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TRT 1 CANLI İZLE YAYIN LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Çekya ile Güney Afrika Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 19:07
TRT 1 CANLI İZLE YAYIN LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Çekya ile Güney Afrika Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün ilk heyecanı Çekya ile Güney Afrika arasında yaşanıyor. Futbolseverler karşılaşmanın tüm detaylarını ve gelişmelerini Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise İsviçre ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak.