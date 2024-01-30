Trafik Cezası Sorgulama Ekranı - E-Devlet İle Plakaya Göre Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme

Trafik cezası sorgulama ekranına birden fazla yolla erişmek mümkündür. Trafik cezaları artık direkt olarak plakaya yazılmakta olup, herhangi bir sözlü iletişim olmadan internet aracılığıyla görüntülenebiliyor. Bu nedenle araç sahibi sürücülerin trafik cezası sorgulama ekranına nasıl erişeceklerine hâkim olmaları ve E-Devlet ile plakaya göre trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemlerini bilmeleri gerekmektedir.