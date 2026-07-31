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Giriş Tarihi: 31.07.2026 13:01 Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 13:02

TürkNet çöktü mü, neden açılmıyor? Açıklama geldi! TürkNet internet kesintisi ne zaman düzelecek?

Çok sayıda TurkNet kullanıcısı internet bağlantısına erişemediğini, hizmette yavaşlama ve kopma yaşadığını bildirdi. Kesinti raporları kısa sürede artarken kullanıcılar arama motorlarında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, TürkNet çöktü mü, neden açılmıyor ve internet kesintisi ne zaman düzelecek?

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TürkNet çöktü mü, neden açılmıyor? Açıklama geldi! TürkNet internet kesintisi ne zaman düzelecek?

TurkNet abonelerinin 31 Temmuz Cuma günü yaptığı arıza bildirimleri, bağlantıda erişim sorunu yaşandığını ortaya koydu. Problemin tüm aboneleri mi yoksa belirli bölgeleri mi etkilediği henüz netlik kazanmadı.

TürkNet çöktü mü, neden açılmıyor? Açıklama geldi! TürkNet internet kesintisi ne zaman düzelecek?

TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya ve kesinti takip platformlarında yapılan kullanıcı bildirimleri, TurkNet hizmetlerinde erişim problemi yaşandığını gösteriyor. Bazı aboneler internete hiç bağlanamadığını belirtirken bazıları ise bağlantı hızının düştüğünü ve sık sık kopma yaşadığını aktarıyor.

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TürkNet çöktü mü, neden açılmıyor? Açıklama geldi! TürkNet internet kesintisi ne zaman düzelecek?

TÜRKNET''TEN AÇIKLAMA GELDİ!

TürkNet: "Değerli kullanıcılarımız,

Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

TürkNet çöktü mü, neden açılmıyor? Açıklama geldi! TürkNet internet kesintisi ne zaman düzelecek?

TURKNET İNTERNET KESİNTİSİ NE ZAMAN DÜZELECEK?

Erişim sorununun ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin tahmini bir saat paylaşılmadı. Kesintinin kapsamı, nedeni ve bağlantıların normale döneceği zaman TurkNet tarafından yapılacak açıklamanın ardından belli olacak.

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