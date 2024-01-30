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Haberler Fotohaber Trafik Cezası Sorgulama Ekranı - E-Devlet İle Plakaya Göre Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme
Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 12:36

Trafik Cezası Sorgulama Ekranı - E-Devlet İle Plakaya Göre Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme

Trafik cezası sorgulama ekranı sayesinde artık vatandaşlar plakalarına yazılmış olan cezalar için ilçede yer alan emniyet müdürlüğüne ya da vergi dairesine gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden borçlarını görüntüleyebilmekte ve aynı şekilde borçların ödemesini de bu şekilde yapabilmekteler. Trafik cezası sorgulama ekranı aracılığıyla, E-Devlet ile plakaya göre trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir.

Trafik Cezası Sorgulama Ekranı - E-Devlet İle Plakaya Göre Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme

Trafik cezası sorgulama ekranına birden fazla yolla erişmek mümkündür. Trafik cezaları artık direkt olarak plakaya yazılmakta olup, herhangi bir sözlü iletişim olmadan internet aracılığıyla görüntülenebiliyor. Bu nedenle araç sahibi sürücülerin trafik cezası sorgulama ekranına nasıl erişeceklerine hâkim olmaları ve E-Devlet ile plakaya göre trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemlerini bilmeleri gerekmektedir.

Trafik Cezası Sorgulama Ekranı - E-Devlet İle Plakaya Göre Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme

Trafik Cezası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Trafik cezası sorgulama işlemi artık gelişen teknoloji sayesinde internetten çok kolay bir şekilde yapılabilir hale geldi. Kullanıcılar için hangi siteye girileceği ve sorgulamanın plakadan mı yoksa farklı yöntemler kullanılarak mı yapılacağı gibi konular bu konuda bilinmesi gereken önemli detaylardır.

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız

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Trafik Cezası Sorgulama Ekranı - E-Devlet İle Plakaya Göre Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme

Plakaya Göre Araç Ceza Sorgulama

Plakaya yazılan cezanın sorgulaması için doğrudan yakındaki ilçenin emniyet müdürlüğüne gidilerek sorgulama yapılabilir fakat artık bu plakaya yazılan ceza internetten de sorgulanabildiği için ilçeye gitmekle zaman ve enerji harcamaya gerek yoktur.

Online şekilde plakaya yazılan cezayı sorgulamak için E-Devlet üzerinden direkt olarak arama kısmına "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" yazılabilir. Veya "turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama" adresinden direkt yönlendirme yapılabilir.

Trafik Cezası Sorgulama Ekranı - E-Devlet İle Plakaya Göre Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme

Plakadan Trafik Cezası Nasıl Öğrenilir?

İnternetten Gelir İdaresi Başkanlığı resmî sitesine giriş yapılarak "MTV ve Trafik Para Cezası" ibaresi yer alan kutuya tıklayarak gib.gov.tr üzerinden trafik cezasını öğrenmek mümkündür.

Kullanıcılar ilk önce "gib.gov.tr" üzerinden "MTV ve Trafik Para Cezası" ekranına tıklayarak gelecek olan sayfada gerekli yerlere T.C. kimlik numarası ve plaka numaralarını girebilirler. Bu işlemin ardından ekranda bilgisi yer alan güvenlik kodunu girerek "sorgula" kutucuğuna tıklayabilirler.

Trafik Cezası Sorgulama Ekranı - E-Devlet İle Plakaya Göre Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme

Eğer bir borç belgesi gelirse belirtilen tarihlerde, uygun koşulları sağlayarak borcun ödenmesi gerekmektedir. Eğer sorgula kutucuğuna bastıktan sonra hiçbir belge görüntülenemiyorsa plaka üzerinde bir borç yok demektir.

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