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TürkNet çöktü mü, neden açılmıyor? Açıklama geldi! TürkNet internet kesintisi ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 13:01
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 13:02
TürkNet çöktü mü, neden açılmıyor? Açıklama geldi! TürkNet internet kesintisi ne zaman düzelecek?
Çok sayıda TurkNet kullanıcısı internet bağlantısına erişemediğini, hizmette yavaşlama ve kopma yaşadığını bildirdi. Kesinti raporları kısa sürede artarken kullanıcılar arama motorlarında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, TürkNet çöktü mü, neden açılmıyor ve internet kesintisi ne zaman düzelecek?