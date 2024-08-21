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Haberler Fotohaber TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS 2024 || TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ve programlar
Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:46

TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS 2024 || TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ve programlar

TRT 1 yayın akışı 21 Ağustos 2024 tarihi ile araştırılmaya başladı. Her hafta çarşamba günü ekranlara gelen programların yanı sıra Young Boys - Galatasaray maçı başta olmak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi maçları bu ekranlarda takip ediliyor. Şifresiz ve HD yayını kaçırmak istemeyenler TRT 1 frekans ayarlama ve güncelleme bilgilerini kontrol ediyor. İşte, Tabii ve TRT 1 yayın akışı programı...

TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS 2024 || TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ve programlar

TRT 1 yayın akışı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda takip edilecek Galatasaray maçı için yayını kaçırmak istemeyenler TRT 1 frekans bilgilerini kontrol ediyor. TV akışında yer alan programlar gündemdeki yerini aldı. İşte, 21 Ağustos 2024 TRT 1 canlı yayın akışı listesi...

TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS 2024 || TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ve programlar

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 21 AĞUSTOS 2024

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:55 Şehirden Uzakta
09:10 Kara Ağaç Destanı
12:30 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Karş. "Young Boys-Galatasaray"
00:10 Gol 2 (Yabancı Sinema)
02:00 Yaşma Başka Yerde
02:30 Gönül Dağı

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TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS 2024 || TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ve programlar

TRT 1 CANLI İZLE

Canlı yayın için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS 2024 || TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ve programlar

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS 2024 || TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ve programlar

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ, NASIL ÜYE OLUNUR?

7 Mayıs'ta Türkiye'de kullanıma sunulan TRT Tabii platformu ücretsiz olarak kullanılabiliyor. 2024'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz.

Tabii Premium paketi ise ücretli olarak hizmet verecek.

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