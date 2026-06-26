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Haberler Fotohaber TRT 1 ile Milli Maç Canlı İzle | Türkiye - ABD maçı TRT 1 canlı izle linki açıklandı!
Giriş Tarihi: 26.06.2026 01:46

TRT 1 ile Milli Maç Canlı İzle | Türkiye - ABD maçı TRT 1 canlı izle linki açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son ve en kritik viraja gelindi. A Milli Futbol Takımı, ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşı karşıya gelecek. Bu büyük randevu ile futbolseverler ekran başına kilitlenecek. "Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan izlenir?" sorularının yanıtını arayanlar için TRT 1 canlı izleme ekranı detayları…

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TRT 1 ile Milli Maç Canlı İzle | Türkiye - ABD maçı TRT 1 canlı izle linki açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye - ABD maçı ile futbolseverler için heyecan arttı. A Milli Takımı D Grubu'ndaki son maçında, rakibi ABD karşısında galibiyet kazanmak için sahaya çıkacak. Taraftarlar, bu büyük maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

TRT 1 ile Milli Maç Canlı İzle | Türkiye - ABD maçı TRT 1 canlı izle linki açıklandı!

TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye - ABD maçını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 ile Milli Maç Canlı İzle | Türkiye - ABD maçı TRT 1 canlı izle linki açıklandı!

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli takımımızın turnuvadaki son boy gösterisi olacak olan Türkiye - ABD karşılaşması, 26 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşmada Türkiye saatiyle (TSİ) sabaha karşı 05.00'te başlayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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