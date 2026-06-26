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TRT 1 ile Milli Maç Canlı İzle | Türkiye - ABD maçı TRT 1 canlı izle linki açıklandı!
Giriş Tarihi: 26.06.2026 01:46
TRT 1 ile Milli Maç Canlı İzle | Türkiye - ABD maçı TRT 1 canlı izle linki açıklandı!
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son ve en kritik viraja gelindi. A Milli Futbol Takımı, ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşı karşıya gelecek. Bu büyük randevu ile futbolseverler ekran başına kilitlenecek. "Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan izlenir?" sorularının yanıtını arayanlar için TRT 1 canlı izleme ekranı detayları…