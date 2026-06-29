TRT 1 CANLI İZLE MAÇ EKRANI: Dünya Kupası son 32 Brezilya-Japonya maçı TRT 1 canlı izle linki!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Eleme aşamasına geçilen turnuvada futbolseverler karşılaşmaları TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden takip ediyor. Bugün programda önce Brezilya–Japonya, ardından Almanya–Paraguay maçları oynanacak. Kritik eşleşmelerle birlikte turnuvada rekabet giderek daha da artıyor.