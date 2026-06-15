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TRT 1 CANLI MAÇ LİNKİ! İspanya – Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını
Giriş Tarihi: 15.06.2026 18:39
TRT 1 CANLI MAÇ LİNKİ! İspanya – Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT 1 canlı yayın ekranlarında gün boyu devam ediyor. Turnuvada futbolseverler grup aşamasındaki kritik karşılaşmaları takip ederken günün maç programı da merak ediliyor. Günün programında 19.00'da İspanya – Yeşil Burun Adaları ve 22.00'de Belçika – Mısır karşılaşmaları futbolseverlerle buluşuyor. Maçlar TRT 1 canlı yayın ekranlarından izlenebiliyor.