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Giriş Tarihi: 14.07.2026 20:56 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 20:59

TRT 1 canlı izle: Fransa - İspanya maçı canlı izle (2026 Dünya Kupası yarı final)

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde dev eşleşme nefesleri kesiyor! Futbolseverler TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden Fransa - İspanya maçı canlı izle linkini araştırmaya başladı. Dallas'ta oynanacak bu tarihi karşılaşmayı şifresiz izlemek için TRT 1 canlı yayın sayfası başında yerler alındı.

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TRT 1 canlı izle: Fransa - İspanya maçı canlı izle 2026 Dünya Kupası yarı final

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün ABD'nin Dallas kentindeki devasa AT&T Stadyumu'nda belli oluyor. Avrupa şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan İspanya, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline yükselmek isteyen güçlü Fransa ile kozlarını paylaşıyor. Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak bu dev maçı şifresiz yayınla takip etmek isteyen milyonlarca taraftar, TRT 1 canlı izleme seçeneklerini sorguluyor.

TRT 1 canlı izle: Fransa - İspanya maçı canlı izle 2026 Dünya Kupası yarı final

TRT 1 CANLI İZLE: FRANSA - İSPANYA MAÇI NASIL İZLENİR?

2026 Dünya Kupası'nın Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT, bu dev yarı final karşılaşmasını uydudan şifresiz ve HD kalitesinde futbolseverlerle buluşturuyor. TRT 1 canlı izle seçeneği sayesinde televizyon başındaki izleyiciler maçı doğrudan izleyebilirken; bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanıcıları ise TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden yayına ücretsiz erişim sağlayabiliyor.

İşte, canlı yayın:

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TRT 1 canlı izle: Fransa - İspanya maçı canlı izle 2026 Dünya Kupası yarı final

FRANSA - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE EKRANI

İşte, TRT 1 frekans bilgileri:

TRT 1 canlı izle: Fransa - İspanya maçı canlı izle 2026 Dünya Kupası yarı final

TRT 1 UYDU FREKANS BİLGİLERİ: ŞİFRESİZ MAÇ KEYFİ İÇİN FREKANS AYARI

Büyük turnuva dönemlerinde sinyal gücünü artırmak ve maç esnasında ekranın kararmasını önlemek için TRT 1 güncel frekans bilgilerinin uydu alıcılarına girilmesi gerekiyor. Dünya Kupası yarı finalini kesintisiz izlemek için güncel uyduda TRT 1 HD frekans bilgileri şu şekildedir:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 canlı izle: Fransa - İspanya maçı canlı izle 2026 Dünya Kupası yarı final
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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