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TRT 1 canlı izle: Fransa - İspanya maçı canlı izle (2026 Dünya Kupası yarı final)
Giriş Tarihi: 14.07.2026 20:56
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 20:59
TRT 1 canlı izle: Fransa - İspanya maçı canlı izle (2026 Dünya Kupası yarı final)
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde dev eşleşme nefesleri kesiyor! Futbolseverler TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden Fransa - İspanya maçı canlı izle linkini araştırmaya başladı. Dallas'ta oynanacak bu tarihi karşılaşmayı şifresiz izlemek için TRT 1 canlı yayın sayfası başında yerler alındı.