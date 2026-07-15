TRT Spor sinyal yok hatası ve şifreli kanal sorunu nasıl çözülür? 2026 Güncel TRT Spor frekans ayarları

TKGS İLE OTOMATİK FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

Televizyonunuzda Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) özelliği aktifse, kumandanız üzerinden saniyeler içinde güncel kanal listesine ulaşabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için şu adımlar takip edilmelidir:

Kumandanızın Menü veya Ayarlar tuşuna basın.

Menü listesinden Kurulum sekmesine geçiş yapın.

Ekrandaki seçeneklerden TKGS Güncelleme veya TKGS Ayarları bölümünü bulun.

Güncelleme modunu aktif hale getirerek işlemi başlatın; tüm frekanslar otomatik olarak en güncel versiyonlarıyla yenilenecektir.