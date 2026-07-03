TRT 1 CANLI İZLE | Dünya Kupası son 32 turu Avusturalya-Mısır maçı TRT 1 canlı yayın ekranında

AVUSTRALYA-MISIR MAÇI NE ZAMAN?

Avustralya ile Mısır son 32 turunda karşı karşıya gelecek. Dallas Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.