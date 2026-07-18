TRT 1 canlı izle: Fransa - İngiltere maçı canlı izle (2026 Dünya Kupası Üçüncülük Maçı)

Dünya futbolunun iki ekolü, Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen tarihi turnuvada podyumun son basamağına çıkabilmek adına sahaya çıkıyor. Yarı finalde şanssız şekilde elenen iki dünya devinin karşı karşıya geleceği bu erken final niteliğindeki dev müsabaka, taktiksel savaşa sahne olacak. İşte, TRT 1 Fransa - İngiltere maçı canlı izle ekranı: