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Haberler Fotohaber TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 Fildişi Sahili ve Norveç maçı TRT 1 canlı izle!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 18:05

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 Fildişi Sahili ve Norveç maçı TRT 1 canlı izle!

TRT 1 canlı izle ekranı, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme turu maçlarını takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün ilk mücadelesinde Fildişi Sahili ile Norveç karşı karşıya gelirken, akşam ise Fransa ile İsveç kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşmalar, TRT 1 canlı yayınından ekranlara gelecek.

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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 Fildişi Sahili ve Norveç maçı TRT 1 canlı izle!

TRT 1 canlı izle ekranı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçlarını takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bugün Fildişi Sahili-Norveç ve Fransa-İsveç karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 Fildişi Sahili ve Norveç maçı TRT 1 canlı izle!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası son 32 maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 Fildişi Sahili ve Norveç maçı TRT 1 canlı izle!

FİLDİŞİ SAHİLİ - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili - Norveç maçı 30 Haziran Salı yani bu akşam TSİ 20:00'de başlayacak.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 Fildişi Sahili ve Norveç maçı TRT 1 canlı izle!

FRANSA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD'de bulunan New Jersey Stadyumu'nda sahne alacak olan kritik mücadele, Türkiye saatiyle gece 00.00'da başlayacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TRT 1 #DÜNYA KUPASI

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