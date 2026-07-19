TRT 1 ile Dünya Kupası Finali Canlı İzle: 2026 FIFA Dünya Kupası İspanya - Arjantin maçı TRT1 canlı izle linki

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı ve tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen FIFA Dünya Kupası organizasyonunda, kupanın sahibini bulacağı büyük final için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca taraftarın 2026 Dünya Kupası finali izle seçeneğini sorguladığı bu kritik saatlerde, "TRT1 canlı izle" aramaları ön plana çıktı. Zorlu grup aşamalarını ve eleme turlarını birer birer geçerek adını finale yazdıran İspanya ve Arjantin, dünyanın en iyisi olmak için yeşil sahaya çıkıyor.