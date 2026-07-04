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Giriş Tarihi: 04.07.2026 19:09

TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 16 turu Kanada-Fas maçı TRT 1 canlı yayın ekranında

TRT 1 canlı izle ekranı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunun başlamasıyla birlikte futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün ilk maçında Kanada ile Fas, ikinci karşılaşmada ise Paraguay ile Fransa karşı karşıya gelecek.Son 16 turundaki iki kritik mücadele de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte maçlara dair detaylar

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TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 16 turu Kanada-Fas maçı TRT 1 canlı yayın ekranında

TRT 1 canlı yayın ekranı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunun başlamasıyla birlikte futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün ilk maçında Kanada ile Fas, ikinci karşılaşmada ise Paraguay ile Fransa karşı karşıya gelecek. Her iki mücadele de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 16 turu Kanada-Fas maçı TRT 1 canlı yayın ekranında

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası son 16 maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 16 turu Kanada-Fas maçı TRT 1 canlı yayın ekranında

KANADA - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Turnuvanın son 16 turu ilk müsabakasında Kanada Fas maçı 4 Temmuz Cumartesi TSİ 20:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 16 turu Kanada-Fas maçı TRT 1 canlı yayın ekranında

PARAGUAY - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa ve Paraguay, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında mücadele edecek. Lincoln Financial Field'da oynanacak müsabaka 5 Temmuz 00:00'da başlayacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TRT 1

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