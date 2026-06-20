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TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası Hollanda İsveç maçı TRT1 canlı izle linki!
Giriş Tarihi: 20.06.2026 19:55
TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası Hollanda İsveç maçı TRT1 canlı izle linki!
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ederken futbolseverler maçları yakından takip ediyor. Turnuvada ilk karşılaşma Hollanda ile İsveç arasında oynanacak, ikinci mücadelede ise Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek. Grup aşamasındaki maçlar büyük ilgi görürken taraftarların heyecanı giderek artıyor. Tüm gelişmeler ve yayın akışı için TRT1 canlı izle ekranı takip ediliyor.