TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|230
230
230
230
|236
236
236
236
|489,02605
482,15298
500,23776
499,60804
|16.703
18.600
18.453
17.796
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
85
85
85
|41
88
88
88
|467,17801
450,68756
474,55218
474,09264
|31.536
38.057
36.903
36.395
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
90
90
|41
41
93
93
|449,8973
433,35985
455,20064
454,55272
|46.238
51.511
53.383
52.589
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
100
95
95
|103
103
98
98
|388,88103
388,71581
430,91981
424,81983
|112.972
95.008
76.249
79.923
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|52
72
72
72
|381,11025
350,17486
377,28224
358,62422
|123.446
147.815
141.516
161.327
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|93
98
93
93
|361,62583
333,96236
355,29866
332,83414
|153.109
177.358
178.391
209.239
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|120
130
130
130
|126
138
136
134
|358,32894
332,09029
352,18604
348,56967
|158.807
181.256
184.359
178.461
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
100
100
100
|84
106
104
103
|341,67736
316,79769
336,24204
331,81364
|191.084
216.588
218.699
211.461
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
80
110
110
|72
82
113
113
|333,77316
311,91099
329,00722
321,63916
|208.822
229.453
236.598
234.567
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Yazılım Geliştirme
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|27
—
—
—
|324,32415
—
—
—
|232.395
…
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
70
70
|29
32
72
72
|318,98211
303,78880
320,98452
322,54906
|247.065
252.895
258.311
232.419
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Ergoterapi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|27
—
—
—
|315,96336
—
—
—
|255.783
…
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|42
91
84
82
|313,68964
288,06942
306,65023
305,02044
|262.704
307.975
303.494
278.593
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|26
30
40
40
|28
32
42
41
|312,05284
294,86158
312,67711
300,29212
|267.723
282.722
283.319
292.672
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|26
—
—
—
|311,92493
—
—
—
|268.154
…
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
30
30
|21
21
18
13
|311,89825
290,24369
Dolmadı
Dolmadı
|268.251
299.668
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Genetik ve Biyomühendislik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
46
47
29
|307,94399
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|281.030
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
45
40
40
|21
16
41
41
|307,22227
Dolmadı
394,62062
397,51509
|283.389
Dolmadı
117.501
108.924
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|306,82756
286,62995
302,56542
288,86568
|284.716
313.842
318.196
330.633
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|42
42
62
62
|297,73142
278,34934
295,33371
293,63940
|317.260
349.813
345.935
314.082
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|297,63075
282,97106
304,94381
287,90633
|317.640
329.132
309.531
333.979
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|72
73
62
62
|295,6783
282,58436
305,11772
290,26631
|325.021
330.740
308.920
325.634
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
20
|26
26
26
21
|285,36442
270,71122
289,87062
279,04081
|369.127
388.226
368.949
367.862
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
22
21
|277,30105
266,21004
280,65774
263,35580
|408.717
414.449
411.698
440.551
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
75
70
70
|48
79
73
72
|275,80928
256,33723
265,99685
251,46500
|416.778
479.906
494.165
511.220
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
40
40
30
|2
5
39
31
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
298,64632
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
297.749
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Genetik ve Biyomühendislik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
2
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|396,11153
426,39943
410,20358
403,62388
|9.583
10.603
13.862
19.669
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|376,25876
410,39820
397,16741
395,54249
|22.269
21.368
23.813
26.859
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|339,31399
395,28513
384,36181
380,22520
|82.170
37.788
38.275
45.749
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|320,62114
365,04611
356,25982
353,22588
|142.596
95.569
92.588
101.712
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|32
32
82
82
|305,99823
335,20865
307,70528
308,59662
|211.161
196.626
298.252
296.725
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|32
32
84
82
|302,88781
324,45469
287,87766
287,23408
|228.428
246.595
440.840
451.426
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|İletişim ve Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|68
69
64
62
|299,86061
314,41442
305,49526
302,68520
|245.959
301.472
312.293
335.250
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
30
60
60
|27
32
64
62
|283,83251
299,18001
262,66276
253,34061
|354.411
401.696
676.149
781.307
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|32
41
41
41
|280,61857
286,75749
274,90786
282,51593
|379.297
498.540
554.885
491.125
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|99
99
99
99
|105
105
104
102
|252,27492
280,18980
254,33800
287,20582
|636.576
555.900
764.883
451.664
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
11
11
11
|11
11
12
11
|249,75435
268,50474
242,53666
238,04803
|661.305
667.311
896.750
955.427
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|47
52
52
52
|356,25772
351,92141
364,43053
365,26069
|108.446
121.036
118.717
132.770
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
45
40
|57
58
47
41
|351,03709
345,09152
353,30883
347,09079
|122.462
140.217
150.587
185.667
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|343,47927
345,93648
357,07207
355,16454
|144.890
137.690
139.247
160.700
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|52
78
72
72
|298,73192
284,14526
279,24351
279,76542
|356.814
469.835
579.059
564.279
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
90
80
80
|79
95
82
82
|296,33147
277,61013
272,45098
268,36991
|373.064
527.846
642.346
671.408
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|31
74
74
72
|292,55214
275,50033
270,01953
278,92475
|399.983
547.695
666.122
571.784
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
80
80
80
|62
84
82
82
|290,524
266,84205
260,20100
255,44368
|414.976
634.538
768.895
812.116
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|52
72
62
62
|287,35799
264,15954
259,34122
254,90275
|439.386
663.160
778.408
818.476
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
80
70
70
|52
84
72
72
|282,27194
265,93039
266,18722
267,46229
|481.293
644.245
705.188
680.693
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
80
70
70
|42
84
72
72
|280,87229
255,81823
248,75961
243,23768
|493.398
759.375
900.678
963.275
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
80
70
70
|82
82
72
72
|273,42978
261,64910
257,40397
251,75840
|560.114
691.456
799.891
855.953
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
37
32
31
|266,88573
258,94308
252,97983
250,19035
|623.684
722.617
850.417
875.262
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
54
41
41
|266,48209
248,88302
243,05994
239,18182
|627.798
845.726
971.406
1.017.125
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )
|Gümrük İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
63
62
62
|264,96431
259,08101
260,12564
265,14961
|643.431
721.013
769.723
704.765
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
40
40
|62
62
42
41
|262,36988
253,35258
252,37162
251,19799
|670.520
789.657
857.577
862.853
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )
|Bankacılık ve Sigortacılık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
30
30
|31
41
31
31
|258,16421
248,31305
245,90429
245,56775
|715.373
853.173
935.910
933.089
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|54
—
—
—
|254,0751
—
—
—
|760.700
…
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )
|Muhasebe ve Finans Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|42
42
41
41
|250,70258
240,91584
238,75084
237,48308
|798.712
951.259
1.027.133
1.040.467
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )
|Bankacılık ve Sigortacılık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
65
60
60
|49
69
63
62
|248,15508
236,78041
234,35279
227,39433
|828.264
1.008.167
1.085.349
1.182.030
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|247,52131
244,79138
242,01964
243,48543
|835.548
899.153
984.775
960.058
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet )
|Bankacılık ve Sigortacılık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
85
85
|52
52
88
88
|415,80424
419,36495
414,09173
411,41418
|15.765
17.350
22.654
19.959
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
64
62
62
|404,51158
407,96206
411,04554
403,47069
|19.896
21.382
23.839
22.654
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
64
62
|365,51881
363,69535
353,45458
338,80005
|36.205
40.412
48.547
46.684
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|359,00237
355,41924
357,31398
342,01441
|39.114
44.352
46.769
45.383
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
36
31
31
|285,45799
278,30402
267,14425
215,07478
|74.729
85.592
92.841
103.253
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|262,19942
264,98347
250,31467
182,68129
|87.593
93.924
103.377
117.712
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Arnavut Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
6
|223,66513
234,73147
205,43911
Dolmadı
|111.534
114.640
133.091
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Boşnak Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
22
12
|214,54362
213,85669
195,60996
Dolmadı
|117.820
130.173
139.024
Dolmadı
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Uçak Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
50
50
50
|360,88995
346,85652
342,99924
335,98891
|333.327
432.470
472.971
483.192
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|353,29159
350,03238
345,21586
338,56722
|377.281
412.053
457.225
465.725
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
71
70
71
|347,93492
332,37009
323,27067
318,83474
|411.348
540.360
635.089
616.462
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
75
75
75
|45
75
75
75
|346,53036
336,1225
332,87401
333,76503
|420.794
510.101
551.397
498.963
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
50
51
50
|337,71452
328,46857
318,00214
313,24805
|483.723
573.903
685.581
667.116
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|50
71
72
72
|334,38371
323,80604
316,19753
312,22526
|509.310
617.100
703.639
676.518
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Robotik ve Yapay Zeka
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|330,22148
333,18652
—
—
|543.410
533.585
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
66
67
66
|330,08276
320,45994
311,89368
294,52155
|544.598
649.823
748.402
861.563
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
51
|326,91525
320,33501
317,79698
316,63299
|571.651
651.127
687.641
635.998
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
52
52
52
|326,83428
320,91068
312,86432
311,53368
|572.393
645.345
738.308
683.075
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Radyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|323,65619
314,34812
307,31325
304,95994
|600.996
713.550
798.130
748.220
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
40
40
40
|26
41
41
41
|322,74359
306,06642
298,00849
298,39664
|609.515
807.748
906.600
818.134
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
81
81
82
|321,38955
319,01998
325,53477
316,54499
|622.156
664.396
614.406
636.812
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|320,86094
—
—
—
|627.085
—
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Arda Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|319,73929
313,08595
304,84838
302,59429
|637.752
727.283
826.148
772.977
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
65
65
65
|52
66
67
67
|319,73553
308,36608
299,86156
299,90003
|637.787
780.693
884.301
801.703
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Odyometri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
75
75
75
|41
77
77
76
|317,69739
308,35206
301,13083
301,56935
|657.484
780.851
