Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
11:46
TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS 2024 || TRT 1 frekans ayarlama bilgileri ve programlar
TRT 1 yayın akışı 21 Ağustos 2024 tarihi ile araştırılmaya başladı. Her hafta çarşamba günü ekranlara gelen programların yanı sıra Young Boys - Galatasaray maçı başta olmak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi maçları bu ekranlarda takip ediliyor. Şifresiz ve HD yayını kaçırmak istemeyenler TRT 1 frekans ayarlama ve güncelleme bilgilerini kontrol ediyor. İşte, Tabii ve TRT 1 yayın akışı programı...