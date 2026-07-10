TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi başvuruları başladı! TÜBİTAK ve Baykar Fen Lisesi sınavı ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılında TÜBİTAK Fen Lisesi ve Baykar Fen Lisesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler için okul özel sınavı başvuruları erişime açıldı. Her iki okulunda yapacağı özel sınavda farklı branşlardan sorular sorulacak.