869.182
783.878
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|İnsansız Araç Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|30
30
—
—
|317,48266
314,63436
—
—
|659.509
710.475
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|309,2529
303,22251
292,59223
294,63249
|745.288
842.203
974.187
860.260
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Arda Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
50
50
50
|21
51
52
52
|306,24336
286,09439
277,39469
276,24266
|778.669
1.072.665
1.181.789
1.093.452
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Arda Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|305,21969
293,66404
285,36255
285,64891
|790.304
966.571
1.069.955
968.397
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
40
41
|304,58032
301,07025
306,14834
300,37725
|797.613
869.008
811.259
796.682
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
52
52
52
|302,0937
286,10085
273,59166
270,32656
|826.494
1.072.575
1.236.801
1.178.275
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|47
47
47
47
|297,76038
290,08028
281,18384
288,70853
|878.337
1.016.059
1.127.654
930.549
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
55
55
55
|41
57
57
57
|297,44465
288,56087
290,06049
287,04627
|882.284
1.037.393
1.007.327
950.861
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
61
62
|296,98503
282,08962
264,63921
264,63351
|887.940
1.131.747
1.373.481
1.265.003
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|295,75506
280,11931
272,96683
270,29443
|903.195
1.161.163
1.246.157
1.178.734
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
70
70
70
|26
72
72
72
|295,61828
273,78776
261,34382
263,7319
|904.878
1.258.418
1.425.632
1.279.191
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Arda Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
62
62
62
|295,39187
289,94438
285,20496
285,77471
|907.729
1.017.900
1.072.109
966.819
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
67
67
67
|293,84632
279,68146
268,31977
273,87448
|927.149
1.167.614
1.316.457
1.126.835
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İpsala Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|291,55279
283,24834
271,12412
270,1099
|956.063
1.114.480
1.273.675
1.181.550
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
45
45
45
|31
47
47
47
|290,97825
278,22561
265,12889
272,4224
|963.354
1.189.910
1.365.740
1.147.681
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Arda Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|290,75698
270,08766
256,84038
265,53965
|966.221
1.317.109
1.499.008
1.250.891
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İpsala Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Mahkeme Büro Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|30
31
—
—
|290,18688
279,29575
—
—
|973.693
1.173.367
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|289,02149
280,76275
269,73021
266,96239
|988.882
1.151.497
1.294.742
1.229.153
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|31
67
67
67
|288,20111
265,96034
254,41422
256,9167
|999.562
1.383.826
1.539.556
1.390.838
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|31
72
72
72
|286,68557
265,08633
253,93611
253,12821
|1.019.647
1.397.945
1.547.648
1.456.514
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|41
67
67
67
|286,22177
271,73382
258,4873
257,90564
|1.025.740
1.290.834
1.472.079
1.374.169
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
65
65
65
|26
67
67
67
|285,99727
265,54967
255,2621
253,55713
|1.028.696
1.390.453
1.525.241
1.449.031
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
65
65
65
|62
67
67
67
|285,26102
274,62953
263,35584
261,3697
|1.038.605
1.245.331
1.393.631
1.317.042
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Mobil Teknolojileri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
30
|41
41
31
31
|284,00714
284,71041
279,62782
269,42184
|1.055.488
1.092.941
1.149.791
1.191.887
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Uzunköprü Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|277,09222
262,06884
247,8318
241,92207
|1.150.567
1.447.432
1.651.812
1.667.087
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|276,49123
266,95476
252,03428
254,01418
|1.158.980
1.367.684
1.579.850
1.440.907
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|275,99089
254,99576
249,97088
249,94502
|1.166.062
1.566.738
1.615.052
1.513.779
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Havsa Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
70
70
69
|25
72
72
71
|275,61538
243,72279
230,86749
224,97699
|1.171.165
1.762.958
1.961.629
2.038.713
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
35
35
35
|30
36
36
35
|275,32612
264,57623
252,67493
248,65395
|1.175.221
1.406.315
1.569.003
1.537.464
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
65
65
65
|62
67
67
67
|275,09919
262,0583
247,59709
251,29475
|1.178.445
1.447.602
1.655.986
1.489.167
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|274,71477
258,24733
241,23828
244,70387
|1.183.701
1.511.389
1.768.754
1.612.588
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İpsala Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|274,47346
266,68949
253,61221
256,97503
|1.187.194
1.371.764
1.553.132
1.389.856
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|272,34969
252,11411
242,37958
246,66778
|1.217.506
1.616.108
1.748.156
1.574.851
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
—
—
—
|36
—
—
—
|269,37013
—
—
—
|1.260.208
—
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
51
52
52
|268,82114
255,49412
242,817
239,14283
|1.268.119
1.558.208
1.740.241
1.723.160
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
35
35
35
|26
36
36
36
|268,24582
251,9798
238,91973
233,71956
|1.276.544
1.618.378
1.811.132
1.838.128
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Dijital Tarım Teknolojileri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|267,16694
—
—
—
|1.291.918
—
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Yenilenebilir Enerji Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|264,33319
—
—
—
|1.332.987
—
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İpsala Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)