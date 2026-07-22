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TRT 1 Canlı İzle: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu RAMS Başakşehir - Inter Turku Maçı TRT1 izle linki
Giriş Tarihi: 22.07.2026 19:47
TRT 1 Canlı İzle: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu RAMS Başakşehir - Inter Turku Maçı TRT1 izle linki
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz RAMS Başakşehir, Finlandiya ekibi FC Inter Turku'yu sahasında ağırlıyor. Sporseverlerin arama motorlarında yoğun bir şekilde sorguladığı "RAMS Başakşehir- Inter Turku" maçı canlı izle linki, mücadele hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak sorularının detayları açıklandı.