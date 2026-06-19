TRT 1 CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası ABD Avusturalya maçı şifresiz TRT 1 canlı yayın ekranında!

ABD - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki bu kritik karşılaşma, 19 Haziran 2026 Cuma günü (bu akşam) TSİ 22.00'de oynanacak. Washington'daki Seattle Stadium'da gerçekleştirilecek dev randevu, için heyecan dorukta.