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Giriş Tarihi: 22.07.2026 19:47

TRT 1 Canlı İzle: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu RAMS Başakşehir - Inter Turku Maçı TRT1 izle linki

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz RAMS Başakşehir, Finlandiya ekibi FC Inter Turku'yu sahasında ağırlıyor. Sporseverlerin arama motorlarında yoğun bir şekilde sorguladığı "RAMS Başakşehir- Inter Turku" maçı canlı izle linki, mücadele hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak sorularının detayları açıklandı.

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TRT 1 Canlı İzle: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu RAMS Başakşehir - Inter Turku Maçı TRT1 izle linki

Yeni sezonun ilk resmi Avrupa sınavına çıkan RAMS Başakşehir, Finlandiya temsilcisi Inter Turku karşısında galibiyet arayacak. Avrupa kupalarındaki yolculuğuna galibiyetle başlamak ve rövanş öncesinde İstanbul'da avantajlı bir skor elde etmek isteyen turuncu-lacivertlilerin bu kritik mücadelesi ekran başındaki futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Milyonlarca taraftarın Başakşehir - Inter Turku maçı canlı izle sorgulamaları ön plana çıktı.

TRT 1 Canlı İzle: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu RAMS Başakşehir - Inter Turku Maçı TRT1 izle linki

RAMS BAŞAKŞEHİR-INTER TURKU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RAMS Başakşehir ile Inter Turku arasındaki UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçı, 22 Temmuz 2026 Çarşamba bugün, saat 20.45'te başlayacak. İşte, maçın canlı izle ekranı;

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TRT 1 Canlı İzle: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu RAMS Başakşehir - Inter Turku Maçı TRT1 izle linki

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu RAMS Başakşehir - Inter Turku maçını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

RAMS BAŞAKŞEHİR - INTER TURKU MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

TRT 1 Canlı İzle: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu RAMS Başakşehir - Inter Turku Maçı TRT1 izle linki

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Yoğunluktan kaynaklı donma ya da kesinti yaşamamak adına televizyon alıcılarınızın TRT 1 HD güncel uydu frekans bilgilerini kontrol etmeniz öneriliyor:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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