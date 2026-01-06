Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 06.01.2026 10:52

Türkiye'nin en zengin illeri 2025 listesi belli oldu! Zirvede sürpriz değişim: İşte il il o liste...

Türkiye'de illerin ekonomik gücü belirlenirken gelir düzeyi, kişi başına düşen milli gelir, sanayi ve ticaret hacmi gibi birçok kriter esas alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı verileriyle yayımladığı güncel sıralama, şehirlerin zenginlik tablosunda önemli değişiklikler olduğunu ortaya koydu. Uzun süredir listenin zirvesinde yer alan il bu yıl liderliği başka bir şehre bıraktı. İşte şehir şehir Türkiye'nin en zengin illeri…

Türkiye'nin ekonomik gücü en yüksek şehirleri açıklandı. TÜİK, 2024 yılına ait "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" verilerini kamuoyuyla paylaştı. Çalışmada pek çok farklı gösterge dikkate alınarak illerin ekonomik performansı değerlendirildi. Listede en çok dikkat çeken detay ise zirvede yaşanan değişim oldu. Uzun süredir liderliği elinde bulunduran şehir, bu yıl yerini başka bir ile bırakarak herkesi şaşırttı.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ AÇIKLANDI! İL İL GÜNCEL SIRALAMA

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL)

81- ŞANLIURFA

188.144

80-AĞRI

194.660

79-VAN

203.049

78-MUŞ

230.300

77-BİTLİS

231.869

76-BATMAN

236.422

75-DİYARBAKIR

245.024

74-MARDİN

247.416

73-KİLİS

253.567

72-SİİRT

261.810

71-TOKAT

264.527

70-IĞDIR

264.690

69-BİNGÖL

276.713

68-GÜMÜŞHANE

287.458

67-ORDU

293.783

66-KARS

302.089

65-YOZGAT

303.087

64-HAKKARİ

304.752

63-ŞIRNAK

306.150

62-GİRESUN

307.828

61-OSMANİYE

316.158

60-GAZİANTEP

318.204

59-BARTIN

318.484