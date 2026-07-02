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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN EKRANI: Dünya Kupası son 32 turu İspanya- Avusturya TRT 1 canlı izle!
Giriş Tarihi: 02.07.2026 19:09
TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN EKRANI: Dünya Kupası son 32 turu İspanya- Avusturya TRT 1 canlı izle!
TRT 1 canlı izle, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Günün programında eleme turu kapsamında İspanya-Avusturya mücadelesinin ardından Portekiz-Hırvatistan karşılaşması da futbolseverlerle buluşacak. Tüm bu önemli maçlar TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.