TürkNet çöktü mü, neden açılmıyor? Açıklama geldi! TürkNet internet kesintisi ne zaman düzelecek?

TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya ve kesinti takip platformlarında yapılan kullanıcı bildirimleri, TurkNet hizmetlerinde erişim problemi yaşandığını gösteriyor. Bazı aboneler internete hiç bağlanamadığını belirtirken bazıları ise bağlantı hızının düştüğünü ve sık sık kopma yaşadığını aktarıyor.