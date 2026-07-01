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TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 turu İngiltere- Demokratik Kongo TRT 1 canlı izle!
Giriş Tarihi: 01.07.2026 19:24
TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 turu İngiltere- Demokratik Kongo TRT 1 canlı izle!
TRT 1 canlı izle ekranı, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme turu maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından yakından izleniyor. Günün ilk karşılaşmasında Demokratik Kongo ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Ardından Belçika'nın sahaya çıkacağı mücadele oynanacak. Eleme turundaki bu önemli maçlar, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.