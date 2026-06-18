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Haberler Fotohaber TRT 1 CANLI İZLE YAYIN LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Çekya ile Güney Afrika Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 19:07

TRT 1 CANLI İZLE YAYIN LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Çekya ile Güney Afrika Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün ilk heyecanı Çekya ile Güney Afrika arasında yaşanıyor. Futbolseverler karşılaşmanın tüm detaylarını ve gelişmelerini Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise İsviçre ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak.

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TRT 1 CANLI İZLE YAYIN LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Çekya ile Güney Afrika Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

Dünya Kupası grup aşamasında kritik öneme sahip mücadeleler, futbol tutkunlarını ekran başına topluyor. Önce Çekya-Güney Afrika karşılaşması oynanırken, ardından gözler İsviçre-Bosna Hersek maçına çevrilecek. Her iki karşılaşma için de Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı izle aramaları yoğun ilgi görüyor.

TRT 1 CANLI İZLE YAYIN LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Çekya ile Güney Afrika Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI İZLE YAYIN LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Çekya ile Güney Afrika Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

ÇEKYA GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Çekya Güney Afrika Maçı Türkiye saati ile saat 19.00'da başlayacak. Atlanta Stadı'nda oynanacak mücadele TRT'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE YAYIN LİNKİ! 2026 Dünya Kupası Çekya ile Güney Afrika Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!

İSVİÇRE - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN?

İsviçre - Bosna Hersek maçı Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TRT 1

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