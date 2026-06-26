TRT 1 ile Milli Maç Canlı İzle | Türkiye - ABD maçı TRT 1 canlı izle linki açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye - ABD maçı ile futbolseverler için heyecan arttı. A Milli Takımı D Grubu'ndaki son maçında, rakibi ABD karşısında galibiyet kazanmak için sahaya çıkacak. Taraftarlar, bu büyük maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.