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TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 32 turu Avusturalya-Mısır maçı TRT 1 canlı yayın ekranında
Giriş Tarihi: 03.07.2026 19:56
TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 32 turu Avusturalya-Mısır maçı TRT 1 canlı yayın ekranında
TRT 1 canlı izle, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Günün programında eleme turu kapsamında önce Avusturya–Mısır mücadelesi, ardından Arjantin–Yeşil Burun Adaları karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Tüm bu önemli maçlar TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.