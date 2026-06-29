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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ EKRANI: Dünya Kupası son 32 Brezilya-Japonya maçı TRT 1 canlı izle linki!
Giriş Tarihi: 29.06.2026 18:53
TRT 1 CANLI İZLE MAÇ EKRANI: Dünya Kupası son 32 Brezilya-Japonya maçı TRT 1 canlı izle linki!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürerken futbolseverler karşılaşmaları TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden takip ediyor. Eleme aşamasına geçilen turnuvada bugün önce Brezilya–Japonya, ardından Almanya–Paraguay maçları oynanacak. Kıran kırana geçen mücadelelerle birlikte turnuvada heyecan her geçen gün daha da artıyor.İşte TRT 1 canlı izle ekranı...