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Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:29

TÜRKSAT 4A FREKANS AYARLAMA 2026: Manuel TV yeni uydu frekansı nasıl ayarlanır, TKGS güncelleme nedir?

TÜRKSAT 4A uydu frekansı değişiklikleri sonrasında televizyonlarında kanalları "Sinyal Yok" uyarısı veren veya favori yayınları silinen kullanıcılar için en hızlı çözüm otomatik arama yöntemidir. 2026 yılı güncel Türksat frekans ayarları ile uydu alıcınızı dakikalar içinde güncelleyebilirsiniz. Peki, yeni frekans nasıl ayarlanır? İşte, TRT 1, ATV, TV8, Kanal D, Show TV, Star TV frekansları...

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TÜRKSAT 4A FREKANS AYARLAMA 2026: Manuel TV yeni uydu frekansı nasıl ayarlanır, TKGS güncelleme nedir?

Televizyon yayıncılığında transponder düzenlemeleri devam ederken, evinizde kesintisiz TV keyfi yaşamak için Türksat yeni frekans bilgilerini cihazınıza doğru tanımlamanız gerekir. Eski listeler yerine TÜRKSAT 4A uydu frekansını arama parametrelerini kullanarak, manuel olarak tek tek uğraşmadan tüm kanalları anında listenize aktarabilirsiniz.

TÜRKSAT 4A FREKANS AYARLAMA 2026: Manuel TV yeni uydu frekansı nasıl ayarlanır, TKGS güncelleme nedir?

TKGS (TÜRKSAT KANAL GÜNCELLEME SİSTEMİ) NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

TKGS, Türksat uydusu üzerinden yayın yapan kanalların frekans parametrelerini otomatik olarak takip eden ve uydu alıcınızdaki kanal listesini bu değişikliklere göre anında güncelleyen bir sistemdir. 2026 yılında üretilen neredeyse tüm Smart TV'ler ve uydu alıcıları bu standardı desteklemektedir.

İşte adım adım TKGS güncelleme:

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TÜRKSAT 4A FREKANS AYARLAMA 2026: Manuel TV yeni uydu frekansı nasıl ayarlanır, TKGS güncelleme nedir?

Cihazınızda TKGS özelliğini aktif etmek ve tüm kanalları tek seferde, sıralı bir şekilde yüklemek için marka fark etmeksizin şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Kumandanızdan Menü veya Ayarlar tuşuna basın.
  • Kurulum, Kanal Ayarları veya Uydu Ayarları bölümünü bulun.
  • Bu menünün altında TKGS Güncelleme, TKGS Kurulumu veya Otomatik Kanal Güncelleme seçeneğini arayın.
  • TKGS modunu "Otomatik" veya "Aktif" konuma getirin.
  • "Güncellemeyi Başlat" seçeneğini seçin. TV'niz birkaç saniye içinde Türksat'ın ana veri transponderına bağlanacak ve güncel kanal listesini (HD/SD ayrımı yapılmış ve sıralanmış şekilde) cihazınıza indirecektir. İşlem tamamlandığında TV'niz kapanıp açılabi
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TÜRKSAT 4A FREKANS AYARLAMA 2026: Manuel TV yeni uydu frekansı nasıl ayarlanır, TKGS güncelleme nedir?

TKGS DESTEKLEMEYEN CİHAZLAR İÇİN MANUEL TÜRKSAT 4A FREKANS AYARLAMA ADIMLARI

Eğer uydu alıcınız eski modelse veya TV'nizde TKGS özelliği bulunmuyorsa, kanalları manuel olarak eklemeniz gerekecektir. Bu işlem için en verimli yol, tüm uyduyu taramak yerine Türksat'ın "Otomatik Ağ Arama" (Network Search) taşıyıcı frekanslarını kullanmaktır.

Manuel tarama menüsünde bu frekansları girdikten sonra mutlaka "Ağ Arama" veya "Network Search" seçeneğini "AÇIK" konuma getirmelisiniz. Bu sayede cihazınız tüm uydudaki yeni frekansları otomatik olarak tarayacak ve bulacaktır.

İşte frekanslar:

TÜRKSAT 4A FREKANS AYARLAMA 2026: Manuel TV yeni uydu frekansı nasıl ayarlanır, TKGS güncelleme nedir?

1. Frekans: 12380 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4

2. Frekans: 12423 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

TÜRKSAT 4A FREKANS AYARLAMA 2026: Manuel TV yeni uydu frekansı nasıl ayarlanır, TKGS güncelleme nedir?

ULUSAL KANALLAR İÇİN 2026 GÜNCEL MANUEL TV FREKANS LİSTESİ

Eğer sadece belirli kanalları eklemek istiyorsanız veya ağ taraması bazı kanalları bulamadıysa, aşağıdaki popüler kanal paketlerinin güncel frekanslarını doğrudan cihazınıza girebilirsiniz:

TÜRKSAT 4A FREKANS AYARLAMA 2026: Manuel TV yeni uydu frekansı nasıl ayarlanır, TKGS güncelleme nedir?
Kanal Frekans (MHz) Polarizasyon Sembol Oranı (SR) FEC
TRT 1 11958 V (Dikey) 27500 5/6
ATV 12207 H (Yatay) 27500 3/4
Kanal D 12245 H (Yatay) 27500 5/6
Star TV 12015 H (Yatay) 27500 3/4
Show TV 12303 V (Dikey) 27500 3/4
TV8 11901 V (Dikey) 12500 2/3
TÜRKSAT 4A FREKANS AYARLAMA 2026: Manuel TV yeni uydu frekansı nasıl ayarlanır, TKGS güncelleme nedir?

MANUEL KANAL ARAMA VE FREKANS GİRME ADIMLARI

TKGS desteği olmayan cihazlarda veya sadece tek bir kanalı eklemek istediğinizde yapmanız gereken işlemler şunlardır:

Menüye Erişim: Kumandanızdaki Menü (Settings) tuşuna basarak Yayın, Kanal veya Kurulum başlığına gelin.

Manuel Tarama Seçimi: Açılan listeden Manuel Kanal Arama, TP Ekle veya Transponder Ayarları seçeneğine tıklayın.

Uydu Seçimi: Uydu listesinden TÜRKSAT 42.0° E (Türksat 4A) seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

Parametreleri Girin: İlgili kanala ait 5 haneli Frekans değerini, Polarizasyon (Yatay/H veya Dikey/V) yönünü ve Sembol Oranı (Symbol Rate) sayısını girin.

Şebeke Aramayı Açın: Taramaya başlamadan önce "Şebeke Arama" (Network Search) seçeneğini "Açık" konuma getirin. Bu adım, aynı paketteki diğer kanalların da otomatik bulunmasını sağlar.

Aramayı Başlatın: "OK" veya "Aramayı Başlat" butonuna basarak taramayı tamamlayın ve bulunan kanalları kaydedin.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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