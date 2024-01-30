Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
12:36
Trafik Cezası Sorgulama Ekranı - E-Devlet İle Plakaya Göre Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme
Trafik cezası sorgulama ekranı sayesinde artık vatandaşlar plakalarına yazılmış olan cezalar için ilçede yer alan emniyet müdürlüğüne ya da vergi dairesine gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden borçlarını görüntüleyebilmekte ve aynı şekilde borçların ödemesini de bu şekilde yapabilmekteler. Trafik cezası sorgulama ekranı aracılığıyla, E-Devlet ile plakaya göre trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir.