TRT 1 canlı izle: Fransa - İspanya maçı canlı izle (2026 Dünya Kupası yarı final)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün ABD'nin Dallas kentindeki devasa AT&T Stadyumu'nda belli oluyor. Avrupa şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan İspanya, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline yükselmek isteyen güçlü Fransa ile kozlarını paylaşıyor. Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak bu dev maçı şifresiz yayınla takip etmek isteyen milyonlarca taraftar, TRT 1 canlı izleme seçeneklerini sorguluyor.