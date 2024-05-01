Turkcell 30. yıl kampanyası ile ücretsiz internet, dakika ve SMS kazan! Turkcell 30. yıl kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

TURKCELL 30. YIL KAMPANYASI ÜCRETLİ Mİ?

Kampanya ücretsizdir.

Kampanyaya katılan faturasız müşterilerin kampanya kriterlerine uygun olan paketlerinin yurt içi her yöne dakika, yurt içi her yöne SMS ve yurt içi internet içerikleri paket bitiş tarihlerine kadar ikiye katlanacaktır.

Kampanyaya katılan faturalı müşterilerin kampanya kriterlerine uygun olan paketlerinin yurt içi her yöne dakika, yurt içi her yöne SMS ve yurt içi internet içerikleri bir ay geçerli olacak şekilde ikiye katlanacaktır. Aşağıda bazı istisnai durumlar belirtilmiştir.

Esneyen Paket'te bulunan müşteriler kampanyaya katıldığında bulunduğu kota seviyeleri katlanacaktır. Kampanyaya katıldıktan sonra kota değişikliği olursa mevcutta almış olduğu hediye kalan süresi kadar devam edecektir.

Dev paketlerde bulunan müşteriler kampanyaya katıldığında paketin yıllık kotasının 12'ye bölümü ek hediye olarak verilecektir.

Yapboz Paketler için müşteriler kampanyaya katıldığında bir ay geçerli yurt içi her yöne 10 GB internet, 1000 dakika ve 1000 SMS verilecektir.