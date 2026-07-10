Haberler
Fotohaber
TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi başvuruları başladı! TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 14:29
TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi başvuruları başladı! TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi sınavı ne zaman?
Bilim, teknoloji, yazılım ve havacılık alanlarında eğitim almak isteyen öğrenciler için TÜBİTAK Fen Lisesi ile Baykar Fen Lisesinin başvuru süreci başladı. LGS'de belirlenen başarı şartını karşılayan öğrenciler, okul özel sınavına katılabilmek için başvurularını yapacak. Peki, TÜBİTAK ve Baykar Fen lisesi sınavı ne zaman? İşte, başvuru şartları ve tarihler