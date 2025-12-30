Tunceli’de yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Tunceli kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!

Bu kapsamda çeşitli tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversiteler hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.