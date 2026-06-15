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Haberler Fotohaber TRT 1 CANLI MAÇ LİNKİ! İspanya – Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını
Giriş Tarihi: 15.06.2026 18:39

TRT 1 CANLI MAÇ LİNKİ! İspanya – Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT 1 canlı yayın ekranlarında gün boyu devam ediyor. Turnuvada futbolseverler grup aşamasındaki kritik karşılaşmaları takip ederken günün maç programı da merak ediliyor. Günün programında 19.00'da İspanya – Yeşil Burun Adaları ve 22.00'de Belçika – Mısır karşılaşmaları futbolseverlerle buluşuyor. Maçlar TRT 1 canlı yayın ekranlarından izlenebiliyor.

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TRT 1 CANLI MAÇ LİNKİ! İspanya – Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını

Dünya Kupası heyecanı TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Günün maç programında İspanya – Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelirken, ardından Belçika – Mısır sahaya çıkıyor. Futbolseverler bu iki kritik mücadeleyi canlı takip ederken, grup aşamasındaki karşılaşmalar büyük ilgi görüyor.

TRT 1 CANLI MAÇ LİNKİ! İspanya – Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını

İSPANYA - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun perde açılış mücadelesi olan İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrindeki ünlü Atlanta Stadyumu'nda (Mercedes-Benz Stadium) gerçekleştirilecek olan bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak.
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TRT 1 CANLI MAÇ LİNKİ! İspanya – Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını

BELÇİKA - MISIR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu açılış mücadelesi olan Belçika - Mısır maçı, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrindeki ünlü Seattle Stadyumu'nda (Lumen Field) gerçekleştirilecek olan bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

TRT 1 CANLI MAÇ LİNKİ! İspanya – Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 CANLI MAÇ LİNKİ! İspanya – Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle yayını
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #TRT 1

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