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TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 16 turu Kanada-Fas maçı TRT 1 canlı yayın ekranında
Giriş Tarihi: 04.07.2026 19:09
TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 16 turu Kanada-Fas maçı TRT 1 canlı yayın ekranında
TRT 1 canlı izle ekranı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunun başlamasıyla birlikte futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün ilk maçında Kanada ile Fas, ikinci karşılaşmada ise Paraguay ile Fransa karşı karşıya gelecek.Son 16 turundaki iki kritik mücadele de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte maçlara dair detaylar