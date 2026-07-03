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Haberler Fotohaber TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 32 turu Avusturalya-Mısır maçı TRT 1 canlı yayın ekranında
Giriş Tarihi: 03.07.2026 19:56

TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 32 turu Avusturalya-Mısır maçı TRT 1 canlı yayın ekranında

TRT 1 canlı izle, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Günün programında eleme turu kapsamında önce Avusturya–Mısır mücadelesi, ardından Arjantin–Yeşil Burun Adaları karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Tüm bu önemli maçlar TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 32 turu Avusturalya-Mısır maçı TRT 1 canlı yayın ekranında

TRT 1 canlı yayın ekranı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün programında önce Avusturya–Mısır mücadelesi, ardından Arjantin–Yeşil Burun Adaları karşılaşması oynanacak. Bu önemli maçlar TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 32 turu Avusturalya-Mısır maçı TRT 1 canlı yayın ekranında

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası son 32 maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 32 turu Avusturalya-Mısır maçı TRT 1 canlı yayın ekranında

AVUSTRALYA-MISIR MAÇI NE ZAMAN?

Avustralya ile Mısır son 32 turunda karşı karşıya gelecek. Dallas Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 32 turu Avusturalya-Mısır maçı TRT 1 canlı yayın ekranında

ARJANTİN - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Miami Stadyumu'nda oynanacak Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı 3 Temmuz'u 4 Temmuz'a bağlayan gece yarısı yani bu gece saat 01.00'de başlayacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TRT 1

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