TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS 2024 || TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ve programlar

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ, NASIL ÜYE OLUNUR?

7 Mayıs'ta Türkiye'de kullanıma sunulan TRT Tabii platformu ücretsiz olarak kullanılabiliyor. 2024'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz.

Tabii Premium paketi ise ücretli olarak hizmet verecek.