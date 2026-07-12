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Giriş Tarihi: 12.07.2026 22:43 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 22:44

Turkey olarak kullanılan ülke adı Türkiye olarak hangi yıl değiştirildi?

12 Temmuz 2026 tarihli Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde Oktay Kaynarca tarafından yarışmacıya yöneltilen Birleşmiş Milletler Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde Turkey olarak kullanılan ülke adını Türkiye olarak hangi yıl değiştirilmiştir? sorusu izlerken düşündürüyor. İzleyenler de yarışmacıyla birlikte yarışıyor.2

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Turkey olarak kullanılan ülke adı Türkiye olarak hangi yıl değiştirildi?

Birleşmiş Milletler Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde Turkey olarak kullanılan ülke adını Türkiye olarak hangi yıl değiştirilmiştir? sorusuna şıklar şöyle:

Turkey olarak kullanılan ülke adı Türkiye olarak hangi yıl değiştirildi?

A-2016

B-2019

C-2022

D-2025

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Turkey olarak kullanılan ülke adı Türkiye olarak hangi yıl değiştirildi?

DOĞRU CEVAP: C-2022

Turkey olarak kullanılan ülke adı Türkiye olarak hangi yıl değiştirildi?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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