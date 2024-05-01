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Haberler Fotohaber Turkcell 30. yıl kampanyası ile ücretsiz internet, dakika ve SMS kazan! Turkcell 30. yıl kampanyası başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 17:14

Turkcell 30. yıl kampanyası ile ücretsiz internet, dakika ve SMS kazan! Turkcell 30. yıl kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell, 30. yılını büyük bir kampanya ile kutluyor. Şirket, milyonlarca abonesine teşekkür amacıyla "30. Yıl İkiye Katla" kampanyası başlattı. Söz konusu kampanya ile kullanıcıların paketlerindeki internet, dakika ve SMS hakları ikiye katlanıyor. Peki, Turkcell 30. yıl kampanyası nedir, kimleri kapsıyor? Turkcell 30. yıl kampanyası başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte, Turkcell paketi ikiye katla hediyesi başvuru şartları…

Turkcell 30. yıl kampanyası ile ücretsiz internet, dakika ve SMS kazan! Turkcell 30. yıl kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Turkcell 30. yıl kampanyası son dakika gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin iletişim operatörlerinden Turkcell, 30. yılını kutluyor. "30. Yıl İkiye Katla" kampanyası kapsamında Faturalı ve Faturasız Hat kullanan abonelerin paketteki dakika, internet ve SMS hakkı ikiye katlanıyor. Ücretsiz olan kampanyaya katılım için son tarih 31 Mayıs 2024 olarak belirlenirken Turkcell hat sahibi olalar kampanyaya nasıl katılacaklarını araştırmaya başlandı. Peki Turkcell 30. yıl kampanyası nedir, paketler nasıl ikiye katlanır? İşte, Turkcell ikiye katla hediyesi başvuru yöntemi…

Turkcell 30. yıl kampanyası ile ücretsiz internet, dakika ve SMS kazan! Turkcell 30. yıl kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

TURKCELL 30. YIL KAMPANYASI NEDİR?

Turkcell 30. yıl kampanyası; 30 yaşına giren Turkcell tarafından faturalı ve faturasız hat sahiplerine kullandıkları paketleri ikiye katlama fırsatı sunan bir kampanyadır.

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Turkcell 30. yıl kampanyası ile ücretsiz internet, dakika ve SMS kazan! Turkcell 30. yıl kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

TURKCELL 30. YIL KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

Kampanyadan bireysel & kurumsal, faturalı ve faturasız ödeme tiplerindeki ses hattı müşterileri faydalanabilir.

Faturalı tarifelerde bulunan müşterilerin kampanyaya katılabilmesi için yurt içi dakika, SMS ve internet içeren bir ana pakete sahip olmaları gerekmektedir.

Faturasız müşterilerin kampanyaya katılabilmesi için yurt içi dakika, SMS ve internet içeren 28 günlük bir pakete sahip olmaları gerekmektedir.

Kampanya süresi boyunca kampanyaya sadece bir kere katılım sağlanabilir. Yalnızca faturasız müşteriler için kampanyaya katıldıkları an sahip oldukları 28 günlük paketlerin bitiş tarihine yedi günden az kalmış ise bir kere daha katılım hakkı verilir.

Kampanya süresince Turkcell'e yeni gelen müşteriler de kampanyadan yararlanabilir.

Turkcell 30. yıl kampanyası ile ücretsiz internet, dakika ve SMS kazan! Turkcell 30. yıl kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

TURKCELL 30. YIL HEDİYESİ NASIL ALINIR?

Müşteriler Turkcell Uygulaması Hediye Havuzu sekmesinden, Turkcell İletişim Merkezi ve Turkcell Müşteri Hizmetleri aracılığı ile ya da 30.YIL yazıp 2200'a SMS göndererek kampanyaya katılım talebinde bulunabilirler.

Katılım talebinde bulunduktan sonra talep sonuçları SMS ile bilgilendirilecektir. Bilgilendirme SMS'inin ardından hediyeler kullanılabilir.

Kampanyaya katılmak için uygun bir paketi olmayan müşteriler uygun paket aldıktan sonra katılım talebinde bulunarak kampanyaya katılabilirler.

Turkcell 30. yıl kampanyası ile ücretsiz internet, dakika ve SMS kazan! Turkcell 30. yıl kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

TURKCELL 30. YIL KAMPANYASI ÜCRETLİ Mİ?

Kampanya ücretsizdir.

Kampanyaya katılan faturasız müşterilerin kampanya kriterlerine uygun olan paketlerinin yurt içi her yöne dakika, yurt içi her yöne SMS ve yurt içi internet içerikleri paket bitiş tarihlerine kadar ikiye katlanacaktır.

Kampanyaya katılan faturalı müşterilerin kampanya kriterlerine uygun olan paketlerinin yurt içi her yöne dakika, yurt içi her yöne SMS ve yurt içi internet içerikleri bir ay geçerli olacak şekilde ikiye katlanacaktır. Aşağıda bazı istisnai durumlar belirtilmiştir.

Esneyen Paket'te bulunan müşteriler kampanyaya katıldığında bulunduğu kota seviyeleri katlanacaktır. Kampanyaya katıldıktan sonra kota değişikliği olursa mevcutta almış olduğu hediye kalan süresi kadar devam edecektir.

Dev paketlerde bulunan müşteriler kampanyaya katıldığında paketin yıllık kotasının 12'ye bölümü ek hediye olarak verilecektir.
Yapboz Paketler için müşteriler kampanyaya katıldığında bir ay geçerli yurt içi her yöne 10 GB internet, 1000 dakika ve 1000 SMS verilecektir.

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