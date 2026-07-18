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TRT 1 canlı izle: Fransa - İngiltere maçı canlı izle (2026 Dünya Kupası Üçüncülük Maçı)
Giriş Tarihi: 18.07.2026 23:01
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 23:05
TRT 1 canlı izle: Fransa - İngiltere maçı canlı izle (2026 Dünya Kupası Üçüncülük Maçı)
2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı kapsamında oynanacak dev Fransa - İngiltere maçı bu gece futbolseverleri ekran başına kilitliyor. Turnuvanın en prestijli teselli ödülü olan dünya üçüncülüğü için kozlarını paylaşacak iki dev ekibin bu kritik mücadelesini kesintisiz takip etmek isteyen milyonlarca taraftar, TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayın detaylarını araştırmaya başladı.