN HAZIRLIK MAÇLARI

Bordo-mavili ekip, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Trabzonspor bu mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. İkinci hazırlık karşılaşmasında Katar ekibi Al-Sadd ile kozlarını paylaşan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Udinese mücadelesi, bordo-mavililerin Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçı olacak.

Trabzonspor'un kamp programı şöyle: