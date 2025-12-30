Haberler
Tunceli'de yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Tunceli kar tatili ile ilgili Valilik açıklaması!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı güncel tahminlerin ardından Tunceli'de etkisini artıran soğuk hava ve zaman zaman görülen kar yağışı, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Kent genelinde hava koşullarını yakından izleyen öğrenciler, veliler ve eğitimciler, Tunceli Valiliği'nden yapılabilecek resmi açıklamaya kilitlendi. Peki, 31 Aralık Çarşamba günü Tunceli'de okullar tatil mi?