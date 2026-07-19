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Giriş Tarihi: 19.07.2026 19:59

TRT 1 ile Dünya Kupası Finali Canlı İzle: 2026 FIFA Dünya Kupası İspanya - Arjantin maçı TRT1 canlı izle linki

Dünya futbolunun zirvesini belirleyecek ve kupanın sahibini bulacağı büyük final için geri sayım başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası final maçı, dünya genelindeki futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Böylece 2026 Dünya Kupası İspanya - Arjantin maçı canlı izle linki ön plana çıktı. İşte İspanya ve Arjantin mücadelesi yayın akışı için TRT1 canlı izle ekranı…

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TRT 1 ile Dünya Kupası Finali Canlı İzle: 2026 FIFA Dünya Kupası İspanya - Arjantin maçı TRT1 canlı izle linki

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı ve tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen FIFA Dünya Kupası organizasyonunda, kupanın sahibini bulacağı büyük final için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca taraftarın 2026 Dünya Kupası finali izle seçeneğini sorguladığı bu kritik saatlerde, "TRT1 canlı izle" aramaları ön plana çıktı. Zorlu grup aşamalarını ve eleme turlarını birer birer geçerek adını finale yazdıran İspanya ve Arjantin, dünyanın en iyisi olmak için yeşil sahaya çıkıyor.

TRT 1 ile Dünya Kupası Finali Canlı İzle: 2026 FIFA Dünya Kupası İspanya - Arjantin maçı TRT1 canlı izle linki

2026 DÜNYA KUPASI İSPANYA - ARJANTİN FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya - Arjantin 2026 Dünya Kupası Final Maçı 19 Temmuz 2026 Pazar günü TRT 1 ekranlarında, saat 22.00'da ekrana geliyor.

İşte, maçın canlı izle ekranı;

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TRT 1 ile Dünya Kupası Finali Canlı İzle: 2026 FIFA Dünya Kupası İspanya - Arjantin maçı TRT1 canlı izle linki

TRT 1 CANLI İZLE

2026 Dünya Kupası Finali İspanya - Arjantin maçını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 ile Dünya Kupası Finali Canlı İzle: 2026 FIFA Dünya Kupası İspanya - Arjantin maçı TRT1 canlı izle linki

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

İspanya - Arjantin maçını uydudan veya internet üzerinden canlı seyretmek isteyenlerin tek adresi TRT ekranları. Yoğunluktan kaynaklı donma ya da kesinti yaşamamak adına televizyon alıcılarınızın TRT 1 HD güncel uydu frekans bilgilerini kontrol etmeniz öneriliyor:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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