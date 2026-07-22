TRT 1 Canlı İzle: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu RAMS Başakşehir - Inter Turku Maçı TRT1 izle linki

Yeni sezonun ilk resmi Avrupa sınavına çıkan RAMS Başakşehir, Finlandiya temsilcisi Inter Turku karşısında galibiyet arayacak. Avrupa kupalarındaki yolculuğuna galibiyetle başlamak ve rövanş öncesinde İstanbul'da avantajlı bir skor elde etmek isteyen turuncu-lacivertlilerin bu kritik mücadelesi ekran başındaki futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Milyonlarca taraftarın Başakşehir - Inter Turku maçı canlı izle sorgulamaları ön plana çıktı.