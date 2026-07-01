TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN LİNKİ: Dünya Kupası son 32 turu İngiltere- Demokratik Kongo TRT 1 canlı izle!

İNGİLTERE - DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Son 32 turunun en merak edilen karşılaşmalarından biri olan İngiltere - Demokratik Kongo mücadelesi, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak olan maç, futbolseverlere unutulmaz bir akşam vaat ediyor.