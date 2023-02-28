Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:01
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
16:01
Tükürük Yutmak Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Tükürük Yutmak Oruç Bozar Mı?
Ramazan ayının yaklaşması ile oruç ile ilgili araştırma yapanların sayısı da artmıştır. Bu kapsamda yapılan araştırmalardan biri de tükürük yutmak orucu bozar mı sorusudur. Tükürük vücudun olağan bir durumudur. Diyanet açıklamasına göre tükürük orucu bozar mı? Geniz akıntısı ve tükürük ile ilgili fetvayı diyanet kaynaklarında bulabilirsiniz. Geniz akıntısı ve tükürük yutunca oruç bozulur mu sorusunu sizler için araştırdık.