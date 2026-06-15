TRT 1 CANLI MAÇ LİNKİ! İspanya – Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını

İSPANYA - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun perde açılış mücadelesi olan İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrindeki ünlü Atlanta Stadyumu'nda (Mercedes-Benz Stadium) gerçekleştirilecek olan bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak.