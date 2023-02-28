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Haberler Fotohaber Tükürük Yutmak Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Tükürük Yutmak Oruç Bozar Mı?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 16:01

Tükürük Yutmak Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Tükürük Yutmak Oruç Bozar Mı?

Ramazan ayının yaklaşması ile oruç ile ilgili araştırma yapanların sayısı da artmıştır. Bu kapsamda yapılan araştırmalardan biri de tükürük yutmak orucu bozar mı sorusudur. Tükürük vücudun olağan bir durumudur. Diyanet açıklamasına göre tükürük orucu bozar mı? Geniz akıntısı ve tükürük ile ilgili fetvayı diyanet kaynaklarında bulabilirsiniz. Geniz akıntısı ve tükürük yutunca oruç bozulur mu sorusunu sizler için araştırdık.

Tükürük Yutmak Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Tükürük Yutmak Oruç Bozar Mı?

Yeme içme söz konusu olunca tükürüğün de yeme ya da içme olarak değerlendirilip değerlendirilmediği merak edilir. Tükürük yutmak orucu bozar mı? Diyanet kaynaklarında oruçla ilgili tüm hususları bulabilirsiniz. Diyanet açıklamasına göre Tükürük orucu bozar mı? Konu incelenirken geniz akıntısı ve tükürük konusu ayrı ayrı araştırılabilir. Geniz akıntısı ve tükürük yutunca oruç bozulur mu sorusunun cevabı yazımızın devamında ....

Tükürük Yutmak Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Tükürük Yutmak Oruç Bozar Mı?

Tükürük Yutmak Orucu Bozar Mı?

Bilindiği üzere vücuda dışarıdan alınan herhangi bir şey orucu bozmaktadır. Balgam, vücutta salgılanan doğal bir salgı olduğundan dolayı, Hanefi mezhebine göre balgam yutmak orucu bozmamaktadır.

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Tükürük Yutmak Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Tükürük Yutmak Oruç Bozar Mı?

Ancak bu salgı pis kabul edildiğinden dolayı, balgamın dışarı atılmasının daha iyi olacağı açıktır. Bu nedenle oruçlu olunsun ya da olunmasın balgam yutmak doğru bir davranış olmaz. Çünkü balgam, insan bedeninden çıkan hastalıkları taşıyabileceği gibi aynı zamanda tiksindirici ve pis bir şeydir.

Fakat oruçlu bir kimse tarafından yutulan balgam, yeme veya içme olarak kabul edilmediğinden dolayı, orucu bozmamaktadır.

Tükürük Yutmak Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Tükürük Yutmak Oruç Bozar Mı?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

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