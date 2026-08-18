TÜRKSAT 4A FREKANS AYARLAMA 2026: Manuel TV yeni uydu frekansı nasıl ayarlanır, TKGS güncelleme nedir?

TKGS DESTEKLEMEYEN CİHAZLAR İÇİN MANUEL TÜRKSAT 4A FREKANS AYARLAMA ADIMLARI

Eğer uydu alıcınız eski modelse veya TV'nizde TKGS özelliği bulunmuyorsa, kanalları manuel olarak eklemeniz gerekecektir. Bu işlem için en verimli yol, tüm uyduyu taramak yerine Türksat'ın "Otomatik Ağ Arama" (Network Search) taşıyıcı frekanslarını kullanmaktır.

Manuel tarama menüsünde bu frekansları girdikten sonra mutlaka "Ağ Arama" veya "Network Search" seçeneğini "AÇIK" konuma getirmelisiniz. Bu sayede cihazınız tüm uydudaki yeni frekansları otomatik olarak tarayacak ve bulacaktır.

İşte frekanslar: