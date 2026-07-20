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Haberler Fotohaber TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları
Giriş Tarihi: 20.07.2026 10:38

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

YKS tercih sürecine hazırlanan adaylar, üniversite ve bölüm alternatiflerini değerlendirmeye başladı. Edirne'de eğitim almak isteyen öğrencilerin araştırdığı Trakya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları bu süreçte öne çıkıyor. YÖK Atlas bilgileriyle hazırlanan listede lisans ve ön lisans bölümlerin puan türleri, kontenjanları ve yerleştirme sıralamaları bulunuyor.

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TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

Trakya Üniversitesi taban puanları 2026 listesinde TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleriyle öğrenci kabul eden programlar yer alıyor. Adaylar, üniversitenin 2 ve 4 yıllık bölümlerini önceki yıl oluşan başarı sıralamaları ve kontenjanlarla birlikte değerlendirebilecek.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 230
230
230
230		 236
236
236
236		 489,02605
482,15298
500,23776
499,60804		 16.703
18.600
18.453
17.796
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
85
85
85		 41
88
88
88		 467,17801
450,68756
474,55218
474,09264		 31.536
38.057
36.903
36.395
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
90
90		 41
41
93
93		 449,8973
433,35985
455,20064
454,55272		 46.238
51.511
53.383
52.589
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
100
95
95		 103
103
98
98		 388,88103
388,71581
430,91981
424,81983		 112.972
95.008
76.249
79.923
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 52
72
72
72		 381,11025
350,17486
377,28224
358,62422		 123.446
147.815
141.516
161.327
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 93
98
93
93		 361,62583
333,96236
355,29866
332,83414		 153.109
177.358
178.391
209.239
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 120
130
130
130		 126
138
136
134		 358,32894
332,09029
352,18604
348,56967		 158.807
181.256
184.359
178.461
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
100
100
100		 84
106
104
103		 341,67736
316,79769
336,24204
331,81364		 191.084
216.588
218.699
211.461
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
80
110
110		 72
82
113
113		 333,77316
311,91099
329,00722
321,63916		 208.822
229.453
236.598
234.567
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Yazılım Geliştirme
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25


 27


 324,32415


 232.395
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
70
70		 29
32
72
72		 318,98211
303,78880
320,98452
322,54906		 247.065
252.895
258.311
232.419
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Ergoterapi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25


 27


 315,96336


 255.783
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 42
91
84
82		 313,68964
288,06942
306,65023
305,02044		 262.704
307.975
303.494
278.593
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 26
30
40
40		 28
32
42
41		 312,05284
294,86158
312,67711
300,29212		 267.723
282.722
283.319
292.672
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25


 26


 311,92493


 268.154
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
30
30		 21
21
18
13		 311,89825
290,24369
Dolmadı
Dolmadı		 268.251
299.668
Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Genetik ve Biyomühendislik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
46
47
29		 307,94399
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 281.030
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
45
40
40		 21
16
41
41		 307,22227
Dolmadı
394,62062
397,51509		 283.389
Dolmadı
117.501
108.924
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 306,82756
286,62995
302,56542
288,86568		 284.716
313.842
318.196
330.633
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 42
42
62
62		 297,73142
278,34934
295,33371
293,63940		 317.260
349.813
345.935
314.082
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 297,63075
282,97106
304,94381
287,90633		 317.640
329.132
309.531
333.979
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 72
73
62
62		 295,6783
282,58436
305,11772
290,26631		 325.021
330.740
308.920
325.634
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
20		 26
26
26
21		 285,36442
270,71122
289,87062
279,04081		 369.127
388.226
368.949
367.862
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
22
21		 277,30105
266,21004
280,65774
263,35580		 408.717
414.449
411.698
440.551
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
75
70
70		 48
79
73
72		 275,80928
256,33723
265,99685
251,46500		 416.778
479.906
494.165
511.220
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
40
40
30		 2
5
39
31		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
298,64632		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
297.749
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Genetik ve Biyomühendislik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
2


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 396,11153
426,39943
410,20358
403,62388		 9.583
10.603
13.862
19.669
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 376,25876
410,39820
397,16741
395,54249		 22.269
21.368
23.813
26.859
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 339,31399
395,28513
384,36181
380,22520		 82.170
37.788
38.275
45.749
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 320,62114
365,04611
356,25982
353,22588		 142.596
95.569
92.588
101.712
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 32
32
82
82		 305,99823
335,20865
307,70528
308,59662		 211.161
196.626
298.252
296.725
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 32
32
84
82		 302,88781
324,45469
287,87766
287,23408		 228.428
246.595
440.840
451.426
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 İletişim ve Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 68
69
64
62		 299,86061
314,41442
305,49526
302,68520		 245.959
301.472
312.293
335.250
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
30
60
60		 27
32
64
62		 283,83251
299,18001
262,66276
253,34061		 354.411
401.696
676.149
781.307
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 32
41
41
41		 280,61857
286,75749
274,90786
282,51593		 379.297
498.540
554.885
491.125
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 99
99
99
99		 105
105
104
102		 252,27492
280,18980
254,33800
287,20582		 636.576
555.900
764.883
451.664
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
11
11
11		 11
11
12
11		 249,75435
268,50474
242,53666
238,04803		 661.305
667.311
896.750
955.427
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 47
52
52
52		 356,25772
351,92141
364,43053
365,26069		 108.446
121.036
118.717
132.770
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
45
40		 57
58
47
41		 351,03709
345,09152
353,30883
347,09079		 122.462
140.217
150.587
185.667
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 343,47927
345,93648
357,07207
355,16454		 144.890
137.690
139.247
160.700
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 52
78
72
72		 298,73192
284,14526
279,24351
279,76542		 356.814
469.835
579.059
564.279
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
90
80
80		 79
95
82
82		 296,33147
277,61013
272,45098
268,36991		 373.064
527.846
642.346
671.408
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 31
74
74
72		 292,55214
275,50033
270,01953
278,92475		 399.983
547.695
666.122
571.784
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
80
80
80		 62
84
82
82		 290,524
266,84205
260,20100
255,44368		 414.976
634.538
768.895
812.116
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 52
72
62
62		 287,35799
264,15954
259,34122
254,90275		 439.386
663.160
778.408
818.476
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
80
70
70		 52
84
72
72		 282,27194
265,93039
266,18722
267,46229		 481.293
644.245
705.188
680.693
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
80
70
70		 42
84
72
72		 280,87229
255,81823
248,75961
243,23768		 493.398
759.375
900.678
963.275
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
80
70
70		 82
82
72
72		 273,42978
261,64910
257,40397
251,75840		 560.114
691.456
799.891
855.953
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
37
32
31		 266,88573
258,94308
252,97983
250,19035		 623.684
722.617
850.417
875.262
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
54
41
41		 266,48209
248,88302
243,05994
239,18182		 627.798
845.726
971.406
1.017.125
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )		 Gümrük İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
63
62
62		 264,96431
259,08101
260,12564
265,14961		 643.431
721.013
769.723
704.765
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
40
40		 62
62
42
41		 262,36988
253,35258
252,37162
251,19799		 670.520
789.657
857.577
862.853
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )		 Bankacılık ve Sigortacılık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
30
30		 31
41
31
31		 258,16421
248,31305
245,90429
245,56775		 715.373
853.173
935.910
933.089
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 54


 254,0751


 760.700
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )		 Muhasebe ve Finans Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 42
42
41
41		 250,70258
240,91584
238,75084
237,48308		 798.712
951.259
1.027.133
1.040.467
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )		 Bankacılık ve Sigortacılık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
65
60
60		 49
69
63
62		 248,15508
236,78041
234,35279
227,39433		 828.264
1.008.167
1.085.349
1.182.030
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 247,52131
244,79138
242,01964
243,48543		 835.548
899.153
984.775
960.058
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )		 Bankacılık ve Sigortacılık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
85
85		 52
52
88
88		 415,80424
419,36495
414,09173
411,41418		 15.765
17.350
22.654
19.959
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
64
62
62		 404,51158
407,96206
411,04554
403,47069		 19.896
21.382
23.839
22.654
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
64
62		 365,51881
363,69535
353,45458
338,80005		 36.205
40.412
48.547
46.684
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 359,00237
355,41924
357,31398
342,01441		 39.114
44.352
46.769
45.383
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
36
31
31		 285,45799
278,30402
267,14425
215,07478		 74.729
85.592
92.841
103.253
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 262,19942
264,98347
250,31467
182,68129		 87.593
93.924
103.377
117.712
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Arnavut Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
6		 223,66513
234,73147
205,43911
Dolmadı		 111.534
114.640
133.091
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Boşnak Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
22
12		 214,54362
213,85669
195,60996
Dolmadı		 117.820
130.173
139.024
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Uçak Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
50
50
50		 360,88995
346,85652
342,99924
335,98891		 333.327
432.470
472.971
483.192
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 353,29159
350,03238
345,21586
338,56722		 377.281
412.053
457.225
465.725
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
71
70
71		 347,93492
332,37009
323,27067
318,83474		 411.348
540.360
635.089
616.462
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
75
75
75		 45
75
75
75		 346,53036
336,1225
332,87401
333,76503		 420.794
510.101
551.397
498.963
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
50
51
50		 337,71452
328,46857
318,00214
313,24805		 483.723
573.903
685.581
667.116
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 50
71
72
72		 334,38371
323,80604
316,19753
312,22526		 509.310
617.100
703.639
676.518
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Robotik ve Yapay Zeka
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 330,22148
333,18652

 543.410
533.585
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
66
67
66		 330,08276
320,45994
311,89368
294,52155		 544.598
649.823
748.402
861.563
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
51		 326,91525
320,33501
317,79698
316,63299		 571.651
651.127
687.641
635.998
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
52
52
52		 326,83428
320,91068
312,86432
311,53368		 572.393
645.345
738.308
683.075
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Radyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 323,65619
314,34812
307,31325
304,95994		 600.996
713.550
798.130
748.220
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Elektronörofizyoloji
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
40
40
40		 26
41
41
41		 322,74359
306,06642
298,00849
298,39664		 609.515
807.748
906.600
818.134
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
81
81
82		 321,38955
319,01998
325,53477
316,54499		 622.156
664.396
614.406
636.812
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 320,86094


 627.085
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Arda Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 319,73929
313,08595
304,84838
302,59429		 637.752
727.283
826.148
772.977
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
65
65
65		 52
66
67
67		 319,73553
308,36608
299,86156
299,90003		 637.787
780.693
884.301
801.703
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Odyometri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
75
75
75		 41
77
77
76		 317,69739
308,35206
301,13083
301,56935		 657.484
780.851
869.182
783.878
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 İnsansız Araç Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
30

 317,48266
314,63436

 659.509
710.475
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Ortopedik Protez ve Ortez
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 309,2529
303,22251
292,59223
294,63249		 745.288
842.203
974.187
860.260
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Arda Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
50
50
50		 21
51
52
52		 306,24336
286,09439
277,39469
276,24266		 778.669
1.072.665
1.181.789
1.093.452
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Arda Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 305,21969
293,66404
285,36255
285,64891		 790.304
966.571
1.069.955
968.397
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
40
41		 304,58032
301,07025
306,14834
300,37725		 797.613
869.008
811.259
796.682
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
52
52
52		 302,0937
286,10085
273,59166
270,32656		 826.494
1.072.575
1.236.801
1.178.275
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 47
47
47
47		 297,76038
290,08028
281,18384
288,70853		 878.337
1.016.059
1.127.654
930.549
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
55
55
55		 41
57
57
57		 297,44465
288,56087
290,06049
287,04627		 882.284
1.037.393
1.007.327
950.861
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
61
62		 296,98503
282,08962
264,63921
264,63351		 887.940
1.131.747
1.373.481
1.265.003
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 295,75506
280,11931
272,96683
270,29443		 903.195
1.161.163
1.246.157
1.178.734
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
70
70
70		 26
72
72
72		 295,61828
273,78776
261,34382
263,7319		 904.878
1.258.418
1.425.632
1.279.191
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Arda Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
62
62
62		 295,39187
289,94438
285,20496
285,77471		 907.729
1.017.900
1.072.109
966.819
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
67
67
67		 293,84632
279,68146
268,31977
273,87448		 927.149
1.167.614
1.316.457
1.126.835
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İpsala Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 291,55279
283,24834
271,12412
270,1099		 956.063
1.114.480
1.273.675
1.181.550
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
45
45
45		 31
47
47
47		 290,97825
278,22561
265,12889
272,4224		 963.354
1.189.910
1.365.740
1.147.681
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Arda Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 290,75698
270,08766
256,84038
265,53965		 966.221
1.317.109
1.499.008
1.250.891
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İpsala Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Mahkeme Büro Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
31

 290,18688
279,29575

 973.693
1.173.367
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 289,02149
280,76275
269,73021
266,96239		 988.882
1.151.497
1.294.742
1.229.153
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 31
67
67
67		 288,20111
265,96034
254,41422
256,9167		 999.562
1.383.826
1.539.556
1.390.838
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 31
72
72
72		 286,68557
265,08633
253,93611
253,12821		 1.019.647
1.397.945
1.547.648
1.456.514
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 41
67
67
67		 286,22177
271,73382
258,4873
257,90564		 1.025.740
1.290.834
1.472.079
1.374.169
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
65
65
65		 26
67
67
67		 285,99727
265,54967
255,2621
253,55713		 1.028.696
1.390.453
1.525.241
1.449.031
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
65
65
65		 62
67
67
67		 285,26102
274,62953
263,35584
261,3697		 1.038.605
1.245.331
1.393.631
1.317.042
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Mobil Teknolojileri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
30		 41
41
31
31		 284,00714
284,71041
279,62782
269,42184		 1.055.488
1.092.941
1.149.791
1.191.887
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Uzunköprü Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 277,09222
262,06884
247,8318
241,92207		 1.150.567
1.447.432
1.651.812
1.667.087
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 276,49123
266,95476
252,03428
254,01418		 1.158.980
1.367.684
1.579.850
1.440.907
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 275,99089
254,99576
249,97088
249,94502		 1.166.062
1.566.738
1.615.052
1.513.779
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Havsa Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
70
70
69		 25
72
72
71		 275,61538
243,72279
230,86749
224,97699		 1.171.165
1.762.958
1.961.629
2.038.713
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
35
35
35		 30
36
36
35		 275,32612
264,57623
252,67493
248,65395		 1.175.221
1.406.315
1.569.003
1.537.464
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
65
65
65		 62
67
67
67		 275,09919
262,0583
247,59709
251,29475		 1.178.445
1.447.602
1.655.986
1.489.167
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 274,71477
258,24733
241,23828
244,70387		 1.183.701
1.511.389
1.768.754
1.612.588
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İpsala Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 274,47346
266,68949
253,61221
256,97503		 1.187.194
1.371.764
1.553.132
1.389.856
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Radyo ve Televizyon Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 272,34969
252,11411
242,37958
246,66778		 1.217.506
1.616.108
1.748.156
1.574.851
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35


 36


 269,37013


 1.260.208
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
51
52
52		 268,82114
255,49412
242,817
239,14283		 1.268.119
1.558.208
1.740.241
1.723.160
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
35
35
35		 26
36
36
36		 268,24582
251,9798
238,91973
233,71956		 1.276.544
1.618.378
1.811.132
1.838.128
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Dijital Tarım Teknolojileri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 267,16694


 1.291.918
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Yenilenebilir Enerji Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 264,33319


 1.332.987
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İpsala Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)