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Haberler Fotohaber TÜİK Enflasyon oranı belli oluyor! 2024 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, yarın mı, beklenti ne yönde?
Giriş Tarihi: 03.03.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 16:02

TÜİK Enflasyon oranı belli oluyor! 2024 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, yarın mı, beklenti ne yönde?

Enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte yeni enflasyon oranları belli olacak. Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri ise geçtiğimiz ay belli olmuştu. TÜİK, ocakta enflasyonu aylık bazda yüzde 6.7, yıllık bazda ise yüzde 64.86 olarak açıkladı. Peki, 2024 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, yarın mı, beklenti ne yönde?

TÜİK Enflasyon oranı belli oluyor! 2024 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, yarın mı, beklenti ne yönde?

Şubat ayı enflasyon verileri ile ilgili piyasaların beklentisi sürüyor. Bilindiği üzere, TÜİK, Ocak ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 6.7, yıllık bazda ise yüzde 64.86 olarak açıkladı. Peki, 2024 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, yarın mı, beklenti ne yönde?

TÜİK ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor.

TÜİK Enflasyon oranı belli oluyor! 2024 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, yarın mı, beklenti ne yönde?

2024 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Mart pazar gününe denk geldiği için şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak.

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TÜİK Enflasyon oranı belli oluyor! 2024 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, yarın mı, beklenti ne yönde?

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

TÜİK Enflasyon oranı belli oluyor! 2024 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, yarın mı, beklenti ne yönde?

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,99 olasılıkla yüzde 16,00 –20,99 aralığında, yüzde 47,65 olasılıkla yüzde 21,00 –25,99 aralığında, yüzde 20,80 olasılıkla ise yüzde 26,00 –30,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

TÜİK Enflasyon oranı belli oluyor! 2024 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, yarın mı, beklenti ne yönde?

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,33'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 -20,99 aralığında, yüzde 46,67'sinin beklentilerinin yüzde 21,00 –25,99 aralığında, yüzde 21,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 –30,99 aralığında olduğu gözleniyor.

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