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Haberler Fotohaber TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2026: Türkçe Öğretmenliği Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Giriş Tarihi: 19.07.2026 09:15

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2026: Türkçe Öğretmenliği Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

Türkçe Öğretmenliği taban puanları, 2026 YKS tercih döneminde eğitim alanında kariyer hedefleyen adayların gündeminde yer alıyor. Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan programlar için adaylar, "Türkçe Öğretmenliği kaç puanla kazanılır, kaç bin sıralama gerekir?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri.

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TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2026: Türkçe Öğretmenliği Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

2026 YKS tercih sürecinde Türkçe Öğretmenliği bölümünü değerlendirecek adaylar için üniversitelerin puan ve sıralama verileri önem taşıyor. Türkçe Öğretmenliği taban puanları, bölümün hangi üniversitelerde bulunduğunu ve önceki yerleştirmelerde oluşan seviyeleri gösterirken Türkçe Öğretmenliği taban puanları ile kontenjan bilgileri de tercih listesinin oluşturulmasına yardımcı oluyor.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2026: Türkçe Öğretmenliği Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2026: Türkçe Öğretmenliği Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
60		 41
47
41
62		 395,57652
441,20004
433,43926
424,71433		 9.823
5.232
4.635
8.000
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
10

 1


 394,82586
Dolmadı

 10.150
Dolmadı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 387,88065
426,89881
414,54799
410,98162		 13.704
10.345
11.409
14.581
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
60		 31
52
62
62		 384,17006
421,01947
408,45283
404,91843		 16.007
13.514
14.997
18.687
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 41
41
82
82		 381,67941
420,47077
406,98331
402,92787		 17.761
13.816
15.992
20.202
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
7
7
8		 8
9
8
8		 378,51542
412,59779
398,28736
394,10564		 20.294
19.412
22.843
28.314
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
80
80		 52
52
82
82		 378,2709
430,63220
415,70437
411,61514		 20.489
8.681
10.861
14.177
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 373,70491
411,47045
399,47278
397,19693		 24.632
20.370
21.779
25.186
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
80
80		 41
52
82
82		 373,63894
410,56519
397,18290
394,34323		 24.707
21.216
23.798
28.089
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
55
55		 52
52
57
57		 372,38081
412,14281
402,15441
399,22342		 25.841
19.782
19.517
23.328
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
50		 52
52
62
52		 369,59676
410,48903
400,33399
399,56067		 28.780
21.287
21.018
23.057
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 367,93283
405,07513
394,46198
390,22788		 30.630
26.305
26.495
32.501
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
45
45		 34
65
58
47		 367,28255
403,62452
400,20135
396,50158		 31.360
27.866
21.135
25.867
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 366,37531
409,56677
398,05121
394,33228		 32.436
22.080
23.023
28.099
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 366,31724
407,43123
396,67805
393,25625		 32.488
23.996
24.268
29.209
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(VAN) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25
30
30		 26
26
31
31		 366,19923
403,90002
390,52564
386,50211		 32.634
27.566
30.617
37.083
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 8
8
9
8		 365,79025
405,73549
395,16898
390,50907		 33.148
25.698
25.762
32.171
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
45
40
40		 34
58
51
41		 365,49603
399,79823
397,03704
389,61368		 33.533
32.189
23.926
33.230
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 364,94513
402,98487
391,42663
387,83058		 34.213
28.540
29.592
35.381
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 364,09827
405,49166
394,23677
388,91044		 35.258
25.953
26.720
34.096
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 364,03631
401,76130
392,37964
391,32449		 35.344
29.900
28.558
31.265
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
50		 57
65
77
52		 362,6874
401,20491
399,19025
390,62129		 37.218
30.504
22.009
32.030
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 362,53891
403,13672
390,89984
391,34052		 37.403
28.365
30.176
31.248
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 362,42179
401,49176
391,65954
386,89220		 37.561
30.217
29.316
36.596
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
5
7
8		 6
6
9
8		 361,72845
423,19909
407,92681
404,83874		 38.489
12.251
15.341
18.752
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 360,98502
398,16255
386,30309
384,29092		 39.537
34.132
35.651
39.939
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
40		 41
47
41
41		 358,80298
400,35613
390,63457
387,96795		 42.743
31.509
30.501
35.234
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 57
65
65
52		 358,3599
396,01857
386,28575
387,09677		 43.423
36.846
35.670
36.324
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
7		 8
8
10
7		 358,34332
406,12955
396,53664
411,86132		 43.432
25.291
24.429
14.035
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 34
39
65
52		 357,32327
392,17279
384,99207
384,95818		 45.045
42.171
37.396
39.060
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
80
70		 52
52
82
72		 357,30895
398,72365
384,24971
384,20566		 45.066
33.443
38.413
40.029
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
52
50		 41
41
54
52		 357,21881
399,92881
388,75063
384,82341		 45.212
32.016
32.624
39.221
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
40		 41
47
41
41		 355,6486
397,28050
387,57046
385,46202		 47.734
35.218
34.013
38.394
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 355,60723
399,73644
390,18009
386,28500		 47.806
32.250
31.022
37.341
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 354,96962
398,96023
388,83444
385,65556		 48.876
33.146
32.528
38.162
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ORDU) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 31
31
52
52		 354,91887
397,72636
384,54161
381,54585		 48.965
34.659
38.027
43.802
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BOLU) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 353,38174
398,54635
387,73494
384,40304		 51.652
33.653
33.827
39.800
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 57
65
65
52		 352,63853
395,77622
386,95910
384,65369		 52.936
37.153
34.760
39.477
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 34
65
65
52		 352,20324
387,48319
381,60026
381,02084		 53.723
49.490
42.063
44.541
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
50		 34
39
39
52		 351,09181
391,19585
382,12218
382,75923		 55.831
43.586
41.326
42.042
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 350,77415
397,23871
387,33458
383,73763		 56.404
35.277
34.296
40.667
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(HATAY) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25
30
50		 29
32
39
52		 350,13274
389,83989
383,47383
385,20803		 57.606
45.619
39.475
38.728
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 347,4855
394,97974
386,06431
383,45820		 62.875
38.200
35.959
41.066
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
9		 8
9
8
9		 347,37576
406,41154
395,48839
397,23179		 63.112
25.016
25.454
25.158
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
40
50
50		 31
41
52
52		 346,52202
388,03637
380,65431
379,45432		 64.904
48.579
43.433
46.878
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Demirci) (MANİSA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
50		 41
52
62
52		 343,71556
392,42767
384,08718
381,50390		 71.254
41.768
38.632
43.859
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 343,71264
390,49441
383,14249
380,31936		 71.261
44.640
39.915
45.599
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
(KİLİS) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
50		 45
65
77
52		 343,6295
382,86856
378,44643
376,61805		 71.467
57.362
46.807
51.354
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
50		 52
52
77
52		 343,12813
393,03142
383,51893
381,09656		 72.659
40.883
39.407
44.445
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 342,91462
390,11027
383,39906
382,26461		 73.151
45.215
39.567
42.745
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 341,68759
391,12513
384,00741
381,81621		 76.183
43.673
38.725
43.404
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİİRT) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 341,26422
384,17777
380,80131
379,18731		 77.227
55.086
43.236
47.284
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 340,65108
386,15733
379,75808
377,43146		 78.718
51.740
44.729
50.004
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 339,7195
387,31766
379,75067
376,67612		 81.133
49.774
44.739
51.231
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AMASYA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 339,51643
389,79858
382,19784
379,38051		 81.647
45.702
41.234
47.000
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 339,31399
395,28513
384,36181
380,22520		 82.170
37.788
38.275
45.749
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 47
52
52
52		 338,04621
382,94873
379,25963
377,06050		 85.463
57.216
45.501
50.614
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 337,22128
383,09233
378,37447
375,62715		 87.598
56.932
46.909
53.009
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 335,1923
390,18908
382,75546
380,06632		 93.193
45.106
40.441
45.953
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 332,6511
389,29716
380,78256
377,08305		 100.515
46.488
43.264
50.581
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 332,3409
389,69908
382,57162
379,74076		 101.454
45.869
40.713
46.430
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 330,71967
385,19145
379,23282
375,65787		 106.619
53.332
45.544
52.963
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Çayeli) (RİZE) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 330,55262
385,09354
379,02856
376,45728		 107.107
53.480
45.891
51.627
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Dede Korkut Eğitim Fakültesi
(KARS) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 328,98854
381,17001
376,91688
374,44090		 112.219
60.438
49.236
55.056
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 5
5
5
5		 326,44949
371,50342
368,40792
371,93042		 120.902
80.090
64.665
59.517
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AĞRI) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
50		 52
52
62
52		 326,34317
383,53024
378,02298
375,14054		 121.247
56.165
47.472
53.824
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 324,26415
393,80197
384,67716
381,74264		 128.648
39.787
37.818
43.504
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 322,18394
379,10303
376,39431
374,71982		 136.511
64.363
50.086
54.549
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
40		 41
47
41
41		 321,15188
387,55066
381,03008
379,44287		 140.537
49.371
42.872
46.900
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 320,15396
380,82354
377,08306
375,37418		 144.467
61.072
48.979
53.423
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 316,94236
376,79124
375,33456
373,35229		 157.961
68.949
51.883
56.876
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 315,80154
386,68651
379,45700
377,12264		 162.946
50.819
45.177
50.523
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 315,50784
383,67077
378,84894
375,93741		 164.288
55.943
46.167
52.504
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 312,73599
385,55536
380,71901
378,37728		 177.026
52.740
43.356
48.490
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 303,85327
381,82274
378,02938
376,28344		 222.935
59.239
47.461
51.909
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
52
50		 52
52
54
52		 301,43398
387,93210
381,66533
379,12086		 236.706
48.749
41.983
47.400
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
5		 3
3
3
5		 299,41514
341,66480
347,17856
314,45126		 248.644
170.253
118.641
261.338
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 295,6116
387,35441
381,34160
378,55292		 272.391
49.703
42.454
48.242
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
33
45
45		 5
11
33
45		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
332,32899		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
173.071
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
7
6		 1
1
7
3		 Dolmadı
Dolmadı
313,28092
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
265.225
Dolmadı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
34
47
46		 5
15
47
46		 Dolmadı
Dolmadı
323,08644
316,71862		 Dolmadı
Dolmadı
213.659
248.463
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
8
8
10		 2
4
8
10		 Dolmadı
Dolmadı
342,68921
336,38866		 Dolmadı
Dolmadı
133.396
156.839
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
42
51
38		 19
42
51
32		 Dolmadı
351,50004
337,27127
Dolmadı		 Dolmadı
134.889
152.676
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 48
42
46
47		 3
32
43
47		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
348,85118		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
114.273
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
38
47
47		 32
38
47
47		 Dolmadı
327,93409
324,11360
334,06349		 Dolmadı
229.498
208.726
166.017
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 18
28
23
24		 2
8
23
15		 Dolmadı
Dolmadı
322,48299
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
216.630
Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 17
7
7
5		 14
7
7
5		 Dolmadı
367,74244
369,15893
366,22324		 Dolmadı
88.962
63.103
70.421
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
7
7
5		 2
6
7
3		 Dolmadı
Dolmadı
347,39078
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
117.995
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
15
13
12		 9
15
13
12		 Dolmadı
331,71335
350,62404
318,66119		 Dolmadı
211.962
108.106
237.771
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 2
1
2
2

2
2		 Dolmadı
Dolmadı
311,52619
322,27888		 Dolmadı
Dolmadı
275.211
219.190
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
15
18
19

15
19		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
313,95216		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264.224
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
11
11
10

3
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
10
1
1
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )		 Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
10
5
5


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
5
2
2
1

1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )		 Türkçe Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
5
3
3


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
13
13
15

1
7		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
5


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )		 Türkçe Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
5


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
15
17
18

4
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı

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