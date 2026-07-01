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Haberler Fotohaber TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 turu İngiltere- Demokratik Kongo TRT 1 canlı izle!
Giriş Tarihi: 01.07.2026 19:24

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 turu İngiltere- Demokratik Kongo TRT 1 canlı izle!

TRT 1 canlı izle ekranı, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme turu maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından yakından izleniyor. Günün ilk karşılaşmasında Demokratik Kongo ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Ardından Belçika'nın sahaya çıkacağı mücadele oynanacak. Eleme turundaki bu önemli maçlar, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 turu İngiltere- Demokratik Kongo TRT 1 canlı izle!

TRT 1 canlı yayın ekranı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçlarını takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün ilk karşılaşmasında Demokratik Kongo ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Ardından Belçika'nın sahaya çıkacağı mücadele oynanacak. Eleme turundaki bu önemli maçlar TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 turu İngiltere- Demokratik Kongo TRT 1 canlı izle!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası son 32 maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 turu İngiltere- Demokratik Kongo TRT 1 canlı izle!

İNGİLTERE - DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Son 32 turunun en merak edilen karşılaşmalarından biri olan İngiltere - Demokratik Kongo mücadelesi, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak olan maç, futbolseverlere unutulmaz bir akşam vaat ediyor.
TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 turu İngiltere- Demokratik Kongo TRT 1 canlı izle!

BELÇİKA - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika ile Senegal arasındaki bu dev randevu, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Seattle Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TRT 1

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