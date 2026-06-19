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TRT 1 CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası ABD Avusturalya maçı şifresiz TRT 1 canlı yayın ekranında!
Giriş Tarihi: 19.06.2026 18:46
TRT 1 CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası ABD Avusturalya maçı şifresiz TRT 1 canlı yayın ekranında!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken futbolseverler karşılaşmaları yakından takip ediyor. Turnuvada ilk maç ABD ile Avustralya arasında oynanacak, ikinci mücadelede ise İskoçya ile Fas arasında gerçekleşecek. Grup maçları için taraftarların heyecanı sürüyor. İşte TRT1 canlı izle ekranı!