TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası Hollanda İsveç maçı TRT1 canlı izle linki!

HOLLANDA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası turnuvasının F Grubu'ndaki en kritik randevulardan biri olarak kabul edilen ve iki ekibin de gruptaki kaderini doğrudan etkileyecek olan Hollanda – İsveç maçı 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile saat 20.00 itibarıyla hakemin ilk düdüğüyle başlayacak.