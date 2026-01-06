Türkiye’nin en zengin illeri 2025 listesi belli oldu! Zirvede sürpriz değişim: İşte il il o liste...

Türkiye'nin ekonomik gücü en yüksek şehirleri açıklandı. TÜİK, 2024 yılına ait "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" verilerini kamuoyuyla paylaştı. Çalışmada pek çok farklı gösterge dikkate alınarak illerin ekonomik performansı değerlendirildi. Listede en çok dikkat çeken detay ise zirvede yaşanan değişim oldu. Uzun süredir liderliği elinde bulunduran şehir, bu yıl yerini başka bir ile bırakarak herkesi şaşırttı.