TRT 1 CANLI İZLE YAYIN LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Çekya ile Güney Afrika Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

Dünya Kupası grup aşamasında kritik öneme sahip mücadeleler, futbol tutkunlarını ekran başına topluyor. Önce Çekya-Güney Afrika karşılaşması oynanırken, ardından gözler İsviçre-Bosna Hersek maçına çevrilecek. Her iki karşılaşma için de Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı izle aramaları yoğun ilgi görüyor.