Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi başvuruları başladı! TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 14:29

TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi başvuruları başladı! TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi sınavı ne zaman?

Bilim, teknoloji, yazılım ve havacılık alanlarında eğitim almak isteyen öğrenciler için TÜBİTAK Fen Lisesi ile Baykar Fen Lisesinin başvuru süreci başladı. LGS'de belirlenen başarı şartını karşılayan öğrenciler, okul özel sınavına katılabilmek için başvurularını yapacak. Peki, TÜBİTAK ve Baykar Fen lisesi sınavı ne zaman? İşte, başvuru şartları ve tarihler

  • ABONE OL
TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi başvuruları başladı! TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi sınavı ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılında TÜBİTAK Fen Lisesi ve Baykar Fen Lisesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler için okul özel sınavı başvuruları erişime açıldı. Her iki okulunda yapacağı özel sınavda farklı branşlardan sorular sorulacak.

TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi başvuruları başladı! TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi sınavı ne zaman?

TÜBİTAK VE BAYKAR FEN LİSESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Baykar Fen Lisesi okul özel sınavı başvuruları 10-14 Temmuz 2026, TÜBİTAK Fen Lisesi başvuruları ise 10-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi başvuruları başladı! TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi sınavı ne zaman?

BAYKAR FEN LİSESİ SINAVI NE ZAMAN?

Baykar Fen Lisesi Okul Özel Sınavı 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Sınav giriş belgeleri ve sınav yeri bilgileri 16 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak, kesin kayıt işlemleri ise 24 Temmuz'da tamamlanacak.

Sınav tek oturumda uygulanacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek. Toplam 30 sorunun 10'u matematik, 10'u fen bilimleri, 5'i bilgisayar ve 5'i havacılık alanından hazırlanacak.

SINAV GİRİŞ YERİ BİLGİLERİ İLE SINAV GİRİŞ BELGELERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

BAYKAR FEN LİSESİ OKUL ÖZEL SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi başvuruları başladı! TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi sınavı ne zaman?

TÜBİTAK FEN LİSESİ SINAVI NE ZAMAN?

TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgeleri 17 Temmuz'da yayımlanacak. Sonuçlar 23 Temmuz'da açıklanırken kesin kayıt işlemleri 24 Temmuz'da yapılacak.

Okul Özel Sınavı, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü TÜBİTAK tarafından belirlenen sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da başlayacaktır. Toplam 50 sorunun 10'u bilgisayar, 30'u fen bilimleri, 10'u matematik alanından soru sorulacak.

SINAV GİRİŞ YERİ BİLGİLERİ İLE SINAV GİRİŞ BELGELERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

TÜBİTAK FEN LİSESİ OKUL ÖZEL SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi başvuruları başladı! TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi sınavı ne zaman?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler başvurularını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapacak. Başvuru ekranında Baykar Fen Lisesi veya TÜBİTAK Fen Lisesi seçildikten sonra sınav merkezi belirlenerek kayıt tamamlanacak.

E- OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA