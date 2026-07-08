TRT SPOR CANLI MAÇ YAYINI | Polonya - Türkiye voleybol maçı canlı izle (VNL 2026 Filenin Sultanları)

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA AÇILIŞINI JAPONYA'DA YAPIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Japonya'nın Osaka kentinde sahne alıyor. İlk iki haftada topladığı 15 puanla 6. sırada yer alan Filenin Sultanları, bu etapta Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşılaşacak. İlk düdüğün çalacağı zorlu seride millilerimiz, taraftar desteğini de arkasına alarak turnuvadaki iddiasını üst seviyeye taşımayı hedefliyor.