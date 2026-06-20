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Giriş Tarihi: 20.06.2026 19:55

TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası Hollanda İsveç maçı TRT1 canlı izle linki!

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ederken futbolseverler maçları yakından takip ediyor. Turnuvada ilk karşılaşma Hollanda ile İsveç arasında oynanacak, ikinci mücadelede ise Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek. Grup aşamasındaki maçlar büyük ilgi görürken taraftarların heyecanı giderek artıyor. Tüm gelişmeler ve yayın akışı için TRT1 canlı izle ekranı takip ediliyor.

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TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası Hollanda İsveç maçı TRT1 canlı izle linki!

Dünya Kupası grup maçlarında oynanan önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Turnuvada Hollanda–İsveç ve Almanya–Fildişi Sahili mücadeleleri dikkat çekerken, turnuva boyunca artan ilgiyle birlikte TRT1 canlı izle aramaları da yoğun şekilde öne çıkıyor.

TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası Hollanda İsveç maçı TRT1 canlı izle linki!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası Hollanda İsveç maçı TRT1 canlı izle linki!

HOLLANDA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası turnuvasının F Grubu'ndaki en kritik randevulardan biri olarak kabul edilen ve iki ekibin de gruptaki kaderini doğrudan etkileyecek olan Hollanda – İsveç maçı 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile saat 20.00 itibarıyla hakemin ilk düdüğüyle başlayacak.

TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ LİNKİ: 2026 FIFA Dünya Kupası Hollanda İsveç maçı TRT1 canlı izle linki!

ALMANYA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geliyor. Toronto Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #TRT 1

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