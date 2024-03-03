Giriş Tarihi: 03.03.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
16:02
TÜİK Enflasyon oranı belli oluyor! 2024 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, yarın mı, beklenti ne yönde?
Enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte yeni enflasyon oranları belli olacak. Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri ise geçtiğimiz ay belli olmuştu. TÜİK, ocakta enflasyonu aylık bazda yüzde 6.7, yıllık bazda ise yüzde 64.86 olarak açıkladı. Peki, 2024 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, yarın mı, beklenti ne yönde?