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Giriş Tarihi: 29.06.2026 18:53

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ EKRANI: Dünya Kupası son 32 Brezilya-Japonya maçı TRT 1 canlı izle linki!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürerken futbolseverler karşılaşmaları TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden takip ediyor. Eleme aşamasına geçilen turnuvada bugün önce Brezilya–Japonya, ardından Almanya–Paraguay maçları oynanacak. Kıran kırana geçen mücadelelerle birlikte turnuvada heyecan her geçen gün daha da artıyor.İşte TRT 1 canlı izle ekranı...

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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ EKRANI: Dünya Kupası son 32 Brezilya-Japonya maçı TRT 1 canlı izle linki!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Eleme aşamasına geçilen turnuvada futbolseverler karşılaşmaları TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden takip ediyor. Bugün programda önce Brezilya–Japonya, ardından Almanya–Paraguay maçları oynanacak. Kritik eşleşmelerle birlikte turnuvada rekabet giderek daha da artıyor.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ EKRANI: Dünya Kupası son 32 Brezilya-Japonya maçı TRT 1 canlı izle linki!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası son 32 maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ EKRANI: Dünya Kupası son 32 Brezilya-Japonya maçı TRT 1 canlı izle linki!

BREZİLYA-JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya bu akşam karşı karşıya geliyor. Houston'da bulunan NRG Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ EKRANI: Dünya Kupası son 32 Brezilya-Japonya maçı TRT 1 canlı izle linki!

ALMANYA-PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya ile Paraguay arasındaki karşılaşmanın başlama saati 23.30 olarak açıklandı.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#DÜNYA KUPASI #TRT 1

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