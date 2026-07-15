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Giriş Tarihi: 15.07.2026 21:01 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 22:16

TRT Spor canlı izle: İngiltere - Arjantin maçı canlı izle şifresiz (2026 Dünya Kupası Yarı Final)

2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu! İngiltere ile son şampiyon Arjantin, finale yükselmek ve İspanya'nın rakibi olmak için kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin nefesini kesecek bu tarihi mücadeleyi TRT Spor canlı izle ekranı üzerinden şifresiz ve kesintisiz olarak naklen takip edebilirsiniz. İşte İngiltere - Arjantin maçı canlı yayını.

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TRT Spor canlı izle: İngiltere - Arjantin maçı canlı izle şifresiz 2026 Dünya Kupası Yarı Final

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen dev turnuvada ikinci finalist bu gece belli oluyor. Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak dev yarı final maçı, TSİ 22.00'de başlayacak. ABD'li hakem Ismail Elfath'ın yöneteceği karşılaşma, turnuva tarihinin en unutulmaz rekabetlerinden birine sahne olmaya hazırlanıyor. Bu noktada TRT Spor İngiltere - Arjantin maçı canlı izle ekranı yayında!

TRT Spor canlı izle: İngiltere - Arjantin maçı canlı izle şifresiz 2026 Dünya Kupası Yarı Final

TRT SPOR CANLI YAYIN: İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Futbol dünyasının kalbi bu gece Atlanta'da atıyor. Fransa'yı eleyerek ilk finalist olan İspanya'nın rakibini belirleyecek olan İngiltere - Arjantin karşılaşması, Türkiye'deki futbolseverler için TRT Spor ekranlarından canlı, şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanacak.

İşte, canlı yayın:

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TRT Spor canlı izle: İngiltere - Arjantin maçı canlı izle şifresiz 2026 Dünya Kupası Yarı Final

İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE EKRANI

İşte, TRT Spor frekans bilgileri:

TRT Spor canlı izle: İngiltere - Arjantin maçı canlı izle şifresiz 2026 Dünya Kupası Yarı Final

TRT SPOR UYDU FREKANS BİLGİLERİ: ŞİFRESİZ MAÇ KEYFİ İÇİN FREKANS AYARI

Büyük turnuva dönemlerinde sinyal gücünü artırmak ve maç esnasında ekranın kararmasını önlemek için TRT Spor güncel frekans bilgilerinin uydu alıcılarına girilmesi gerekiyor. Dünya Kupası yarı finalini kesintisiz izlemek için güncel uyduda TRT Spor HD frekans bilgileri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT Spor canlı izle: İngiltere - Arjantin maçı canlı izle şifresiz 2026 Dünya Kupası Yarı Final
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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