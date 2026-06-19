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Giriş Tarihi: 19.06.2026 18:46

TRT 1 CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası ABD Avusturalya maçı şifresiz TRT 1 canlı yayın ekranında!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken futbolseverler karşılaşmaları yakından takip ediyor. Turnuvada ilk maç ABD ile Avustralya arasında oynanacak, ikinci mücadelede ise İskoçya ile Fas arasında gerçekleşecek. Grup maçları için taraftarların heyecanı sürüyor. İşte TRT1 canlı izle ekranı!

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TRT 1 CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası ABD Avusturalya maçı şifresiz TRT 1 canlı yayın ekranında!

Dünya Kupası grup aşamasında oynanan kritik karşılaşmalar futbolseverlerin ilgisini ekran başına çekiyor. Futbol heyecanı ABD–Avustralya ve ardından İskoçya–Fas maçlarıyla sürerken, turnuva boyunca Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı izle aramaları yoğun ilgi görüyor.

TRT 1 CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası ABD Avusturalya maçı şifresiz TRT 1 canlı yayın ekranında!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası ABD Avusturalya maçı şifresiz TRT 1 canlı yayın ekranında!

ABD - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki bu kritik karşılaşma, 19 Haziran 2026 Cuma günü (bu akşam) TSİ 22.00'de oynanacak. Washington'daki Seattle Stadium'da gerçekleştirilecek dev randevu, için heyecan dorukta.

TRT 1 CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası ABD Avusturalya maçı şifresiz TRT 1 canlı yayın ekranında!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #TRT 1

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