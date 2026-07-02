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Haberler Fotohaber TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN EKRANI: Dünya Kupası son 32 turu İspanya- Avusturya TRT 1 canlı izle!
Giriş Tarihi: 02.07.2026 19:09

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN EKRANI: Dünya Kupası son 32 turu İspanya- Avusturya TRT 1 canlı izle!

TRT 1 canlı izle, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Günün programında eleme turu kapsamında İspanya-Avusturya mücadelesinin ardından Portekiz-Hırvatistan karşılaşması da futbolseverlerle buluşacak. Tüm bu önemli maçlar TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN EKRANI: Dünya Kupası son 32 turu İspanya- Avusturya TRT 1 canlı izle!

TRT 1 canlı yayın ekranı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçlarını takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün programında İspanya-Avusturya mücadelesinin ardından Portekiz-Hırvatistan karşılaşması oynanacak. Bu önemli maçlar TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN EKRANI: Dünya Kupası son 32 turu İspanya- Avusturya TRT 1 canlı izle!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası son 32 maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN EKRANI: Dünya Kupası son 32 turu İspanya- Avusturya TRT 1 canlı izle!

İSPANYA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak İspanya - Avusturya maçı 2 Temmuz 2026 Perşembe yani bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN EKRANI: Dünya Kupası son 32 turu İspanya- Avusturya TRT 1 canlı izle!

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz ve Hırvatistan, 2 Temmuz Perşembe gününü 3 Temmuz Cuma gününe bağlayan gece karşı karşıya geliyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TRT 1

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