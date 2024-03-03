TÜİK Enflasyon oranı belli oluyor! 2024 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, yarın mı, beklenti ne yönde?

Şubat ayı enflasyon verileri ile ilgili piyasaların beklentisi sürüyor. Bilindiği üzere, TÜİK, Ocak ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 6.7, yıllık bazda ise yüzde 64.86 olarak açıkladı. Peki, 2024 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, yarın mı, beklenti ne yönde?

TÜİK ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor.