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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 Fildişi Sahili ve Norveç maçı TRT 1 canlı izle!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 18:05
TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 Fildişi Sahili ve Norveç maçı TRT 1 canlı izle!
TRT 1 canlı izle ekranı, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme turu maçlarını takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün ilk mücadelesinde Fildişi Sahili ile Norveç karşı karşıya gelirken, akşam ise Fransa ile İsveç kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşmalar, TRT 1 canlı yayınından ekranlara gelecek.