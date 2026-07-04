TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 16 turu Kanada-Fas maçı TRT 1 canlı yayın ekranında

TRT 1 canlı yayın ekranı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunun başlamasıyla birlikte futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün ilk maçında Kanada ile Fas, ikinci karşılaşmada ise Paraguay ile Fransa karşı karşıya gelecek. Her iki mücadele de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.