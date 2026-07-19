TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2026: Türkçe Öğretmenliği Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
60
|41
47
41
62
|395,57652
441,20004
433,43926
424,71433
|9.823
5.232
4.635
8.000
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
10
—
—
|1
—
—
—
|394,82586
Dolmadı
—
—
|10.150
Dolmadı
—
—
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|387,88065
426,89881
414,54799
410,98162
|13.704
10.345
11.409
14.581
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
60
|31
52
62
62
|384,17006
421,01947
408,45283
404,91843
|16.007
13.514
14.997
18.687
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|41
41
82
82
|381,67941
420,47077
406,98331
402,92787
|17.761
13.816
15.992
20.202
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
7
7
8
|8
9
8
8
|378,51542
412,59779
398,28736
394,10564
|20.294
19.412
22.843
28.314
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
80
80
|52
52
82
82
|378,2709
430,63220
415,70437
411,61514
|20.489
8.681
10.861
14.177
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|373,70491
411,47045
399,47278
397,19693
|24.632
20.370
21.779
25.186
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
80
80
|41
52
82
82
|373,63894
410,56519
397,18290
394,34323
|24.707
21.216
23.798
28.089
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
55
55
|52
52
57
57
|372,38081
412,14281
402,15441
399,22342
|25.841
19.782
19.517
23.328
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
50
|52
52
62
52
|369,59676
410,48903
400,33399
399,56067
|28.780
21.287
21.018
23.057
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|367,93283
405,07513
394,46198
390,22788
|30.630
26.305
26.495
32.501
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
45
45
|34
65
58
47
|367,28255
403,62452
400,20135
396,50158
|31.360
27.866
21.135
25.867
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|366,37531
409,56677
398,05121
394,33228
|32.436
22.080
23.023
28.099
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|366,31724
407,43123
396,67805
393,25625
|32.488
23.996
24.268
29.209
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(VAN) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
30
30
|26
26
31
31
|366,19923
403,90002
390,52564
386,50211
|32.634
27.566
30.617
37.083
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|8
8
9
8
|365,79025
405,73549
395,16898
390,50907
|33.148
25.698
25.762
32.171
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
45
40
40
|34
58
51
41
|365,49603
399,79823
397,03704
389,61368
|33.533
32.189
23.926
33.230
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|364,94513
402,98487
391,42663
387,83058
|34.213
28.540
29.592
35.381
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|364,09827
405,49166
394,23677
388,91044
|35.258
25.953
26.720
34.096
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|364,03631
401,76130
392,37964
391,32449
|35.344
29.900
28.558
31.265
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
50
|57
65
77
52
|362,6874
401,20491
399,19025
390,62129
|37.218
30.504
22.009
32.030
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|362,53891
403,13672
390,89984
391,34052
|37.403
28.365
30.176
31.248
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|362,42179
401,49176
391,65954
386,89220
|37.561
30.217
29.316
36.596
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
5
7
8
|6
6
9
8
|361,72845
423,19909
407,92681
404,83874
|38.489
12.251
15.341
18.752
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|360,98502
398,16255
386,30309
384,29092
|39.537
34.132
35.651
39.939
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
40
|41
47
41
41
|358,80298
400,35613
390,63457
387,96795
|42.743
31.509
30.501
35.234
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|57
65
65
52
|358,3599
396,01857
386,28575
387,09677
|43.423
36.846
35.670
36.324
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
7
|8
8
10
7
|358,34332
406,12955
396,53664
411,86132
|43.432
25.291
24.429
14.035
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|34
39
65
52
|357,32327
392,17279
384,99207
384,95818
|45.045
42.171
37.396
39.060
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
80
70
|52
52
82
72
|357,30895
398,72365
384,24971
384,20566
|45.066
33.443
38.413
40.029
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
52
50
|41
41
54
52
|357,21881
399,92881
388,75063
384,82341
|45.212
32.016
32.624
39.221
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
40
|41
47
41
41
|355,6486
397,28050
387,57046
385,46202
|47.734
35.218
34.013
38.394
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|355,60723
399,73644
390,18009
386,28500
|47.806
32.250
31.022
37.341
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|354,96962
398,96023
388,83444
385,65556
|48.876
33.146
32.528
38.162
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ORDU) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|31
31
52
52
|354,91887
397,72636
384,54161
381,54585
|48.965
34.659
38.027
43.802
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BOLU) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|353,38174
398,54635
387,73494
384,40304
|51.652
33.653
33.827
39.800
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|57
65
65
52
|352,63853
395,77622
386,95910
384,65369
|52.936
37.153
34.760
39.477
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|34
65
65
52
|352,20324
387,48319
381,60026
381,02084
|53.723
49.490
42.063
44.541
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
50
|34
39
39
52
|351,09181
391,19585
382,12218
382,75923
|55.831
43.586
41.326
42.042
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|350,77415
397,23871
387,33458
383,73763
|56.404
35.277
34.296
40.667
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(HATAY) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
30
50
|29
32
39
52
|350,13274
389,83989
383,47383
385,20803
|57.606
45.619
39.475
38.728
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|347,4855
394,97974
386,06431
383,45820
|62.875
38.200
35.959
41.066
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
9
|8
9
8
9
|347,37576
406,41154
395,48839
397,23179
|63.112
25.016
25.454
25.158
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
40
50
50
|31
41
52
52
|346,52202
388,03637
380,65431
379,45432
|64.904
48.579
43.433
46.878
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Demirci) (MANİSA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
50
|41
52
62
52
|343,71556
392,42767
384,08718
381,50390
|71.254
41.768
38.632
43.859
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|343,71264
390,49441
383,14249
380,31936
|71.261
44.640
39.915
45.599
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
(KİLİS) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
50
|45
65
77
52
|343,6295
382,86856
378,44643
376,61805
|71.467
57.362
46.807
51.354
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
50
|52
52
77
52
|343,12813
393,03142
383,51893
381,09656
|72.659
40.883
39.407
44.445
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|342,91462
390,11027
383,39906
382,26461
|73.151
45.215
39.567
42.745
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|341,68759
391,12513
384,00741
381,81621
|76.183
43.673
38.725
43.404
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİİRT) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|341,26422
384,17777
380,80131
379,18731
|77.227
55.086
43.236
47.284
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|340,65108
386,15733
379,75808
377,43146
|78.718
51.740
44.729
50.004
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|339,7195
387,31766
379,75067
376,67612
|81.133
49.774
44.739
51.231
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AMASYA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|339,51643
389,79858
382,19784
379,38051
|81.647
45.702
41.234
47.000
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|339,31399
395,28513
384,36181
380,22520
|82.170
37.788
38.275
45.749
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|47
52
52
52
|338,04621
382,94873
379,25963
377,06050
|85.463
57.216
45.501
50.614
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|337,22128
383,09233
378,37447
375,62715
|87.598
56.932
46.909
53.009
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|335,1923
390,18908
382,75546
380,06632
|93.193
45.106
40.441
45.953
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|332,6511
389,29716
380,78256
377,08305
|100.515
46.488
43.264
50.581
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|332,3409
389,69908
382,57162
379,74076
|101.454
45.869
40.713
46.430
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|330,71967
385,19145
379,23282
375,65787
|106.619
53.332
45.544
52.963
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Çayeli) (RİZE) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|330,55262
385,09354
379,02856
376,45728
|107.107
53.480
45.891
51.627
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Dede Korkut Eğitim Fakültesi
(KARS) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|328,98854
381,17001
376,91688
374,44090
|112.219
60.438
49.236
55.056
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|5
5
5
5
|326,44949
371,50342
368,40792
371,93042
|120.902
80.090
64.665
59.517
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AĞRI) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
50
|52
52
62
52
|326,34317
383,53024
378,02298
375,14054
|121.247
56.165
47.472
53.824
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|324,26415
393,80197
384,67716
381,74264
|128.648
39.787
37.818
43.504
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|322,18394
379,10303
376,39431
374,71982
|136.511
64.363
50.086
54.549
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
40
|41
47
41
41
|321,15188
387,55066
381,03008
379,44287
|140.537
49.371
42.872
46.900
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|320,15396
380,82354
377,08306
375,37418
|144.467
61.072
48.979
53.423
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|316,94236
376,79124
375,33456
373,35229
|157.961
68.949
51.883
56.876
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|315,80154
386,68651
379,45700
377,12264
|162.946
50.819
45.177
50.523
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|315,50784
383,67077
378,84894
375,93741
|164.288
55.943
46.167
52.504
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|312,73599
385,55536
380,71901
378,37728
|177.026
52.740
43.356
48.490
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|303,85327
381,82274
378,02938
376,28344
|222.935
59.239
47.461
51.909
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
52
50
|52
52
54
52
|301,43398
387,93210
381,66533
379,12086
|236.706
48.749
41.983
47.400
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
5
|3
3
3
5
|299,41514
341,66480
347,17856
314,45126
|248.644
170.253
118.641
261.338
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|295,6116
387,35441
381,34160
378,55292
|272.391
49.703
42.454
48.242
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
33
45
45
|5
11
33
45
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
332,32899
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
173.071
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
7
6
|1
1
7
3
|Dolmadı
Dolmadı
313,28092
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
265.225
Dolmadı
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
34
47
46
|5
15
47
46
|Dolmadı
Dolmadı
323,08644
316,71862
|Dolmadı
Dolmadı
213.659
248.463
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
8
8
10
|2
4
8
10
|Dolmadı
Dolmadı
342,68921
336,38866
|Dolmadı
Dolmadı
133.396
156.839
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
42
51
38
|19
42
51
32
|Dolmadı
351,50004
337,27127
Dolmadı
|Dolmadı
134.889
152.676
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|48
42
46
47
|3
32
43
47
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
348,85118
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
114.273
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
38
47
47
|32
38
47
47
|Dolmadı
327,93409
324,11360
334,06349
|Dolmadı
229.498
208.726
166.017
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|18
28
23
24
|2
8
23
15
|Dolmadı
Dolmadı
322,48299
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
216.630
Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|17
7
7
5
|14
7
7
5
|Dolmadı
367,74244
369,15893
366,22324
|Dolmadı
88.962
63.103
70.421
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
7
7
5
|2
6
7
3
|Dolmadı
Dolmadı
347,39078
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
117.995
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
15
13
12
|9
15
13
12
|Dolmadı
331,71335
350,62404
318,66119
|Dolmadı
211.962
108.106
237.771
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|2
1
2
2
|—
—
2
2
|Dolmadı
Dolmadı
311,52619
322,27888
|Dolmadı
Dolmadı
275.211
219.190
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
15
18
19
|—
—
15
19
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
313,95216
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264.224
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
11
11
10
|—
—
3
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
10
|—
1
1
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )
|Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
10
5
5
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
5
2
2
|—
1
—
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )
|Türkçe Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
5
3
3
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
13
13
15
|—
—
1
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
5
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )
|Türkçe Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
5
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
15
17
18
|—
—
4
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı