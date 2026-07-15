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TRT Spor canlı izle: İngiltere - Arjantin maçı canlı izle şifresiz (2026 Dünya Kupası Yarı Final)
Giriş Tarihi: 15.07.2026 21:01
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 22:16
TRT Spor canlı izle: İngiltere - Arjantin maçı canlı izle şifresiz (2026 Dünya Kupası Yarı Final)
2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu! İngiltere ile son şampiyon Arjantin, finale yükselmek ve İspanya'nın rakibi olmak için kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin nefesini kesecek bu tarihi mücadeleyi TRT Spor canlı izle ekranı üzerinden şifresiz ve kesintisiz olarak naklen takip edebilirsiniz. İşte İngiltere - Arjantin maçı canlı yayını.