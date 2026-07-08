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Giriş Tarihi: 08.07.2026 07:00

TRT SPOR CANLI MAÇ YAYINI | Polonya - Türkiye voleybol maçı canlı izle (VNL 2026 Filenin Sultanları)

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta heyecanına Japonya etabıyla devam ediyor. Ay-yıldızlı ekibimizin zorlu Osaka serüvenindeki ilk rakibi ise Avrupa'nın güçlü temsilcilerinden Polonya olacak. Büyük heyecana sahne olacak kritik müsabakayı internet üzerinden kesintisiz takip etmek isteyen voleybolseverler için TRT Spor canlı izle ekranı araştırmaları ile Polonya - Türkiye voleybol maçı canlı yayını başında yerler alındı.

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TRT SPOR CANLI MAÇ YAYINI | Polonya - Türkiye voleybol maçı canlı izle VNL 2026 Filenin Sultanları

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'de final etabına kalabilmek adına turnuvanın en kritik dönemeçlerinden birine giriyor. İlk iki haftayı 6 galibiyet ve 15 puanla geride bırakan milliler, Japonya'da oynayacağı serinin açılış karşılaşmasında file önünde kozlarını paylaşacak. Sporseverlerin şifresiz yayın arayışları sürerken, Polonya - Türkiye voleybol maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın saat bilgileri netleşti.

TRT SPOR CANLI MAÇ YAYINI | Polonya - Türkiye voleybol maçı canlı izle VNL 2026 Filenin Sultanları

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA AÇILIŞINI JAPONYA'DA YAPIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Japonya'nın Osaka kentinde sahne alıyor. İlk iki haftada topladığı 15 puanla 6. sırada yer alan Filenin Sultanları, bu etapta Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşılaşacak. İlk düdüğün çalacağı zorlu seride millilerimiz, taraftar desteğini de arkasına alarak turnuvadaki iddiasını üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

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TRT SPOR CANLI MAÇ YAYINI | Polonya - Türkiye voleybol maçı canlı izle VNL 2026 Filenin Sultanları

POLONYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği Polonya - Türkiye maçı, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile sabah 06.00'da başladı. Japonya ile aradaki saat farkı nedeniyle sabahın erken saatlerinde oynanan bu dev müsabaka, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyicilerle buluşuyor.

TRT Spor Canlı İzle: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR CANLI MAÇ YAYINI | Polonya - Türkiye voleybol maçı canlı izle VNL 2026 Filenin Sultanları

VNL 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ

Milletler Ligi'nde finallere adım adım yaklaşırken Filenin Sultanları'nın Japonya'daki 4 maçlık fikstürü şu şekilde netleşti:

8 Temmuz 2026 (06:00): Türkiye - Polonya

10 Temmuz 2026 (07:00): ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 (13:20): Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 (09:30): Tayland - Türkiye

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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