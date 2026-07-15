TRT Spor canlı izle: İngiltere - Arjantin maçı canlı izle şifresiz (2026 Dünya Kupası Yarı Final)

TRT SPOR CANLI YAYIN: İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Futbol dünyasının kalbi bu gece Atlanta'da atıyor. Fransa'yı eleyerek ilk finalist olan İspanya'nın rakibini belirleyecek olan İngiltere - Arjantin karşılaşması, Türkiye'deki futbolseverler için TRT Spor ekranlarından canlı, şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanacak.

İşte, canlı yayın: