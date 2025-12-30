Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Tunceli'de yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Tunceli kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 21:47 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı güncel tahminlerin ardından Tunceli'de etkisini artıran soğuk hava ve zaman zaman görülen kar yağışı, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Kent genelinde hava koşullarını yakından izleyen öğrenciler, veliler ve eğitimciler, Tunceli Valiliği'nden yapılabilecek resmi açıklamaya kilitlendi. Peki, 31 Aralık Çarşamba günü Tunceli'de okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son uyarılarıyla birlikte Tunceli'de etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İl genelinde hava şartlarındaki gelişmeler dikkatle takip edilirken, öğrenciler ve veliler Tunceli Valiliği'nden yapılacak olası resmi duyuruya odaklandı. Peki, Tunceli'de yarın okullar tatil mi?

TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın sabah kar yağışının etkisini yoğun göstereceği ve buzlanma riskinin yaşanacağına dikkat çekildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversiteler hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Son tahminlere göre, yarın sabahın erken saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden başlayacak kar yağışının gün içinde etkisini giderek artırması bekleniyor. Yağışların; Şanlıurfa ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta şiddette (5–15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli, yer yer yoğun (15–25 cm) olacağı öngörülüyor.

Beklenen kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olaylarına bağlı ulaşımda aksamalar, ayrıca yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi risklerin artabileceği belirtiliyor. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle hatırlatılıyor.

