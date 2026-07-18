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Giriş Tarihi: 18.07.2026 23:01 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 23:05

TRT 1 canlı izle: Fransa - İngiltere maçı canlı izle (2026 Dünya Kupası Üçüncülük Maçı)

2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı kapsamında oynanacak dev Fransa - İngiltere maçı bu gece futbolseverleri ekran başına kilitliyor. Turnuvanın en prestijli teselli ödülü olan dünya üçüncülüğü için kozlarını paylaşacak iki dev ekibin bu kritik mücadelesini kesintisiz takip etmek isteyen milyonlarca taraftar, TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayın detaylarını araştırmaya başladı.

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TRT 1 canlı izle: Fransa - İngiltere maçı canlı izle 2026 Dünya Kupası Üçüncülük Maçı

Dünya futbolunun iki ekolü, Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen tarihi turnuvada podyumun son basamağına çıkabilmek adına sahaya çıkıyor. Yarı finalde şanssız şekilde elenen iki dünya devinin karşı karşıya geleceği bu erken final niteliğindeki dev müsabaka, taktiksel savaşa sahne olacak. İşte, TRT 1 Fransa - İngiltere maçı canlı izle ekranı:

TRT 1 canlı izle: Fransa - İngiltere maçı canlı izle 2026 Dünya Kupası Üçüncülük Maçı

TRT 1 CANLI İZLE: FRANSA - İNGİLTERE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsünü belirleyecek olan tarihi karşılaşma, 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 00.00'da (Cumartesi gecesini Pazar gününe bağlayan gece) başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan Miami Gardens'taki ünlü Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak dev maçı, futbolseverler TRT 1 üzerinden canlı, şifresiz izleyebilecek.

İşte, canlı yayın:

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TRT 1 canlı izle: Fransa - İngiltere maçı canlı izle 2026 Dünya Kupası Üçüncülük Maçı

FRANSA - İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE

İşte, TRT 1 frekans bilgileri:

TRT 1 canlı izle: Fransa - İngiltere maçı canlı izle 2026 Dünya Kupası Üçüncülük Maçı

Fransa - İngiltere maçını uydudan veya internet üzerinden canlı seyretmek isteyenlerin tek adresi TRT ekranları. Yoğunluktan kaynaklı donma ya da kesinti yaşamamak adına televizyon alıcılarınızın TRT 1 HD güncel uydu frekans bilgilerini kontrol etmeniz öneriliyor:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 canlı izle: Fransa - İngiltere maçı canlı izle 2026 Dünya Kupası Üçüncülük Maçı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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